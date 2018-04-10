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У Гройсмана придумали, як "врятувати" збиткові...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 жов, 2018 19:24
Пропонуємо до обговорення:
Уряд пропонує встановити пріоритетність включення до графіку навантаження генеруючих потужностей теплових електростанцій, що використовували 100 відсотків вугілля, видобутого в Україні.
Дивися повний текст У Гройсмана придумали, як \"врятувати\" збиткові українські шахти
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R2
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Додано: Пон 29 жов, 2018 19:24
не зря человек в Виннице рынком руководил... :)
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Тракторист
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Додано: Вів 30 жов, 2018 00:21
Тракторист написав:
не зря человек в Виннице рынком руководил.
Так "опыт" не пропить...))
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Джон
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Додано: Вів 30 жов, 2018 00:54
Бред: "переход работы блоков с антрацитовой на газовую группу угля" - стараниями правительственных "эффективных менеджеров" (не только этих) в данный момент и угли "газовой группы" тоже в дефиците, Украина НЕ МОЖЕТ обеспечить себя собственным углем. Уголь то есть, добыть его не можем, потому, что шахты строить не за что...
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Radon
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Додано: Вів 30 жов, 2018 12:13
sal написав:
Чего не хватает?
Мозгов в первую очередь!!! Кому еще не ясно, что если украинские деньги заплатить пенсильванским или трансваальским шахтерам (хотя, скорее всего кузнецким) - то это будет разовая безвозвратная выплата. А если их проплатить внутри страны - то сколько раз они обернуться? И с каждого оборота будут налоги заплачены... Все или не все налоги, кто и куда будет платить это немного другой вопрос. Главное, что в выигрыше будет и бюджет, и люди деньгами которых этот бюджет наполняется!
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Radon
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Додано: Вів 30 жов, 2018 14:30
Radon написав: sal написав:
Чего не хватает?
Мозгов в первую очередь!!! Кому еще не ясно, что если украинские деньги заплатить пенсильванским или трансваальским шахтерам (хотя, скорее всего кузнецким) - то это будет разовая безвозвратная выплата. А если их проплатить внутри страны - то сколько раз они обернуться? И с каждого оборота будут налоги заплачены... Все или не все налоги, кто и куда будет платить это немного другой вопрос. Главное, что в выигрыше будет и бюджет, и люди деньгами которых этот бюджет наполняется!
1. Энергетика
2. Транспортники
3. Обогатители
4. машиностроители
5. коксохимики
6. Металлурги
- вот только углекопам на З/П денег как раз всегда не остаётся.
Ну, а о том, что есть "такие заявления" - это значит одно: пан Гройсман далёк от экономики Украины. Ой как далёк!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 30 жов, 2018 16:47
Ну,у нас появились все знающие Трактористы В,Гройсман никогда никаким рынком В Виннице не руководил,но из горда-замухрушки сделал вполне приличный красивый вполне комфортный город А рынки там прекрасные,появляются новые предприятия,строятся новые..С шахтами же везде непросто,а поэтому М,Тетчер закрывала их..Украине очень непросто перестроить все,что работало на антраците..Но В.Гройсман рассуждает абсолютно правильно,но не все можно решить мгновенно,учитывая обстоятельства.,Ну,а трактористы хорошие нужны,так что не переживайте,-пригодитесъ в иной "ипостаси"
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zinaidagershon
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