Начало 2025 года в Германии выдалось ветреным. Ветропарки работали на полную мощность. К тому же во многих регионах светило солнце. В результате объем электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, по данным Института солнечных энергосистем имени Фраунгофера (ISE), составил 125% от потребностей страны. Из-за избыточного предложения цены на электроэнергию на бирже резко упали. На протяжении нескольких часов ее можно даже было получить бесплатно.



В 2024 году 59% электроэнергии, потребленной предприятиями и домохозяйствами в Германии, было получено из альтернативных источников. Однако их доля в покрытии энергопотребностей страны в разное время года различна. Ведь зимой, когда светлое время суток является непродолжительным, солнце часто закрывают облака, а погода нередко безветрена, объем "зеленого" тока значительно сокращается.



Минимальной его доля в ФРГ оказалась 12 декабря 2014 года: тогда за счет возобновляемых источников энергии удалось покрыть лишь 18% суточной потребности страны. Остальной объем пришлось компенсировать за счет угольных и газовых электростанций, а также импорта электроэнергии из стран, не входящих в ЕС. В результате цена за мегаватт/час на Европейской энергетической бирже взлетела до 936 евро. Для сравнения: обычно она составляет от 60 до 100 евро.

...... Мундт, однако, признает, что колебание цен на электроэнергию в Германии "ожидаемо" и может быть "нормальным и неискаженным результатом происходящего на рынке", учитывая, что страна встретила зиму "с сокращенным парком электростанций".



Подразумевается, прежде всего, постепенный отказ Германии от угля. В 2024 году производство электроэнергии из бурого угля сократилось в ФРГ на 8%, а из каменного угля - более чем на 27%. С 2015 года доля угля в производстве электроэнергии сократилась почти вдвое, что значительно снизило выбросы углекислого газа.



2024 год стал также первым годом, в котором Германия полностью обошлась без атомной энергии, произведенной на своей территории. Три последние атомные электростанции, закрытые в 2023 году, вырабатывали около 6% электроэнергии, потребляемой в ФРГ

...........Больше всего электроэнергии, закупленной Германией в других странах ЕС в 2024 году, поступило из Франции - страны, которая покрывает собственные потребности на 70% за счет АЭС, стабильно работающих круглый год. На втором и третьем месте по объему поставок электроэнергии в ФРГ оказались Дания и Швейцария. Как и у Франции, у обеих этих стран объем поставок электроэнергии в Германию значительно превышал объем электроэнергии, импортируемой ими оттуда.

......... В Германии около 30% цены на электроэнергию приходится на плату за пользование сетями. Это расходы на расширение электросетей. Еще чуть менее трети приходится на налоги и сборы.

........ В 2021 году промышленные компании в Германии платили около 12 центов за киловатт-час. В 2022 году, после вторжения России в Украину, эти цены достигли максимума, взлетев до более 50 центов.



С 1 июля 2022 года налоги и сборы для компаний были значительно снижены. Сейчас цена на электроэнергию для промышленности составляет около 17 центов. Однако и это гораздо больше, чем платят компании в основных странах-конкурентах. Так, в 2023 году предприятия автомобильной промышленности Германии платили за электроэнергию в два раза больше, чем их конкуренты в Китае, и почти в три раза больше, чем аналогичные компании в США.

......... Между тем очевидно, что дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии, электросетей и возможностей для хранения энергии еще долгие годы будет сопровождаться высокими затратами. И только когда будет создана необходимая инфраструктура, проявится финансовая выгода от использования энергии ветра и солнца.