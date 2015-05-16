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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 31 бер, 2025 17:17
Сибарит написав: Banderlog написав:
"Українська енергетична система зіштовхнулася із суттєвим дисбалансом у виробництві та споживанні електроенергії, який призводить до багатомільйонних збитків для держави.
Когда я писал о подобных проблемах на заре ажиотажа вокруг возобновляемой энергии, от меня отмахнулись как от закоренелого консерватора. Теперь об этом официально заговорили постфактум.
Скоро всплывут и проблемы электромобилей.
Не все то золото, что блестит.
Так и сейчас заметны проблемы электромобилей
Потребительские - пробег на одном заряде и время заряда. Где заряжаться, если отключения электроэнергии
Инфраструктурные - где взять столько мощностей для зарядки, когда электромобилей станет больше
Экологические - утилизация батарей
ДВС
- Заправок много, главное, чтобы там было топливо. На сейчас, отключение электроэнергии - по фигу. Гена запитывает всю заправку
- Время заправки - 5 минут
- Современная норма ЕВРО-6 делает авто практически экологичным. Запах бензина можно почувствовать, только если заводит авто в -25 и сразу нюхать выхлопную трубу
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Додано: Пон 31 бер, 2025 17:36
ЛАД написав:
заганяти у вільну батарею" надо не "дешеву енергію АЕС", а энергию СЭС. Вот только, какая будет при этом себестоимость ээ СЭС?
1 Якщо цикл загону в батарею з АЕС коштує 40 копійок 1 квт*година+вартість електроенергії з АЕС
То скільки ж буде коштувати загнати з СЕС ? Напряжіться , я у Вас вірю.....
2 Загнати в батарею на протязі дня-можна щоб використати у вечірній пік...
А чому тоді не можна ніч, яка простоює , загнати дешеву з АЕС щоб віддати в ранковий пік?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 17:55
Не слышал разговоров об избытке ээ АЭС ночью. Как-то никто не писал об этом и сейчас не пишет. Вроде, таких проблем никогда не было и АЭС на ночь не глушили.
"Загнати в батарею протягом
(а не "на протязі") дня-можна щоб використати" и в утренний пик.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 18:08
Потужності АЕС не є маневровими, тому генерація АЕС є сталою місяцями не залежно від того яка година....
З іншого боку
У нічні години генерація АЕС є надлишковою(деколи навіть вмикають вуличне освітлення щоб хоч кудись ту енергію діти) , а в світлу пору доби є недостатньою і ця різниця перекривається гідроелектро і тепловими
СЕС і ВЕС мають недолік що ніхто не може наперед зпрогнозувати обєм генерації , а так як споживання енергетиками прораховуються, то енергетики мають графіки вмикання додаткових потужностей щоб перекрити добові піки.
Так як акамуляція в батарею може відбуватись прогнозовано наперед і віддача з батареї також може бути прогнозованою..то є змісти збільшити сталий рівень генерації АЕС на величину яку можуть забрати батареї, чим здешевити середню вартість енергії , бо збільшення сталого рівня генерації АЕС- дає можливість не запускати ТЕС (найдорожча на сьогодні вартість генерації ,)
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Додано: Пон 31 бер, 2025 18:59
Сибарит написав: Banderlog написав:
"Українська енергетична система зіштовхнулася із суттєвим дисбалансом у виробництві та споживанні електроенергії, який призводить до багатомільйонних збитків для держави.
Когда я писал о подобных проблемах на заре ажиотажа вокруг возобновляемой энергии, от меня отмахнулись как от закоренелого консерватора. Теперь об этом официально заговорили постфактум.
Скоро всплывут и проблемы электромобилей.
Не все то золото, что блестит.
які проблеми з електромобилем, якщо приватний будинок і своя розетка?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 20:22
prodigy написав: Сибарит написав: Banderlog написав:
"Українська енергетична система зіштовхнулася із суттєвим дисбалансом у виробництві та споживанні електроенергії, який призводить до багатомільйонних збитків для держави.
Когда я писал о подобных проблемах на заре ажиотажа вокруг возобновляемой энергии, от меня отмахнулись как от закоренелого консерватора. Теперь об этом официально заговорили постфактум.
Скоро всплывут и проблемы электромобилей.
Не все то золото, что блестит.
які проблеми з електромобилем, якщо приватний будинок і своя розетка?
І розетка( з будинком) заживлена від сонячної панелі на даху....
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Додано: Сер 23 кві, 2025 11:48
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