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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 236237238239 Додано: Пон 06 січ, 2025 14:37 Ольга Кошарна



Повідомлення МАГАТЕ 269 від 05.01.2024



Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що сьогодні чули гучні вибухи поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), які збіглися з повідомленнями про атаку безпілотника на навчальний центр станції, що стало ще однією загрозою ядерній безпеці на найбільшій АЕС Європи, за словами Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

Команда Місії МАГАТЕ з підтримки та сприяння Запорізькій АЕС (ISAMZ), яка перебуває на ЗАЕС, повідомила, що чула два гучних вибухи, що пролунали за межами периметра майданчика приблизно о 12:45 та 15:45. Наразі МАГАТЕ ще не змогло підтвердити будь-який вплив. Команда МАГАТЕ також повідомила, що неодноразово чула кулеметні черги з боку майданчика.

Команда ISAMZ повідомила, що інтенсивність військових дій поблизу найбільшої в Європі АЕС - включаючи численні вибухи на різних відстанях від майданчика - зросла за останні 24 години.



"Напад на будь-яку атомну електростанцію є абсолютно неприйнятним, - заявив генеральний директор Гроссі. "У світлі посилення військової активності на ЗАЕС я ще раз закликаю до максимальної стриманості, щоб запобігти очевидній загрозі її безпеці, і до суворого дотримання п'яти конкретних принципів, встановлених МАГАТЕ в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй для захисту об'єкта, а також семи незамінних стовпів ядерної безпеки під час збройного конфлікту, також визначених МАГАТЕ".

Підкреслю, що провокаційна "активізація" російських окупаційних військ навколо ЗАЕС однозначно пов'язана з новинами про наступ ЗСУ на Курщині, і буде збільшуватися.



Згадаємо як співпала пожежа на градирні ЗАЕС в серпні 2024 з наступом ЗСУ в Курській області, навіть гендиректора МАГАТЕ запросили на Курську АЕС, демонстрували уламки нібито "українських дронів. А потім - повна тиша.

Чекаємо на чергові провокації як на Курській АЕС, так і ЗАЕС.

І зрозуміло, що ноти будуть писати, скликати позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ. Їх поведінка, рашистів, абсолютно прогнозуєма, всі "ходи" відомі. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 4744 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1049 раз. Подякували: 2011 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 20:53 budivelnik написав: budivelnik написав: ..........

Генерація електроенергії в ЄС 2022 рік



Європейський Союз все ще залежить від викопного палива

_23% електроенергії виробляється з газу та інших викопних видів палива.

_16% вугільна

_22% (613 ТВт-год).Атомні електростанції і надалі є одними із найбільших виробників

_15% (420 ТВт-год) виробляється ВЕС і

_7,3% (203 ТВт-год) виробляється СЕС.

_10% Гідроенергетика займає

_6%_____________біоенергетика

------------------------------------------------------

budivelnik

..................

За 2 роки Європа зробила дві речі

а - відмовилась від 120 млрд м3 газу (було 140 стало 20)

б - закрила Атомні станції в Німеччині

І при цьому , після проблем 2022-2023 років, в 2024 році опустила ціни на газ з піків в 2500 доларів/1000м3 до 350 доларів/1000м3



І як же це в неї вийшло?

Частину то ясно вона отримала з США/Катару.. але не всі 120 млрд м3

А випуск електроенергії впав всього на 10%...

ЛАД написав: А вот для того, чтобы это обсуждать, надо гораздо больше информации и требуется значительно более серьёзный анализ.

А для начала хотя бы знать, сколько и откуда газа она получила вместо российского и на чём она сумела сэкономить.

И "атомні станції в Німеччині" запланировали закрыть достаточно давно. Как раз из-за войны закрытие на год отложили. А для начала хотя бы знать, сколько и откуда газа она получила вместо российского и на чём она сумела сэкономить.И "атомні станції в Німеччині" запланировали закрыть достаточно давно. Как раз из-за войны закрытие на год отложили.

А для того щоб заявляти що було навпаки - треба й вам провести аналіз своїх бачень..

Але ж ви чомусь так і залишаєтесь любителем мови/балету/морозива/ХТЗ.....

а те що совок розвалився економічно ( і все що вам подобалось це складові совка які його втримували/валили)-ви розуміти не хочете.

.........

https://nangs.org/news/renewables/energobalans-es-v-2024-godu-stanet-samym-chistym

Энергобаланс ЕС в 2024 году станет самым «чистым»



Три четверти электроэнергии ЕС в первом полугодии вырабатывалось за счет безуглеродных источников энергии, что делает энергобаланс блока самым экологичным на сегодняшний день, показывают данные отраслевой ассоциации Eurelectric.



«Чистые» источники произвели 74% электроэнергии ЕС в январе–июне, из которых

_50% приходилось на ВИЭ, такие, как ветер и солнечная энергия,

_24% — на атомную энергию.

_9% - Из угля было получено электроэнергии в ЕС,

_13% - из газа — ,

это самые низкие доли по каждому из этих ископаемых топлив за тот же период за всю историю Порівняйте з табличкою за 2022 рік і все стане зрозуміло ..........Генерація електроенергії в ЄС 2022 рікЄвропейський Союз все ще залежить від викопного палива_23% електроенергії виробляється з газу та інших викопних видів палива._16% вугільна_22% (613 ТВт-год).Атомні електростанції і надалі є одними із найбільших виробників_15% (420 ТВт-год) виробляється ВЕС і_7,3% (203 ТВт-год) виробляється СЕС._10% Гідроенергетика займає_6%_____________біоенергетика------------------------------------------------------..................За 2 роки Європа зробила дві речіа - відмовилась від 120 млрд м3 газу (було 140 стало 20)б - закрила Атомні станції в НімеччиніІ при цьому , після проблем 2022-2023 років, в 2024 році опустила ціни на газ з піків в 2500 доларів/1000м3 до 350 доларів/1000м3І як же це в неї вийшло?Частину то ясно вона отримала з США/Катару.. але не всі 120 млрд м3А випуск електроенергії впав всього на 10%...А для того щоб заявляти що було навпаки - треба й вам провести аналіз своїх бачень..Але ж ви чомусь так і залишаєтесь любителем мови/балету/морозива/ХТЗ.....а те що совок розвалився економічно ( і все що вам подобалось це складові совка які його втримували/валили)-ви розуміти не хочете..........Порівняйте з табличкою за 2022 рік і все стане зрозуміло

У вас удивительная способность "растекаться мыслею по древу", вместо того, чтобы обсуждать конкретный вопрос.

При чём тут к нашему разговору "развал совка"?

А для сравнения "табличек" они должны быть сопоставимы.

А когда в одной указаны отдельно доли ВЭС, СЭС, ГЭС и биоэнергетика (15+7,3+10+6 = 38,9%), а в другой просто "50% приходилось на ВИЭ, такие, как ветер и солнечная энергия", могу только повторить - надо гораздо больше информации и требуется значительно более серьёзный анализ.

А так "зелёная" энергетика, вроде выросла на 11% за 2 года (как-то многовато), а тепловаяя генерация упала на (23+16)-(9+13) = 17%. Если вы верите в чудеса, то, пожалуйста. Мне хотелось бы видеть боле подробные объяснения. У вас удивительная способность "растекаться мыслею по древу", вместо того, чтобы обсуждать конкретный вопрос.При чём тут к нашему разговору "развал совка"?А для сравнения "табличек" они должны быть сопоставимы.А когда в одной указаны отдельно доли ВЭС, СЭС, ГЭС и биоэнергетика (15+7,3+10+6 = 38,9%), а в другой просто "50% приходилось на ВИЭ, такие, как ветер и солнечная энергия", могу только повторить -А так "зелёная" энергетика, вроде выросла на 11% за 2 года (как-то многовато), а тепловаяя генерация упала на (23+16)-(9+13) = 17%. Если вы верите в чудеса, то, пожалуйста. Мне хотелось бы видеть боле подробные объяснения. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 06 січ, 2025 20:54, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 32330 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5288 раз. Подякували: 4826 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2025 02:32 і ще раз по енергетиці генерація в ЄС в терават*годин

тип генерації______2021_____2022______2023______2024

Вугілля/газ/мазут__1066_____1088______868________732

Атомна___________732______609_______620_______618

Зелена___________1077_____1078______1208_______1223

Як бачите , як тільки москалики влаштували кавардак в 2022 році по цінам на газ, так Європа за рік

(2023) мінуснула 22% генерації з викопних і плюсанула 15% генерації Зеленої.

2024 мінуснула ще 15% генерації викопних і плюсанула 2% генерації Зеленої.



При потребі(чи бажанні) вся викопна генерація може бути ліквідована за 3-4 роки...Я наголошую - вся.

При цьому , маневровість потужностей буде збережена , бо обєм випуску акамуляторів становить близько 1000 гігават год/рік , тобто щоб замінити маневрові потужності теплових станцій треба приблизно річний випуск в 1 терават*годин ( 732 терават/365 днів/2 піки на добу) і коштує це приблизно 60 млрд доларів.... budivelnik

Повідомлень: 28550 З нами з: 15.01.09 Подякував: 288 раз. Подякували: 2977 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2025 03:32 budivelnik написав: і ще раз по енергетиці генерація в ЄС в терават*годин

тип генерації______2021_____2022______2023______2024

Вугілля/газ/мазут__1066_____1088______868________732

Атомна___________732______609_______620_______618

Зелена___________1077_____1078______1208_______1223

Як бачите , як тільки москалики влаштували кавардак в 2022 році по цінам на газ, так Європа за рік

(2023) мінуснула 22% генерації з викопних і плюсанула 15% генерації Зеленої.

2024 мінуснула ще 15% генерації викопних і плюсанула 2% генерації Зеленої.



При потребі(чи бажанні) вся викопна генерація може бути ліквідована за 3-4 роки...Я наголошую - вся.

При цьому , маневровість потужностей буде збережена , бо обєм випуску акамуляторів становить близько 1000 гігават год/рік , тобто щоб замінити маневрові потужності теплових станцій треба приблизно річний випуск в 1 терават*годин ( 732 терават/365 днів/2 піки на добу) і коштує це приблизно 60 млрд доларів.... і ще раз по енергетиці генерація в ЄС в терават*годинтип генерації______2021_____2022______2023______2024Вугілля/газ/мазут__1066_____1088______868________732Атомна___________732______609_______620_______618Зелена___________1077_____1078______1208_______1223Як бачите , як тільки москалики влаштували кавардак в 2022 році по цінам на газ, так Європа за рік(2023) мінуснула 22% генерації з викопних і плюсанула 15% генерації Зеленої.2024 мінуснула ще 15% генерації викопних і плюсанула 2% генерації Зеленої.При потребі(чи бажанні) вся викопна генерація може бути ліквідована за 3-4 роки...Я наголошую - вся.При цьому , маневровість потужностей буде збережена , бо обєм випуску акамуляторів становить близько 1000 гігават год/рік , тобто щоб замінити маневрові потужності теплових станцій треба приблизно річний випуск в 1 терават*годин ( 732 терават/365 днів/2 піки на добу) і коштує це приблизно 60 млрд доларів....





интересно, как с маневровой будет в масштабах Европы. континент большой, где-то не ветер, так солнце обязательно будет, так что там сглаживать проще, чем в отдельно взятом доме интересно, как с маневровой будет в масштабах Европы. континент большой, где-то не ветер, так солнце обязательно будет, так что там сглаживать проще, чем в отдельно взятом доме smdtranz

Повідомлень: 539 З нами з: 05.08.13 Подякував: 12 раз. Подякували: 91 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2025 14:18 budivelnik написав: і ще раз по енергетиці генерація в ЄС в терават*годин

тип генерації______2021_____2022______2023______2024

Вугілля/газ/мазут__1066_____1088______868________732

Атомна___________732______609_______620_______618

Зелена___________1077_____1078______1208_______1223

Як бачите , як тільки москалики влаштували кавардак в 2022 році по цінам на газ, так Європа за рік

(2023) мінуснула 22% генерації з викопних і плюсанула 15% генерації Зеленої.

2024 мінуснула ще 15% генерації викопних і плюсанула 2% генерації Зеленої.



При потребі(чи бажанні) вся викопна генерація може бути ліквідована за 3-4 роки...Я наголошую - вся.

При цьому , маневровість потужностей буде збережена , бо обєм випуску акамуляторів становить близько 1000 гігават год/рік , тобто щоб замінити маневрові потужності теплових станцій треба приблизно річний випуск в 1 терават*годин ( 732 терават/365 днів/2 піки на добу) і коштує це приблизно 60 млрд доларів.... і ще раз по енергетиці генерація в ЄС в терават*годинтип генерації______2021_____2022______2023______2024Вугілля/газ/мазут__1066_____1088______868________732Атомна___________732______609_______620_______618Зелена___________1077_____1078______1208_______1223Як бачите , як тільки москалики влаштували кавардак в 2022 році по цінам на газ, так Європа за рік(2023) мінуснула 22% генерації з викопних і плюсанула 15% генерації Зеленої.2024 мінуснула ще 15% генерації викопних і плюсанула 2% генерації Зеленої.При потребі(чи бажанні) вся викопна генерація може бути ліквідована за 3-4 роки...Я наголошую - вся.При цьому , маневровість потужностей буде збережена , бо обєм випуску акамуляторів становить близько 1000 гігават год/рік , тобто щоб замінити маневрові потужності теплових станцій треба приблизно річний випуск в 1 терават*годин ( 732 терават/365 днів/2 піки на добу) і коштує це приблизно 60 млрд доларів....

Вы очень любите арифметику, но даже с ней у вас слабовато. Вы забываете, что хотя бы иногда надо ещё и думать, а не просто сыпать цифрами.

Посчитаем общую выработку электроэнергии.

2021 год - 1066+732+1077 = 2875 ТВт*час.

2024 год - 732+618+1223 = 2573 ТВт*час.

(1 - 2573/2875)х100% = 10,5%

Т.о. выработка эл-энергии в Европе в 2024 по сравнению с 2021 снизилась на 10,5% или на 2875-2573 = 302 ТВт*час.

Не расскажете, за счёт чего? На чём так прилично сэкономили? Вы очень любите арифметику, но даже с ней у вас слабовато. Вы забываете, что хотя бы иногда надо ещё и думать, а не просто сыпать цифрами.Посчитаем общую выработку электроэнергии.2021 год - 1066+732+1077 = 2875 ТВт*час.2024 год - 732+618+1223 = 2573 ТВт*час.(1 - 2573/2875)х100% = 10,5%Т.о. выработка эл-энергии в Европе в 2024 по сравнению с 2021 снизилась на 10,5% или на 2875-2573 = 302 ТВт*час.Не расскажете, за счёт чего? На чём так прилично сэкономили? ЛАД 2 Повідомлень: 32330 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5288 раз. Подякували: 4826 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2025 16:10 ЛАД написав: budivelnik написав: і ще раз по енергетиці генерація в ЄС в терават*годин

тип генерації______2021_____2022______2023______2024

Вугілля/газ/мазут__1066_____1088______868________732

Атомна___________732______609_______620_______618

Зелена___________1077_____1078______1208_______1223

Як бачите , як тільки москалики влаштували кавардак в 2022 році по цінам на газ, так Європа за рік

(2023) мінуснула 22% генерації з викопних і плюсанула 15% генерації Зеленої.

2024 мінуснула ще 15% генерації викопних і плюсанула 2% генерації Зеленої.



При потребі(чи бажанні) вся викопна генерація може бути ліквідована за 3-4 роки...Я наголошую - вся.

При цьому , маневровість потужностей буде збережена , бо обєм випуску акамуляторів становить близько 1000 гігават год/рік , тобто щоб замінити маневрові потужності теплових станцій треба приблизно річний випуск в 1 терават*годин ( 732 терават/365 днів/2 піки на добу) і коштує це приблизно 60 млрд доларів.... і ще раз по енергетиці генерація в ЄС в терават*годинтип генерації______2021_____2022______2023______2024Вугілля/газ/мазут__1066_____1088______868________732Атомна___________732______609_______620_______618Зелена___________1077_____1078______1208_______1223Як бачите , як тільки москалики влаштували кавардак в 2022 році по цінам на газ, так Європа за рік(2023) мінуснула 22% генерації з викопних і плюсанула 15% генерації Зеленої.2024 мінуснула ще 15% генерації викопних і плюсанула 2% генерації Зеленої.При потребі(чи бажанні) вся викопна генерація може бути ліквідована за 3-4 роки...Я наголошую - вся.При цьому , маневровість потужностей буде збережена , бо обєм випуску акамуляторів становить близько 1000 гігават год/рік , тобто щоб замінити маневрові потужності теплових станцій треба приблизно річний випуск в 1 терават*годин ( 732 терават/365 днів/2 піки на добу) і коштує це приблизно 60 млрд доларів....

Вы очень любите арифметику, но даже с ней у вас слабовато. Вы забываете, что хотя бы иногда надо ещё и думать, а не просто сыпать цифрами.

Посчитаем общую выработку электроэнергии.

2021 год - 1066+732+1077 = 2875 ТВт*час.

2024 год - 732+618+1223 = 2573 ТВт*час.

(1 - 2573/2875)х100% = 10,5%

Т.о. выработка эл-энергии в Европе в 2024 по сравнению с 2021 снизилась на 10,5% или на 2875-2573 = 302 ТВт*час.

Не расскажете, за счёт чего? На чём так прилично сэкономили? Вы очень любите арифметику, но даже с ней у вас слабовато. Вы забываете, что хотя бы иногда надо ещё и думать, а не просто сыпать цифрами.Посчитаем общую выработку электроэнергии.2021 год - 1066+732+1077 = 2875 ТВт*час.2024 год - 732+618+1223 = 2573 ТВт*час.(1 - 2573/2875)х100% = 10,5%Т.о. выработка эл-энергии в Европе в 2024 по сравнению с 2021 снизилась на 10,5% или на 2875-2573 = 302 ТВт*час.Не расскажете, за счёт чего? На чём так прилично сэкономили?



закрытие старых производств

светодиоды

тепловые насосы

системы рекуперации

рост цен и экономия расходов

разные погодные условия возможно

что угодно еще



посмотрел по странам, 2021 год был как раз пиковым после короны.

ну и да, мелкие СЭС на домах вряд ли идут в статистику генерации, зато уменьшают потребление из сети и генерацию на крупных электростанциях, которые и идут в статистику. закрытие старых производствсветодиодытепловые насосысистемы рекуперациирост цен и экономия расходовразные погодные условия возможночто угодно ещепосмотрел по странам, 2021 год был как раз пиковым после короны.ну и да, мелкие СЭС на домах вряд ли идут в статистику генерации, зато уменьшают потребление из сети и генерацию на крупных электростанциях, которые и идут в статистику. smdtranz

Повідомлень: 539 З нами з: 05.08.13 Подякував: 12 раз. Подякували: 91 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 січ, 2025 04:40 smdtranz написав: .........

закрытие старых производств

светодиоды

тепловые насосы

системы рекуперации

рост цен и экономия расходов

разные погодные условия возможно

что угодно еще



посмотрел по странам, 2021 год был как раз пиковым после короны.

ну и да, мелкие СЭС на домах вряд ли идут в статистику генерации, зато уменьшают потребление из сети и генерацию на крупных электростанциях, которые и идут в статистику. .........закрытие старых производствсветодиодытепловые насосысистемы рекуперациирост цен и экономия расходовразные погодные условия возможночто угодно ещепосмотрел по странам, 2021 год был как раз пиковым после короны.ну и да, мелкие СЭС на домах вряд ли идут в статистику генерации, зато уменьшают потребление из сети и генерацию на крупных электростанциях, которые и идут в статистику. Всё это понятно.

Но это делалось и раньше.

Уменьшение потребления на 10,5% за 3 года это очень существенно. И для сколько-нибудь серьёзного разговора это необходимо проанализировать. Всё это понятно.Но это делалось и раньше.Уменьшение потребления на 10,5% за 3 года это очень существенно. И для сколько-нибудь серьёзного разговора это необходимо проанализировать. ЛАД 2 Повідомлень: 32330 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5288 раз. Подякували: 4826 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 236237238239 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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