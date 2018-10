Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Пон 29 жов, 2018 13:16 Итоги: Мировой фондовый рынок 29.10.18 США



Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских услуг, телекоммуникаций и технологий.



На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 1,19%, индекс S&P 500 опустился на 1,73%, индекс NASDAQ Composite опустился на 2,07%.



В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Intel Corporation, которые подорожали на $1,38 (3,11%), закрывшись на отметке в $45,69. Котировки Walgreens Boots Alliance Inc выросли на $0,49 (0,65%), завершив торги на уровне $76,23. Бумаги Merck & Company Inc выросли в цене на $0,44 (0,63%), закрывшись на отметке $70,40.



Лидерами падения стали акции Home Depot Inc, цена которых упала на $6,84 п. (3,82%), завершив сессию на отметке $172,23. Акции Cisco Systems Inc поднялись на $1,22 (2,68%), закрывшись на уровне $44,25, а American Express Company снизились в цене на $2,35 (2,27%) и завершили торги на отметке $101,25.



В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам пятничных торгов были акции Roper Technologies Inc, которые подорожали на 7,55% до отметки $285,38, Cabot Oil & Gas Corporation, которые набрали 7,10%, закрывшись на уровне $22,92, а также акции Cincinnati Financial Corporation, которые повысились на 6,62%, завершив сессию на отметке $76,50.



Лидерами падения стали акции Mohawk Industries Inc, которые снизились в цене на 23,86%, закрывшись на отметке $115,03. Акции компании Western Digital Corporation потеряли 18,18% и завершили сессию на уровне $44,19. Котировки Fortune Brands Home & Security Inc снизились в цене на 11,10% до отметки $41,58.



В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Yulong Eco-Materials Ltd, которые подорожали на 66,20% до отметки $7,180, China Recycling Energy Corp, которые набрали 19,55%, закрывшись на уровне $1,5900, а также акции MYnd Analytics Inc, которые повысились на 24,09%, завершив сессию на отметке $1,70.



Лидерами падения стали акции Synergy Pharmaceuticals Inc, которые снизились в цене на 69,29%, закрывшись на отметке $0,430. Акции компании Flex Ltd потеряли 35,01% и завершили сессию на уровне $7,09. Котировки MoSys Inc снизились в цене на 30,50% до отметки $0,2648.



На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2216) превысило количество закрывшихся в плюсе (858), а котировки 79 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1767 компаний подешевели, 880 выросли, a 82 остались на уровне предыдущего закрытия.



Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 0,25% до отметки 24.16.



Промышленный индекс Dow Jones просел на 1,19%, до 24 688,31 пункта. За неделю потеря составила 2,97%



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 1,73%, до 2 658,69 пункта. За неделю индекс потерял 3,94%.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ понизился на 2,07%, до 7 167,21 пункта. Недельная потеря составила 3,78%.



Европа



Европейский фондовый рынок на неделе снизился.

Европейские фондовые индексы в пятницу снизились, при возобновлении ухода от «рискованных» активов, таких как акции.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,77%, за неделю индекс снизился на 2,5%.



Европейские рынки следуют за рынком в США, где акции в целом снижались после более слабых, чем ожидалось, результатов компаний технологического сектора и интернет-гигантов.

Акции добывающих сырье компаний и нефтегазовый сектор также оказывали давление на европейские рынки, так как цены на нефть ранее снижались, перед восстановлением.

В четверг на пресс-конференции президента ЕЦБ Марио Драги не было неожиданностей, он сказал, что могут быть некоторые последствия из-за бюджетного спора Италии с ЕС. Он сказал, что это не является предметом беспокойства ЕЦБ.



Во вторник Европейская комиссии вернула Италии обратно проект бюджета на 2019 г., и министр финансов Италии Триа заявил, что не видит оснований представлять пересмотренный бюджет.



Премьер-министр Великобритании Мэй столкнулась с вызовом её лидерству, так как члены парламента выразили недовольство ходом переговоров по Brexit, причем эти дискуссии зашли в тупик.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,77%, за неделю индекс снизился на 2,5%.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,92% и составил 6 939,56 пункта, недельная потеря составила 1,56%



Немецкий DAX потерял 0,94% до 11 200,62 пункта, за неделю индекс упал на 3,06%.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,29% — на отметке 4 967,37 пункта, недельная потеря – 1,56%.



Азия



Большинство основных фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник в «минусе», отреагировав на пятничные распродажи на американских рынках, при этом лидерами падения стали биржи Китая на фоне опасений за экономику страны.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,18% - до 2542,1 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,02%, до 1264,58 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,38% - до 24812,04 пункта, корейский KOSPI - на 1,53%, до 1996,05 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,16% - до 21149,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднялся на 1,11%, до 5728,2 пункта.



Негативно на настроения азиатских инвесторов повлияло пятничное снижение на американских рынках на 1-2% на фоне отчетов крупных компаний США, показатели которых разошлись с ожиданиями аналитиков.



Кроме того, с пессимизмом восприняли участники торгов статистику из Китая, которая усилила опасения относительно замедления темпов роста экономики Поднебесной.



В минувшие выходные государственное статистическое управление КНР сообщило, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая с января по сентябрь 2018 года выросла на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с показателями первых восьми месяцев этого года темпы роста прибыли замедлились на 1,5 процентного пункта.



Аналитики Citibank прогнозируют, что реальный рост ВВП Китая замедлится в четвертом квартале до 6,4% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 6,8% в первом квартале на фоне торговых проблем и внутренней неопределенности.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 1,65% - до 2293,22 пункта, РТС снизился на 2%, до 1098,31 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.40 Киева вырос на 21 копейку, до 65,8 RUB/USD, курс евро - на 47 копеек, до 75,08 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,7% - до $77,24 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 3,2%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,76%, Московской биржи — на 4,07%, «Газпрома» — на 2,15%, «АЛРОСы» — на 3,58%.



Продажи на российском фондовом рынке углубляются по мере того, как приближается вечер.



За неделю индекс Мосбиржи «похудел» на 3%, индекс РТС снизился на 3,7%.



Рублевый индикатор, таким образом, к вечеру пятницы обновил минимумы с 24 августа, валютный — с 14 сентября. Это пока еще не паника и не коллапс, а скорее стабилизация рынка — сокращение абсурдной перекупленности и приведение знаменателя биржи к более адекватному значению.



Мировые фондовые рынки продолжает штормить, так что в понедельник натиск «медведей» может усилиться. Паника начнется, когда продажи за океаном и в Азии станут лавинообразными, а инвесторы прекратят выкупать это снижение. У индекса Мосбиржи есть зона целевых поддержек на 2 260—2 270 пунктах. В том случае если она будет пробита, откроется дорога к 2 225 пунктам. Если область поддержек устоит, то инвесторы быстро вернутся выше 2 300 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 26 октября понизился на 0,35 пункта или на 0,06% до уровня 561,05 пунктов.



Объем торгов за день составил 316,00 млн. грн., акциями наторговали 0,50 млн. грн.



Как сообщалось, в четверг 25 октября ПФТС-индекс повысился на 0,05 пункта или на 0,01% до уровня 561,40 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 245,99 пунктов или на 78,08% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 26 октября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу продолжают демонстрировать негативную динамику после распродаж днем ранее на фоне слабых корпоративных отчетностей в США, которые вызывали у инвесторов сомнения в состоянии американской экономики в целом.



По состоянию на 7.42 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,58% - до 2588,66 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,3%, до 1288,98 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index сокращался на 1,41%, до 24642,93 пункта, корейский KOSPI - на 2,45%, до 2011,24 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,64%, до 5628,1 пункта, японский Nikkei 225 падал на 0,78%, до 21096,15 пункта.



Индекс MSCI для азиатско-тихоокеанского региона без учёта Японии был по флэте в начале пятницы. Индекс испытал сильную распродажу в последние несколько дней, снизившись более чем на 3% за неделю.



После закрытия торгов в США в четверг свои финансовые отчетности опубликовали такие крупные американские компании как Amazon и Alphabet. Их показатели разочаровали инвесторов и усилили опасения относительно перспектив корпоративных доходов американских компаний, мировой торговли и экономического роста в целом.



В то же время американские биржи по итогам четверга закрылись ростом вплоть до 3% после сильной распродажи в предыдущий день торгов. Однако аналитики Capital Economics полагают, что восстановление индексов - это временное явление, поскольку в целом отмечается усиление беспокойства инвесторов относительно перспектив экономики США.



Первое и самое главное опасение связано с тем, что ужесточение денежной политики США и сворачивание стимулирования может привести к ухудшению состояния американской экономики. Второе опасение связано с состоянием китайской экономики.



Пара евро-доллар остается около уровня закрытия четверга на $1,1371.



Пара доллар-иена пребывает в центре диапазона последние два дня, она незначительно снижается от закрытия четверга, находясь на ¥112,35.



Индекс доллара USDX находится на уровне закрытия четверга на цифре 96,62 пункта.



Во-вторых, рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу предприняли попытку восстановления вслед за ростом на Уолл-стрит, однако удалось это далеко не всем индексам, тогда как остальные продолжили снижение на фоне опасений, связанных с внешней торговлей.



Сводный фондовый индекс MSCI Asia Pacific без учета Японии упал на 0,9% и достиг минимума за 20 месяцев.



Южнокорейский KOSPI рухнул на 1,8%.



Японский Nikkei 225 к концу сессии упал на 0,4%, более широкий индекс Topix - на 0,3%.

Фондовые площадки Японии росли в начале торгов, но не инвесторы не справились с сомнениями.



Вместе с тем китайский Shanghai Composite упал на 0,2%, как и Shenzhen Composite, а гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Юань пробил ключевой уровень поддержки, опустился до минимума с декабря 2016 года в паре с долларом и приблизился к рекордно низкому уровню за 10 лет.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил менее 0,1%, в «зеленой зоне» прошла сессия для финансовых и сырьевых компаний.

Филиппинский PSEi поднялся на 1,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,5%.



Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP подорожали на 1,3% на торгах в Сиднее, Rio Tinto - на 0,9%.



Бумаги крупнейших австралийских банков также продемонстрировали подъем: Commonwealth Bank of Australia - на 0,8%, National Australia Bank - на 0,7%, Australia & New Zealand Banking - на 0,4%.



Общемировой индекс MSCI All-Country World, отслеживающий рынки акций 47 стран, скорее всего, завершит в минусе пятую неделю подряд. Последний раз столь длительное падение наблюдалось весной 2013 года.



Южная Корея стала лидером падения в Азии в пятницу, поскольку инвесторы опасаются резкого ухудшения прибыли компаний после слабых результатов Naver Corp. и Hyundai Motor Co.



В технологическом секторе наблюдалось падение, поскольку квартальная отчетность Alphabet и Amazon, опубликованная уже после закрытия торгов в США, была слабее ожиданий рынка.



Возобновившийся рост доходности гособлигаций США не добавил оптимизма участникам рынка акций. В ходе торгов в пятницу доходность 10-летних US поднялась на 3,6 базисного пункта, до 3,081%.

«Волатильность повысится еще больше. Она будет неотъемлемой частью ситуации», - считает главный инвестиционный директор Statewide Super Кон Михалакис.



Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга упал на 3,4%, японской SoftBank, известной инвестициями в технологический сектор, - на 2% в Токио.

Цена бумаг японских компаний Canon рухнула на 5,6%, до минимума с февраля 2017 года, из-за ухудшения прогноза чистой прибыли на текущий фингод.



Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу снизился на 0,06% - до 561,05 пункта.



Торговый оборот на бирже составил почти 316 млн. грн., в том числе акциями - 0,5 млн. грн.



Среди индексных акций подешевели бумаги Укрнафты (-3,49%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,06%).

Выросли в цене акции Центрэнерго (+0,29%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 0,16% - до 1727,43 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 0,33% - до 440,97 пункта при объеме торгов 9,9 млн. злотых (74,25 млн. грн.).



В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги агрохолдинга ИМК (+1,6%), «Кернела» (+0,4%) и «Агротона» (-2,17%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 22 – 26 октября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 559,81 к отметке 561,05 пунктов, прибавив 1,24 пункта или 0,22%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 15,55 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей короткой недели, 16 – 19 октября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 554,01 к отметке 559,81 пунктов, прибавив 5,80 пункта или 1,05%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 9,72 млн. грн.



К полудню понедельника, 29 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Большинство основных фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник в «минусе», отреагировав на пятничные распродажи на американских рынках, при этом лидерами падения стали биржи Китая на фоне опасений за экономику страны.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,18% - до 2542,1 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,02%, до 1264,58 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,38% - до 24812,04 пункта, корейский KOSPI - на 1,53%, до 1996,05 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,16% - до 21149,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднялся на 1,11%, до 5728,2 пункта.



Негативно на настроения азиатских инвесторов повлияло пятничное снижение на американских рынках на 1-2% на фоне отчетов крупных компаний США, показатели которых разошлись с ожиданиями аналитиков.



Кроме того, с пессимизмом восприняли участники торгов статистику из Китая, которая усилила опасения относительно замедления темпов роста экономики Поднебесной.



В минувшие выходные государственное статистическое управление КНР сообщило, что прибыль крупных промышленных предприятий Китая с января по сентябрь 2018 года выросла на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с показателями первых восьми месяцев этого года темпы роста прибыли замедлились на 1,5 процентного пункта.



Аналитики Citibank прогнозируют, что реальный рост ВВП Китая замедлится в четвертом квартале до 6,4% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 6,8% в первом квартале на фоне торговых проблем и внутренней неопределенности.





