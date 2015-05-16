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Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що сьогодні чули гучні вибухи поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), які збіглися з повідомленнями про атаку безпілотника на навчальний центр станції, що стало ще однією загрозою ядерній безпеці на найбільшій АЕС Європи, за словами Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі. Команда Місії МАГАТЕ з підтримки та сприяння Запорізькій АЕС (ISAMZ), яка перебуває на ЗАЕС, повідомила, що чула два гучних вибухи, що пролунали за межами периметра майданчика приблизно о 12:45 та 15:45. Наразі МАГАТЕ ще не змогло підтвердити будь-який вплив. Команда МАГАТЕ також повідомила, що неодноразово чула кулеметні черги з боку майданчика. Команда ISAMZ повідомила, що інтенсивність військових дій поблизу найбільшої в Європі АЕС - включаючи численні вибухи на різних відстанях від майданчика - зросла за останні 24 години.
"Напад на будь-яку атомну електростанцію є абсолютно неприйнятним, - заявив генеральний директор Гроссі. "У світлі посилення військової активності на ЗАЕС я ще раз закликаю до максимальної стриманості, щоб запобігти очевидній загрозі її безпеці, і до суворого дотримання п'яти конкретних принципів, встановлених МАГАТЕ в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй для захисту об'єкта, а також семи незамінних стовпів ядерної безпеки під час збройного конфлікту, також визначених МАГАТЕ". Підкреслю, що провокаційна "активізація" російських окупаційних військ навколо ЗАЕС однозначно пов'язана з новинами про наступ ЗСУ на Курщині, і буде збільшуватися.
Згадаємо як співпала пожежа на градирні ЗАЕС в серпні 2024 з наступом ЗСУ в Курській області, навіть гендиректора МАГАТЕ запросили на Курську АЕС, демонстрували уламки нібито "українських дронів. А потім - повна тиша. Чекаємо на чергові провокації як на Курській АЕС, так і ЗАЕС. І зрозуміло, що ноти будуть писати, скликати позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ. Їх поведінка, рашистів, абсолютно прогнозуєма, всі "ходи" відомі.
budivelnik написав:.......... Генерація електроенергії в ЄС 2022 рік
Європейський Союз все ще залежить від викопного палива _23% електроенергії виробляється з газу та інших викопних видів палива. _16% вугільна _22% (613 ТВт-год).Атомні електростанції і надалі є одними із найбільших виробників _15% (420 ТВт-год) виробляється ВЕС і _7,3% (203 ТВт-год) виробляється СЕС. _10% Гідроенергетика займає _6%_____________біоенергетика ------------------------------------------------------ budivelnik .................. За 2 роки Європа зробила дві речі а - відмовилась від 120 млрд м3 газу (було 140 стало 20) б - закрила Атомні станції в Німеччині І при цьому , після проблем 2022-2023 років, в 2024 році опустила ціни на газ з піків в 2500 доларів/1000м3 до 350 доларів/1000м3
І як же це в неї вийшло? Частину то ясно вона отримала з США/Катару.. але не всі 120 млрд м3 А випуск електроенергії впав всього на 10%...
ЛАД написав:А вот для того, чтобы это обсуждать, надо гораздо больше информации и требуется значительно более серьёзный анализ. А для начала хотя бы знать, сколько и откуда газа она получила вместо российского и на чём она сумела сэкономить. И "атомні станції в Німеччині" запланировали закрыть достаточно давно. Как раз из-за войны закрытие на год отложили.
Три четверти электроэнергии ЕС в первом полугодии вырабатывалось за счет безуглеродных источников энергии, что делает энергобаланс блока самым экологичным на сегодняшний день, показывают данные отраслевой ассоциации Eurelectric.
«Чистые» источники произвели 74% электроэнергии ЕС в январе–июне, из которых _50% приходилось на ВИЭ, такие, как ветер и солнечная энергия, _24% — на атомную энергию. _9% - Из угля было получено электроэнергии в ЕС, _13% - из газа — , это самые низкие доли по каждому из этих ископаемых топлив за тот же период за всю историю
Порівняйте з табличкою за 2022 рік і все стане зрозуміло
У вас удивительная способность "растекаться мыслею по древу", вместо того, чтобы обсуждать конкретный вопрос. При чём тут к нашему разговору "развал совка"? А для сравнения "табличек" они должны быть сопоставимы. А когда в одной указаны отдельно доли ВЭС, СЭС, ГЭС и биоэнергетика (15+7,3+10+6 = 38,9%), а в другой просто "50% приходилось на ВИЭ, такие, как ветер и солнечная энергия", могу только повторить - надо гораздо больше информации и требуется значительно более серьёзный анализ. А так "зелёная" энергетика, вроде выросла на 11% за 2 года (как-то многовато), а тепловаяя генерация упала на (23+16)-(9+13) = 17%. Если вы верите в чудеса, то, пожалуйста. Мне хотелось бы видеть боле подробные объяснения.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 06 січ, 2025 20:54, всього редагувалось 1 раз.
і ще раз по енергетиці генерація в ЄС в терават*годин тип генерації______2021_____2022______2023______2024 Вугілля/газ/мазут__1066_____1088______868________732 Атомна___________732______609_______620_______618 Зелена___________1077_____1078______1208_______1223 Як бачите , як тільки москалики влаштували кавардак в 2022 році по цінам на газ, так Європа за рік (2023) мінуснула 22% генерації з викопних і плюсанула 15% генерації Зеленої. 2024 мінуснула ще 15% генерації викопних і плюсанула 2% генерації Зеленої.
При потребі(чи бажанні) вся викопна генерація може бути ліквідована за 3-4 роки...Я наголошую - вся. При цьому , маневровість потужностей буде збережена , бо обєм випуску акамуляторів становить близько 1000 гігават год/рік , тобто щоб замінити маневрові потужності теплових станцій треба приблизно річний випуск в 1 терават*годин ( 732 терават/365 днів/2 піки на добу) і коштує це приблизно 60 млрд доларів....
budivelnik написав:і ще раз по енергетиці генерація в ЄС в терават*годин тип генерації______2021_____2022______2023______2024 Вугілля/газ/мазут__1066_____1088______868________732 Атомна___________732______609_______620_______618 Зелена___________1077_____1078______1208_______1223 Як бачите , як тільки москалики влаштували кавардак в 2022 році по цінам на газ, так Європа за рік (2023) мінуснула 22% генерації з викопних і плюсанула 15% генерації Зеленої. 2024 мінуснула ще 15% генерації викопних і плюсанула 2% генерації Зеленої.
При потребі(чи бажанні) вся викопна генерація може бути ліквідована за 3-4 роки...Я наголошую - вся. При цьому , маневровість потужностей буде збережена , бо обєм випуску акамуляторів становить близько 1000 гігават год/рік , тобто щоб замінити маневрові потужності теплових станцій треба приблизно річний випуск в 1 терават*годин ( 732 терават/365 днів/2 піки на добу) і коштує це приблизно 60 млрд доларів....
интересно, как с маневровой будет в масштабах Европы. континент большой, где-то не ветер, так солнце обязательно будет, так что там сглаживать проще, чем в отдельно взятом доме
budivelnik написав:і ще раз по енергетиці генерація в ЄС в терават*годин тип генерації______2021_____2022______2023______2024 Вугілля/газ/мазут__1066_____1088______868________732 Атомна___________732______609_______620_______618 Зелена___________1077_____1078______1208_______1223 Як бачите , як тільки москалики влаштували кавардак в 2022 році по цінам на газ, так Європа за рік (2023) мінуснула 22% генерації з викопних і плюсанула 15% генерації Зеленої. 2024 мінуснула ще 15% генерації викопних і плюсанула 2% генерації Зеленої.
При потребі(чи бажанні) вся викопна генерація може бути ліквідована за 3-4 роки...Я наголошую - вся. При цьому , маневровість потужностей буде збережена , бо обєм випуску акамуляторів становить близько 1000 гігават год/рік , тобто щоб замінити маневрові потужності теплових станцій треба приблизно річний випуск в 1 терават*годин ( 732 терават/365 днів/2 піки на добу) і коштує це приблизно 60 млрд доларів....
Вы очень любите арифметику, но даже с ней у вас слабовато. Вы забываете, что хотя бы иногда надо ещё и думать, а не просто сыпать цифрами. Посчитаем общую выработку электроэнергии. 2021 год - 1066+732+1077 = 2875 ТВт*час. 2024 год - 732+618+1223 = 2573 ТВт*час. (1 - 2573/2875)х100% = 10,5% Т.о. выработка эл-энергии в Европе в 2024 по сравнению с 2021 снизилась на 10,5% или на 2875-2573 = 302 ТВт*час. Не расскажете, за счёт чего? На чём так прилично сэкономили?