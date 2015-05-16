Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Banderlog написав:"Українська енергетична система зіштовхнулася із суттєвим дисбалансом у виробництві та споживанні електроенергії, який призводить до багатомільйонних збитків для держави.
Когда я писал о подобных проблемах на заре ажиотажа вокруг возобновляемой энергии, от меня отмахнулись как от закоренелого консерватора. Теперь об этом официально заговорили постфактум. Скоро всплывут и проблемы электромобилей.
Не все то золото, что блестит.
Так и сейчас заметны проблемы электромобилей Потребительские - пробег на одном заряде и время заряда. Где заряжаться, если отключения электроэнергии Инфраструктурные - где взять столько мощностей для зарядки, когда электромобилей станет больше Экологические - утилизация батарей
ДВС - Заправок много, главное, чтобы там было топливо. На сейчас, отключение электроэнергии - по фигу. Гена запитывает всю заправку - Время заправки - 5 минут - Современная норма ЕВРО-6 делает авто практически экологичным. Запах бензина можно почувствовать, только если заводит авто в -25 и сразу нюхать выхлопную трубу
ЛАД написав:заганяти у вільну батарею" надо не "дешеву енергію АЕС", а энергию СЭС. Вот только, какая будет при этом себестоимость ээ СЭС?
1 Якщо цикл загону в батарею з АЕС коштує 40 копійок 1 квт*година+вартість електроенергії з АЕС То скільки ж буде коштувати загнати з СЕС ? Напряжіться , я у Вас вірю..... 2 Загнати в батарею на протязі дня-можна щоб використати у вечірній пік... А чому тоді не можна ніч, яка простоює , загнати дешеву з АЕС щоб віддати в ранковий пік?
Не слышал разговоров об избытке ээ АЭС ночью. Как-то никто не писал об этом и сейчас не пишет. Вроде, таких проблем никогда не было и АЭС на ночь не глушили. "Загнати в батарею протягом (а не "на протязі") дня-можна щоб використати" и в утренний пик.
Потужності АЕС не є маневровими, тому генерація АЕС є сталою місяцями не залежно від того яка година.... З іншого боку У нічні години генерація АЕС є надлишковою(деколи навіть вмикають вуличне освітлення щоб хоч кудись ту енергію діти) , а в світлу пору доби є недостатньою і ця різниця перекривається гідроелектро і тепловими СЕС і ВЕС мають недолік що ніхто не може наперед зпрогнозувати обєм генерації , а так як споживання енергетиками прораховуються, то енергетики мають графіки вмикання додаткових потужностей щоб перекрити добові піки. Так як акамуляція в батарею може відбуватись прогнозовано наперед і віддача з батареї також може бути прогнозованою..то є змісти збільшити сталий рівень генерації АЕС на величину яку можуть забрати батареї, чим здешевити середню вартість енергії , бо збільшення сталого рівня генерації АЕС- дає можливість не запускати ТЕС (найдорожча на сьогодні вартість генерації ,)
Banderlog написав:"Українська енергетична система зіштовхнулася із суттєвим дисбалансом у виробництві та споживанні електроенергії, який призводить до багатомільйонних збитків для держави.
Когда я писал о подобных проблемах на заре ажиотажа вокруг возобновляемой энергии, от меня отмахнулись как от закоренелого консерватора. Теперь об этом официально заговорили постфактум. Скоро всплывут и проблемы электромобилей.
Не все то золото, что блестит.
які проблеми з електромобилем, якщо приватний будинок і своя розетка?
Banderlog написав:"Українська енергетична система зіштовхнулася із суттєвим дисбалансом у виробництві та споживанні електроенергії, який призводить до багатомільйонних збитків для держави.
Когда я писал о подобных проблемах на заре ажиотажа вокруг возобновляемой энергии, от меня отмахнулись как от закоренелого консерватора. Теперь об этом официально заговорили постфактум. Скоро всплывут и проблемы электромобилей. Не все то золото, что блестит.
які проблеми з електромобилем, якщо приватний будинок і своя розетка?
І розетка( з будинком) заживлена від сонячної панелі на даху....
Ольга Кошарна - незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки, колишня членкиня колегії Державної інспекції ядерного регулювання
Грунтовна стаття незалежного американського журналіста Peter Fairley про ЗАЕС та останні політичні події навколо неї. Багато важливих технічних деталей з коментарями від Георгий Балакан та інших експертів. "Clouds Loom Over Europe's Nuclear Titan Questionable operations may be dooming the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant"
Насправді, на думку українських, європейських та американських експертів, опитаних IEEE Spectrum, проблеми, з якими стикається відродження Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), можуть бути набагато глибшими. Ці експерти кажуть, що російська експлуатація станції могла настільки сильно пошкодити її, що ремонт може зайняти роки і коштувати мільярди доларів. Серед особливих проблем - потенційний нахил реакторних будівель і цілісність складних і відносно крихких парогенераторів для легководних реакторів станції, що працюють під тиском.
Російські чиновники, які контролюють ЗАЕС, повідомили спостерігачам МАГАТЕ про низку витоків, у тому числі про витоки з парогенераторів на половині енергоблоків. Балакан, колишній спеціальний радник президента НАЕК "Енергоатом", української атомної компанії, називає це явними ознаками фізичної та хімічної атаки на обладнання станції. "Росіяни діяли так, ніби могли експлуатувати водно-хімічний режим протягом необмеженого часу", - каже він. Незалежні експерти, з якими зв'язався IEEE Spectrum, підтвердили аналіз Балакана. Серед них - старший американський інженер-ядерник, знайомий з реакторами радянської конструкції, який говорив зі Спектром на умовах анонімності, оскільки побоювався відплати з боку національної влади, і український інженер, який не має дозволу на спілкування з пресою.
Навіть за умови тривалого припинення бойових дій, перезапуск енергоблоків ЗАЕС може коштувати більше, ніж Україна може витратити. І принаймні деякі українські експерти в галузі енергетики кажуть, що країна повинна зосередитися на будівництві менших, децентралізованих електростанцій. Володимир Кудрицький, колишній керівник українського оператора електромереж, заявив про це минулого місяця під час форуму в Массачусетському технологічному інституті (MIT). За словами Кудрицького, великі атомні електростанції концентрують занадто багато енергії в кількох точках мережі: "Ми можемо використовувати цю радянську спадщину, щоб вижити, але це не шлях вперед". https://spectrum.ieee.org/zaporizhzhia- ... ower-plant