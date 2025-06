Грунтовна стаття незалежного американського журналіста Peter Fairley про ЗАЕС та останні політичні події навколо неї. Багато важливих технічних деталей з коментарями від Георгий Балакан та інших експертів."Clouds Loom Over Europe's Nuclear Titan Questionable operations may be dooming the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant"Насправді, на думку українських, європейських та американських експертів, опитаних IEEE Spectrum, проблеми, з якими стикається відродження Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), можуть бути набагато глибшими. Ці експерти кажуть, що російська експлуатація станції могла настільки сильно пошкодити її, що ремонт може зайняти роки і коштувати мільярди доларів. Серед особливих проблем - потенційний нахил реакторних будівель і цілісність складних і відносно крихких парогенераторів для легководних реакторів станції, що працюють під тиском.Російські чиновники, які контролюють ЗАЕС, повідомили спостерігачам МАГАТЕ про низку витоків, у тому числі про витоки з парогенераторів на половині енергоблоків. Балакан, колишній спеціальний радник президента НАЕК "Енергоатом", української атомної компанії, називає це явними ознаками фізичної та хімічної атаки на обладнання станції. "Росіяни діяли так, ніби могли експлуатувати водно-хімічний режим протягом необмеженого часу", - каже він.Незалежні експерти, з якими зв'язався IEEE Spectrum, підтвердили аналіз Балакана. Серед них - старший американський інженер-ядерник, знайомий з реакторами радянської конструкції, який говорив зі Спектром на умовах анонімності, оскільки побоювався відплати з боку національної влади, і український інженер, який не має дозволу на спілкування з пресою.Навіть за умови тривалого припинення бойових дій, перезапуск енергоблоків ЗАЕС може коштувати більше, ніж Україна може витратити. І принаймні деякі українські експерти в галузі енергетики кажуть, що країна повинна зосередитися на будівництві менших, децентралізованих електростанцій.Володимир Кудрицький, колишній керівник українського оператора електромереж, заявив про це минулого місяця під час форуму в Массачусетському технологічному інституті (MIT). За словами Кудрицького, великі атомні електростанції концентрують занадто багато енергії в кількох точках мережі: "Ми можемо використовувати цю радянську спадщину, щоб вижити, але це не шлях вперед".