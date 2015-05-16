Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Hotab написав:Флаймани думають, що у нас вже багаті села, де генерують загалом селом більше, ніж споживають.
Трансформатор як правило 240-400Квт СЕС_____________ як правило 30Квт На трансформаторі головне щоб не пробували ВЗЯТИ більше від його потужності Якщо беруть менше -то автоматично на високій стороні зменшується потужність передачі в сторону трансформатора, а такого щоб від трансформатора ( який ще має й свій холостий хід , десь 3% від максимальної потужності(для 400квт=12квт втрат), тобто 40% від потужності СЕС ) -в село не пішло жодного кіловата...тим більше в день коли СЕС генерує - я якось погано уявляю Тобто надлишок енергії відразу створюється на високій стороні
Теоретично мабуть можливо, що споживачі в межах одного трансформатора (соти) виявились такими заможними, що разом своїми СЕС «перекрили» потужність свого трансформатора. Але на практиці мабуть поодинокі випадки , типу як у Продіджі, де сусіди такі ж капітани дальнього плавання, і всі бавляться в альтернативну енергетику)) Це також з часом вирішується, але явно не зараз, коли енергетики балансують еергоситему Одещини як можуть, а не займаються питанням, як допомогти заробити приодеській «рубльовці» на зеленому тарифі))
Shaman написав:й до речі, не читав ці простині - а за рахунок чого має компенсуватися зелений тариф в Україні? хто платить?..
гроші для виплат по ЗТ Укренерго отримує від своєї діяльності: Основні джерела доходу: 1/Послуги з передачі електроенергії (транспортування): Кошти надходять від генеруючих компаній та постачальників за використання мереж Укренерго. 2/Диспетчеризація: Плата за забезпечення балансу між виробництвом та споживанням в Об’єднаній енергетичній системі (ОЕС) України. 3/Експорт електроенергії: Продаж доступу до ліній електропередач на кордонах з Європою (Румунія, Словаччина, Польща). 4/Управління мережею: Компанія також отримує кошти за послуги з підтримання працездатності та розвитку магістральних мереж, особливо в умовах інтеграції з ENTSO-E.
Banderlog написав:2. Шо там за теплонакопітєль під військовим містечком? І вчому
Не знаю, що там під військовим містечком, а в фінів бачив подібні проекти, то якості темплонакопичувача використовуть сухий пісок. Будинок з піском дозволяє забезпечувати будинок такого ж обєму теплом на зиму.
Навіть теоретично не можливо щоб до ОДНОГО трансформатора підключили більше ніж 30% його потужності від СЕС.. Що і куди підключати -визначається на стадії проекту, який узгоджується з енергетиками району... Тому для того щоб краще зрозуміти -давайте використаємо кольори.. Є мережа від промислової електростанції до підстанції наприклад 220Квольт -назвемо її червона Є мережа від підстанції 220Квольт до підстанції 10Квольт - назвемо її синя Є мережа від підстанції 10Квольт до трансформатора 380вольт - назвемо її жовта Є мережа від трансформатора 380вольт до споживача - хай буде коричнева... Тобто мережу можна відобразити так Є кілька електростанцій з кожної виходить кілька червоних які в свою чергу закольцовані Тепер з червоної виходять сині, які також закольцовані З синьої виходять кілька жовтих... які між собою як правило НЕ ЗАКОЛЬЦОВАНІ Так от Енергія приватної СЕС не виходить за межі КОРИЧНЕВОЇ мережі.... Єдине що вона робить це розвантажує червону/жовту/синю мережі.... І генерує струм три фази 380 Вольт. Може бути що кілька СЕС сидять на різних коричневих, але ці коричневі сидять на одній жовтій... Але ЖОВТА вже керована на підстанції
Shaman написав:ЛАД я вам вже написав - ви так багато розповідаєте про промисловість. так от, промисловість буде розвиватися, коли не буде переплачувати за еенергію, бо населення купує дешево. такого немає НІДЕ.
О наших ценах на ээ промышленность Запада может только мечтать. Сколько у нас сегодня? 1,5 евроцента? Или уже целых 2? И посмотрите цены в Европе - https://index.minfin.com.ua/markets/electricity/. В несколько раз выше. Самая дешёвая во Франции - 5 евроцентов.
що саме не існує? ви впевнені? саме в аткому вигляді може й не існує, але чому еенергія в Німеччині така дорога? які там складові?
Прошу прощения за простыню, но не знаю, как ответить на ваши вопросы короче. Впрочем, можно не читать, как и предыдущие.
Начало 2025 года в Германии выдалось ветреным. Ветропарки работали на полную мощность. К тому же во многих регионах светило солнце. В результате объем электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, по данным Института солнечных энергосистем имени Фраунгофера (ISE), составил 125% от потребностей страны. Из-за избыточного предложения цены на электроэнергию на бирже резко упали. На протяжении нескольких часов ее можно даже было получить бесплатно.
В 2024 году 59% электроэнергии, потребленной предприятиями и домохозяйствами в Германии, было получено из альтернативных источников. Однако их доля в покрытии энергопотребностей страны в разное время года различна. Ведь зимой, когда светлое время суток является непродолжительным, солнце часто закрывают облака, а погода нередко безветрена, объем "зеленого" тока значительно сокращается.
Минимальной его доля в ФРГ оказалась 12 декабря 2014 года: тогда за счет возобновляемых источников энергии удалось покрыть лишь 18% суточной потребности страны. Остальной объем пришлось компенсировать за счет угольных и газовых электростанций, а также импорта электроэнергии из стран, не входящих в ЕС. В результате цена за мегаватт/час на Европейской энергетической бирже взлетела до 936 евро. Для сравнения: обычно она составляет от 60 до 100 евро. ...... Мундт, однако, признает, что колебание цен на электроэнергию в Германии "ожидаемо" и может быть "нормальным и неискаженным результатом происходящего на рынке", учитывая, что страна встретила зиму "с сокращенным парком электростанций".
Подразумевается, прежде всего, постепенный отказ Германии от угля. В 2024 году производство электроэнергии из бурого угля сократилось в ФРГ на 8%, а из каменного угля - более чем на 27%. С 2015 года доля угля в производстве электроэнергии сократилась почти вдвое, что значительно снизило выбросы углекислого газа.
2024 год стал также первым годом, в котором Германия полностью обошлась без атомной энергии, произведенной на своей территории. Три последние атомные электростанции, закрытые в 2023 году, вырабатывали около 6% электроэнергии, потребляемой в ФРГ ...........Больше всего электроэнергии, закупленной Германией в других странах ЕС в 2024 году, поступило из Франции - страны, которая покрывает собственные потребности на 70% за счет АЭС, стабильно работающих круглый год. На втором и третьем месте по объему поставок электроэнергии в ФРГ оказались Дания и Швейцария. Как и у Франции, у обеих этих стран объем поставок электроэнергии в Германию значительно превышал объем электроэнергии, импортируемой ими оттуда. ......... В Германии около 30% цены на электроэнергию приходится на плату за пользование сетями. Это расходы на расширение электросетей. Еще чуть менее трети приходится на налоги и сборы. ........ В 2021 году промышленные компании в Германии платили около 12 центов за киловатт-час. В 2022 году, после вторжения России в Украину, эти цены достигли максимума, взлетев до более 50 центов.
С 1 июля 2022 года налоги и сборы для компаний были значительно снижены. Сейчас цена на электроэнергию для промышленности составляет около 17 центов. Однако и это гораздо больше, чем платят компании в основных странах-конкурентах. Так, в 2023 году предприятия автомобильной промышленности Германии платили за электроэнергию в два раза больше, чем их конкуренты в Китае, и почти в три раза больше, чем аналогичные компании в США. ......... Между тем очевидно, что дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии, электросетей и возможностей для хранения энергии еще долгие годы будет сопровождаться высокими затратами. И только когда будет создана необходимая инфраструктура, проявится финансовая выгода от использования энергии ветра и солнца.
Вы меня в очередной раз удивили вопросом. Попадались объяснения Укрэнерго, что это делается за счёт доходов от распределения ээ, от передачи ээ и т.п. Всё это словоблудие цитировать не буду. prodigy сегодня рассказал об этом в изложении ИИ. Думаю, что вам как экономисту понятно, что деньги из воздуха не появляются и всё это за счёт госбюджета, т.е. за счёт налогоплательщиков, т.е. нас с вами.