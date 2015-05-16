|
|
|
Ринок енергоносіїв в контексті
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 18 гру, 2025 22:43
Сибарит написав:
Shaman
Я так понимаю, что реальные специалисты - это те, кто купил некий бытовой прибор. А все, кто пытается рассуждать о балансе системы в целом - жалкие теоретики?
я мав на увазі тих, хто поставив власні СЕС й має уявлення, як функціонує ринок еенергії. а більша частина теоретиків дуже впевнено розповідає, але має дуже туманне уявлення, як функціонує енергетична система. я теж теоретик, але присвятив деякий час вивчення, як воно працює - й поки правила сильно не змінювали...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11105
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 1690 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Чет 18 гру, 2025 22:57
ЛАД написав:
...
й до речі, не читав ці простині - а за рахунок чого має компенсуватися зелений тариф в Україні? хто платить?
Вы меня в очередной раз удивили вопросом.
Попадались объяснения Укрэнерго, что это делается за счёт доходов от распределения ээ, от передачи ээ и т.п. Всё это словоблудие цитировать не буду. prodigy
сегодня рассказал об этом в изложении ИИ.
Думаю, что вам как экономисту понятно, что деньги из воздуха не появляются и всё это за счёт госбюджета, т.е. за счёт налогоплательщиков, т.е. нас с вами.
а насправді, питання переслідувало мету зрозуміти, а теоретики взагалі в курсі, за чий рахунок банкет. й окрім prodigy, ніхто не відповів...
насправді так, оплата зеленого тарифа закладена в тариф Укренерго, тобто формально платять всі, навіть населення. але закладено не дуже багато - рагіше було коп 50 з кВт*г, зараз напевне трохи більше, але не дуже. тому коли хтось називає механізм компенсації "словоблудием" - це прикольно
й показує необізнаність людини, бо друга фраза теж абсолютно неправильна.
а саме - грошей Укренерго постійно не вистачає - чи то обсяги зменшилися, та й тариф замалий. а оскільки гроші незвідки не беруться - то за зелений тариф ... НІХТО не платить - маємо шалені борги Укренерго... тобто виробник поки й платить за зелений тариф. а от коли борги погасять - тоді й можна сказати, хто оплатив...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11105
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 1690 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Чет 18 гру, 2025 23:04
Shaman
СЭС - не смогут спасти экономику страны.
То есть, в существующих условиях, вот с перебоями электроэнергии и грядущими "европейскими" ценами на квтчасы - оно как бы выгодно для частного потребителя!
НО, если Вы решили построить ДатаЦентр и... питать его от СЭС, ну - мои соболезнования! Это будет ну о-о-очень дорого!
Повторяю. Если Украина, после войны, собирается развивать Промышленность, а в реальных условиях - это вполне таки металлургия, тяжмаш и пр. Энергоёмкое пр-во, без Дешевой энергии - конкурировать с китаёзами - анриал.
И если Запад и решит что-то такое замутить, то только на условиях каких-то громадных Скидок по налогам и пр., в итоге - "наверху" свои откаты получат а вот Государство, будет в перспективе в убытках.
Для решения проблемы - нужно думать не о "себе и откатах" а о будущем Украины!
И вот тут, масса политических Ловушек!
АЭС? Да их надо штук пять строить! Уже в нулевых! И сразу квешн, КТО будет строить и за какие бапки? Если амеры, там оно дуже дорого.
Короче, не будет дешевой энергии - не будет энергоёмкого производства.
Не будет энергоёмкого пр-ва, на фоне отсутствия технологий (мы не Тайвань) - остается сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых (амеры прибрали к рукам) и ЧВК на базе ЗСУ для "усмирения иранцев и сев. корейцев"... это не потребует больше 10-15 млн населения!!!
Остальные куда?
Ищите Энергию!
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 18 гру, 2025 23:39
SATAN написав:Shaman
СЭС - не смогут спасти экономику страны.
То есть, в существующих условиях, вот с перебоями электроэнергии и грядущими "европейскими" ценами на квтчасы - оно как бы выгодно для частного потребителя!
НО, если Вы решили построить ДатаЦентр и... питать его от СЭС, ну - мои соболезнования! Это будет ну о-о-очень дорого!
Повторяю. Если Украина, после войны, собирается развивать Промышленность, а в реальных условиях - это вполне таки металлургия, тяжмаш и пр. Энергоёмкое пр-во, без Дешевой энергии - конкурировать с китаёзами - анриал.
И если Запад и решит что-то такое замутить, то только на условиях каких-то громадных Скидок по налогам и пр., в итоге - "наверху" свои откаты получат а вот Государство, будет в перспективе в убытках.
Для решения проблемы - нужно думать не о "себе и откатах" а о будущем Украины!
И вот тут, масса политических Ловушек!
АЭС? Да их надо штук пять строить! Уже в нулевых! И сразу квешн, КТО будет строить и за какие бапки? Если амеры, там оно дуже дорого.
Короче, не будет дешевой энергии - не будет энергоёмкого производства.
Не будет энергоёмкого пр-ва, на фоне отсутствия технологий (мы не Тайвань) - остается сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых (амеры прибрали к рукам) и ЧВК на базе ЗСУ для "усмирения иранцев и сев. корейцев"... это не потребует больше 10-15 млн населения!!!
Остальные куда?
Ищите Энергию!
багато лозунгів. давайте ближче до реалій.
про зелену енергетику - я лише описував механізм, як це працює. ефективність - питання таке. Європа рухається в цьому напрямку, Китай теж багато вкладається, США поки розвернулися. оскільки ми працюємо з Європою будемо зважати на цінности Європи. до того там дають непогані гранти на зелене енергетику.
взагалі-то всі будуть енергоефективні виробництва - забудьте оце "енергоемкий" - це ознака неефективності.
для АЄС - давайте для початку визначимося, що з ЗАЕС. поточного рівня насправді нам достатньо, якщо відновити ГЕС.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11105
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 1690 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 19 гру, 2025 00:38
Shaman
Ви не у темi.
Почитайте висновки американських спецiалiстiв.
Откройте "производство электроэнергии по странам мира"!
Посмотрите по годам, что происходит!
Теперь о Важном.
"зелёная энергетика"?
Смысл не в том, чтобы "меньше потреблять энергоресурсов"!
Смысл в Новом направлении "потребления"!
Чтобы произвести солнечные батареи, аккумуляторы, иверторы и пр. - нужна ЭНЕРГИЯ!
Для Украины? Мы будем закупать импртные батареи, аккумы и компоненты за Валюту!
То есть, собственно КПД от такой "зелёной энергетики" - очень низкий!
Другое дело, если бы мы сами производили все эти "батареи" и пр.
Смысл в том, что при производстве вот всех этих "батарей" - создаются Рабочие места, спрос на инвестиции и в итоге РОСТ ВВП!
Вы же экономист? Диплом имеете?
Капитализм! В основе - Потребление, Спрос!
Когда падает спрос, что наступает?
Напомнить, как Бернанке "разбрасывал" бабло "с вертолёта"?
Создавал Спрос! Чтобы люди покупали товары, чтобы заводы и фабрики работали, чтобы платились налоги и пр.
Вот, в частности, Зачем вся эта "зелёная энергетика".
В том числе и в ЕС!
По-секрету, там же и Биткоин и пр. Крипта!
Есть исследования на тему. Попробуйте сопоставить время появления биткоина и... мировой кризис!
Вы не думали, что Крипта - проект "мирового правительства" как одна из мер по спасению мировой экономики?
Крипта! Спрос на энергию! На Чипы! На технологии! Это рабочие места, это рост ВВП!
Кроме того, "отсасывает" часть ликвидности для снижения Инфляции!
Теперь к Телу вопроса.
Вы смотрите на мир глазами "простого человека", типа... "вот я хожу в офис, продаю что-то там, у меня дом, мне надо его экономично питать и пр."
Стоп! Вы не думали, что мы - фактически, живём за счёт Запада?
Как думаете, можно ли вечно жить "В долг"?
Говорю же, плачу... от общения, такое ощущение... что народ спит или в состоянии тяжелого ... опьянения.
Всё на поверхности!
Всё ясно и понятно!
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 19 гру, 2025 01:16
Shaman для АЄС - давайте для початку визначимося, що з ЗАЕС. поточного рівня насправді нам достатньо, якщо відновити ГЕС.
Сейчас уже поздно.
Ничего невозможно сделать, "поинтофноретёрн" - пройдена!
Многие - говорили о том, что у страны нет даже Плана Развития, реального, ещё с 90-х!
Только какие-то Красивые лозунги, в духе Совка, типа "станем членом ЕС и вот тогда, Сразу...уже на следующее утро -начнём создавать украинский нанопроцессор, свою операционную систему, каждая бабка на английском даташиты смотреть будет!
Вот у меня, ежедневник, вся неделя расписана и есть Чёткий план, что и как на будущее!
Есть варианты "А", "B", корректируем, тут понятно!
А вот у Украины? Вернёмся в 2005-й к примеру?
Ющенко у Власти! И что? Может реальные планы по восстановлению науки и образования?
Технологии закупать стали?
Да нет! Нагребли Кредитов и взвинтили цену на недвигу и импортные авто, в т.ч. БУ!
А что потом? Да никто не думал!
Европа под Боком! Просто Идеальные условия для той же продажи электроэнергии!
Строй АЭС и продавай!
Или вот создать ХАБ для китайских товаров, свою торговую площадку для ЕС!
Господи, да КУЧА вариантов были! И обсуждались!
Но.. "наверху" решили, что это "на на часi"!
Нам свой дом, дiточки на гойдалцi, вишенька... хрущi гудуть... в Европа нас буде годувати та кредитувати!
Честно? Прос...рать те возможности, что у нас были?
Да это Премия Века полагается за "упущенные возможности".
Нельзя жить и не планировать будущее.
Даже в условиях войны, есть варианты развития А, B, C.
Cейчас? Ну да, я не вижу вариантов, кроме как Разгромить россию, взять моцкву, пiтер та новосiб и загнать моцкалiв у борги на столiття.
Вот тогда- будет прекрасный шанс - создать Украину, цветущий Сад!
Если не будет вот этой Победы, то варианты B,C - ну там всё тоскливо.
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 19 гру, 2025 03:11
Психанули и оплатили СЭС (панели,инвертор , 10 Квт батареи...) если кому интересно, буду рассказывать отзывы
п.с. в Италии брату жены подобное установили за местный бюджет,(бесплатно) сколько это стоит в Україне
?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4106
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 19 гру, 2025 03:30
Vadim_
в Италии брату жены подобное установили за местный бюджет,(бесплатно) сколько это стоит в Україне
?
Ничего не бывает бесплатно!
Бюджет? НАЛОГИ наполняют или "европечатание" или заимствования!
То есть, за установку бесплатно МЭМ, Ваш брат и жена - рассчитаются "непонтно почему" подорожавшими услугами и товарами.
Но, человек, простой человек, думает о себе и сейчас а не о детях и внуках.
Думаю, у нас тоже можно бесплатно всем поставить СЭС!
Достаточно подписать Договор какой-то, типа "обязуемся до 2030 года взять с боем Пекин и свергнуть коммуняк! В случае неисполнения... ну там, передать в вечное пользование всю Черкасскую область!"
Как Вам такое?
НЕТ НИЧЕГО БЕСПЛАТНОГО, поверьте!
Нет там, Наверху, на Западе - лохов...
Бесплатный сыр, он только в мышеловке
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|478
|123337
|
П'ят 12 гру, 2025 15:09
Ірина_
|
|515
|114014
|
|
|3
|11499
|
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[
|