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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 29 жов, 2018 13:08 Итоги: Прогнозы 29.10.18



ВВП США в III квартале вырос на 3,5%.



ВВП США в III квартале вырос на 3,5%, сообщило Министерство торговли США. Экономисты прогнозировали рост ВВП на 3,4%. Потребительские расходы в III квартале выросли на 4,0% - максимальный рост за четыре года.



Экспорт в III квартале упал на 3,5% из-за неясности в международной торговле.



Импорт вырос на 9,1%. Капиталовложения компаний в III квартале - минимальные с 4 квартала 2016 года, расходы на строительство упали на 7,9%.



Товарно-материальные запасы компаний в III квартале прибавили к росту ВВП 2,07 процентного пункта. Рост ставок повлиял на покупки жилья и автомобилей, которые добавили 0,09% к росту ВВП. Рынок жилья тормозил экономический рост третий квартал подряд.



США: данные по ВВП в III кв. позитивны, - NBC.



Кришен Рагнасами, аналитик из National Bank of Canada, отмечает после выхода данных по ВВП США в III квартале, что бум в экономике США продолжается:



«Реальный ВВП вырос на 3,5% (годовым темпом) в III квартале, согласно предварительной оценке Бюро экономического анализа. Позитивное влияние налогово-бюджетного стимула были доказано устойчивым ростом внутреннего спроса благодаря расходам правительства и потреблению (через налог на личные доходы). Действительно, не всё в третьем квартале замечательно, особенно торможение со стороны внешней торговле, которое было наиболее значительным за 33 года.



Реальные финальные продажи (т. е. ВВП без учета запасов) выросли наиболее медленным темпом с 2016 г., но это произошло после сильного роста (наиболее высокого за 12 лет) в предыдущем квартале. Таким образом, мы не особенно беспокоимся об это замедлении.



Дальнейший рост номинального ВВП (+4,9% годовым темпом) и связанный в этим рост налоговых поступление будет приветствоваться в Вашингтоне, который испытывает трудности с ограничением бюджетного дефицита из-за снижения налогов.

Доклад по ВВП за третий квартал позитивный, хотя рост запасов может отчасти ограничить производство в IV квартале. Мы сохраняем без изменений наш прогноз по росту реального ВВП в 2018 в 2,9%. Это наиболее хороший годовой показатель экономики США с 2015 г., последний раз, когда мы видели подобный рост внутреннего спроса.»



Аналитики Westpac считают, что рост ВВП США будет сохраняться до середины 2019 года.



«Последний отчет о ВВП для США показал экономику в сильной форме: с ростом в 3,5% в годовом исчислении в 3 кв.2018 после роста на 4,2% в июне. В условиях значительной глобальной неопределенности и отсутствия инфляционной угрозы эти результаты должны быть достаточными для того, чтобы ФРС на удержании после повышения ставки федеральных средств до 2,875% (средняя точка диапазона) на своем совещании в июне 2019 года».



США: индекс потребительских настроений в октябре 98,6.



По данным Университета Мичигана, индекс потребительских настроений в октябре составил 98,6 против предварительного значения 99,0. Экономисты ожидали, что окончательный индекс в октябре будет без изменений 99,0. Доверие домохозяйств США к экономике в конце октябре немного снизилось.



Доверие предпринимателей к экономике России упало.

Деловое доверие в октябре в России упало из-за слабого внутреннего спроса.



В России продолжает ухудшаться экономическая обстановка, несмотря на рост цен на нефть, прибыли нефтяных компаний и профицитный бюджет. Не растут не только реальные доходы населения и розничные продажи. Падает и деловое доверие.



Уверенность предпринимателей в добывающих отраслях упала в октябре 2018 года после роста в предыдущем месяце, а в обрабатывающих отраслях индикатор снизился до минимума с начала года после стабильности в сентябре, показали данные Росстата.



Ведомство провело опрос 3 800 средних и крупных компаний по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».



Индекс делового доверия в области добычи полезных ископаемых упал до 0% с 1% в сентябре (0% в августе, в мае-июле индекс поднимался до 3%, в апреле и в марте - 2%, в феврале - 1%, в январе - 0%).



Индикатор в обработке обрушился до минус 5% с минус 3% в августе-сентябре, минус 2% в марте-июле и минус 3% в январе-феврале. У поставщиков электроэнергии, газа и пара (здесь силен фактор сезонности), доверие в октябре, напротив выросло до 6% с 4% в сентябре, 2% в августе, минус 2% в июле, минус 6% в июне, минус 8% в мае и минус 9% в апреле.



В качестве причины ухудшения делового доверия респонденты назвали слабый спрос на свою продукцию внутри страны, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.



Казначейство компенсировало НДС 26 октября на изрядный объем 5,6 млрд. грн. Однако вторая ветка финансов страны компенсировала это расширение гривневой ликвидности, разместив свои депозитные сертификаты с довольно «вкусной» доходностью, причем последняя де-факто утроилась тремя ночами выходных для «коротких» (overnight) нацбанковских бумаг на сумму 8,399 млрд. грн.

Двухнедельных бумаг было реализовано Институтской на 11,260 млрд. грн.



Операция НБУ вызвала нехватку гривневого инструмента, что в комплекте с сохранившейся с прошлой недели насыщенностью рынка страны купленными 25 октября «впрок» долларами, обеспечило коррекцию цен безналичного «американца» на понедельничной сессии межбанка.



Вослед за коррекцией цен «зеленого» безнала более сдержанный откат продемонстрировал наличный рынок, которого, как известно, нельзя напугать гривнедефицитом – эта ветка валютного рынка постоянно пребывает в состоянии нехватки гривневого ресурса.



Рынок наличный и безналичный 29 октября не радовал ликвидностью, что характерно для дебюта новой недели («синдром понедельника»). Не исключено, вторничная сессия межбанка окажется «веселее». Как по причине роста притока экспортной выручки из-за рубежа, так и благодаря очередной «порции» компенсации НДС Казначейством, которое может состояться 30-31 октября. Финансовым властям осталось компенсировать 2,0-3,0 млрд. грн., сумма уступает «порции» пятничной компенсации, однако, есть вероятность, что НБУ на этот раз окажется более «либеральным» по части монетарного регулирования, не соблазняя бизнес и банки своими депозитными сертификатами и способствуя появлению на рынке дополнительной гривневой ликвидности, которая, как ожидается, вернет на рынок доллара «зеленых быков».





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ После июня 2019 года ФРС будет удерживать ставку - WestpacВВП США в III квартале вырос на 3,5%.ВВП США в III квартале вырос на 3,5%, сообщило Министерство торговли США. Экономисты прогнозировали рост ВВП на 3,4%. Потребительские расходы в III квартале выросли на 4,0% - максимальный рост за четыре года.Экспорт в III квартале упал на 3,5% из-за неясности в международной торговле.Импорт вырос на 9,1%. Капиталовложения компаний в III квартале - минимальные с 4 квартала 2016 года, расходы на строительство упали на 7,9%.Товарно-материальные запасы компаний в III квартале прибавили к росту ВВП 2,07 процентного пункта. Рост ставок повлиял на покупки жилья и автомобилей, которые добавили 0,09% к росту ВВП. Рынок жилья тормозил экономический рост третий квартал подряд.США: данные по ВВП в III кв. позитивны, - NBC.Кришен Рагнасами, аналитик из National Bank of Canada, отмечает после выхода данных по ВВП США в III квартале, что бум в экономике США продолжается:«Реальный ВВП вырос на 3,5% (годовым темпом) в III квартале, согласно предварительной оценке Бюро экономического анализа. Позитивное влияние налогово-бюджетного стимула были доказано устойчивым ростом внутреннего спроса благодаря расходам правительства и потреблению (через налог на личные доходы). Действительно, не всё в третьем квартале замечательно, особенно торможение со стороны внешней торговле, которое было наиболее значительным за 33 года.Реальные финальные продажи (т. е. ВВП без учета запасов) выросли наиболее медленным темпом с 2016 г., но это произошло после сильного роста (наиболее высокого за 12 лет) в предыдущем квартале. Таким образом, мы не особенно беспокоимся об это замедлении.Дальнейший рост номинального ВВП (+4,9% годовым темпом) и связанный в этим рост налоговых поступление будет приветствоваться в Вашингтоне, который испытывает трудности с ограничением бюджетного дефицита из-за снижения налогов.Доклад по ВВП за третий квартал позитивный, хотя рост запасов может отчасти ограничить производство в IV квартале. Мы сохраняем без изменений наш прогноз по росту реального ВВП в 2018 в 2,9%. Это наиболее хороший годовой показатель экономики США с 2015 г., последний раз, когда мы видели подобный рост внутреннего спроса.»Аналитики Westpac считают, что рост ВВП США будет сохраняться до середины 2019 года.«Последний отчет о ВВП для США показал экономику в сильной форме: с ростом в 3,5% в годовом исчислении в 3 кв.2018 после роста на 4,2% в июне. В условиях значительной глобальной неопределенности и отсутствия инфляционной угрозы эти результаты должны быть достаточными для того, чтобы ФРС на удержании после повышения ставки федеральных средств до 2,875% (средняя точка диапазона) на своем совещании в июне 2019 года».США: индекс потребительских настроений в октябре 98,6.По данным Университета Мичигана, индекс потребительских настроений в октябре составил 98,6 против предварительного значения 99,0. Экономисты ожидали, что окончательный индекс в октябре будет без изменений 99,0. Доверие домохозяйств США к экономике в конце октябре немного снизилось.Доверие предпринимателей к экономике России упало.Деловое доверие в октябре в России упало из-за слабого внутреннего спроса.В России продолжает ухудшаться экономическая обстановка, несмотря на рост цен на нефть, прибыли нефтяных компаний и профицитный бюджет. Не растут не только реальные доходы населения и розничные продажи. Падает и деловое доверие.Уверенность предпринимателей в добывающих отраслях упала в октябре 2018 года после роста в предыдущем месяце, а в обрабатывающих отраслях индикатор снизился до минимума с начала года после стабильности в сентябре, показали данные Росстата.Ведомство провело опрос 3 800 средних и крупных компаний по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».Индекс делового доверия в области добычи полезных ископаемых упал до 0% с 1% в сентябре (0% в августе, в мае-июле индекс поднимался до 3%, в апреле и в марте - 2%, в феврале - 1%, в январе - 0%).Индикатор в обработке обрушился до минус 5% с минус 3% в августе-сентябре, минус 2% в марте-июле и минус 3% в январе-феврале. У поставщиков электроэнергии, газа и пара (здесь силен фактор сезонности), доверие в октябре, напротив выросло до 6% с 4% в сентябре, 2% в августе, минус 2% в июле, минус 6% в июне, минус 8% в мае и минус 9% в апреле.В качестве причины ухудшения делового доверия респонденты назвали слабый спрос на свою продукцию внутри страны, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.Казначейство компенсировало НДС 26 октября на изрядный объем 5,6 млрд. грн. Однако вторая ветка финансов страны компенсировала это расширение гривневой ликвидности, разместив свои депозитные сертификаты с довольно «вкусной» доходностью, причем последняя де-факто утроилась тремя ночами выходных для «коротких» (overnight) нацбанковских бумаг на сумму 8,399 млрд. грн.Двухнедельных бумаг было реализовано Институтской на 11,260 млрд. грн.Операция НБУ вызвала нехватку гривневого инструмента, что в комплекте с сохранившейся с прошлой недели насыщенностью рынка страны купленными 25 октября «впрок» долларами, обеспечило коррекцию цен безналичного «американца» на понедельничной сессии межбанка.Вослед за коррекцией цен «зеленого» безнала более сдержанный откат продемонстрировал наличный рынок, которого, как известно, нельзя напугать гривнедефицитом – эта ветка валютного рынка постоянно пребывает в состоянии нехватки гривневого ресурса.Рынок наличный и безналичный 29 октября не радовал ликвидностью, что характерно для дебюта новой недели («синдром понедельника»). Не исключено, вторничная сессия межбанка окажется «веселее». Как по причине роста притока экспортной выручки из-за рубежа, так и благодаря очередной «порции» компенсации НДС Казначейством, которое может состояться 30-31 октября. Финансовым властям осталось компенсировать 2,0-3,0 млрд. грн., сумма уступает «порции» пятничной компенсации, однако, есть вероятность, что НБУ на этот раз окажется более «либеральным» по части монетарного регулирования, не соблазняя бизнес и банки своими депозитными сертификатами и способствуя появлению на рынке дополнительной гривневой ликвидности, которая, как ожидается, вернет на рынок доллара «зеленых быков».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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