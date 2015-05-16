RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 271272273274
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 12:10

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

SATAN написав:Динаміка виробництва та споживання електроенергії в Україні
Декiлька фактiв
1913 - 0.543 млрд кВт/год
1928 - 1.261 млрд кВт/год
1940 - 12.411 млрд кВт/год
1950 - 14.711 млрд кВт/год
1960 - 53.926 млрд кВт/год
1970 - 137.599 млрд кВт/год
1980 - 235.979 млрд кВт/год
1990 - 298.000 млрд кВт/год
2000 - 171.000 млрд кВт/год
2010 - 188.8 млрд кВт/год
2013 - 194.377 млрд кВт/год
2014 - 182.815 млрд кВт/год
2020 - 148.8 млрд кВт/год

Во всём мире, пр-во и Потребление энергоресурсов, является одним из Критериев роста экономики! Смотрите на статистику по США и реакции рынка!
Больше потребили бензина? Вау, стало быть - больше перевезли товаров, произвели продукции, заплатили налогов и пр., рост Фонды(если нет какого заседания ФРС...).

Это не означает, что не нужно Экономить!
Наоборот, если мы и Экономим и Больше потребляем, это вдвойне Плюс!

Судя по нашей статистике, даже довоенной, у нас - "попа с буквы Ж".
Производство энергии падало, т.к. не было Роста реального пр-во товаров, не было растущего Спроса на электроэнергию!!!

Надо наращивать пр-во! Сразу после войны!
Кроме того, если западные компании не будут иметь доступ к дешевым энергоресурсам, есть сомнение, что они будут хоть какие-то предприятия строить в Украине, после войны! :(
Що за клоунада
Ви самі навели цифри, що падіння почалося з початком війни. До 2013 було зростання.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37105
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8279 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 15:02

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  Faceless написав:Що за клоунада
Ви самі навели цифри, що падіння почалося з початком війни. До 2013 було зростання.
Людина відноситься до категорії - поверххапайко....
Вона ЕМОЦІЙНО просікла зручну тему.... але ПРОФЕСІЙНО зрозуміти що вона в цьому не розбирається - не може, по тій простій причині , що поверхапайки знають все і на все мають рецепти... бо ніколи не пробували втілити те за що агітують, а раз не пробували то не підпадають під категорію битих і не знають що
За одного битого - двох не битих дають...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27599
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 15:07

  budivelnik написав:
  Faceless написав:Що за клоунада
Ви самі навели цифри, що падіння почалося з початком війни. До 2013 було зростання.
Людина відноситься до категорії - поверххапайко....
Вона ЕМОЦІЙНО просікла зручну тему.... але ПРОФЕСІЙНО зрозуміти що вона в цьому не розбирається - не може, по тій простій причині , що поверхапайки знають все і на все мають рецепти... бо ніколи не пробували втілити те за що агітують, а раз не пробували то не підпадають під категорію битих і не знають що
За одного битого - двох не битих дають...

дивна людина, яка не встигла зареєструватись, а вже на декількох гілках намагається висловлювати простирадла думок в хайпово-лозунговому стилі краще бути багатим та здоровим. й поміж іншим Європа погана, та таке інших.

питання - "чьих будете?" :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11134
З нами з: 29.09.19
Подякував: 798 раз.
Подякували: 1693 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 19:24

  SATAN написав:
Vadim_ в Италии брату жены подобное установили за местный бюджет,(бесплатно) сколько это стоит в Україне :shock: ?


Ничего не бывает бесплатно!
Бюджет? НАЛОГИ наполняют или "европечатание" или заимствования!
То есть, за установку бесплатно МЭМ, Ваш брат и жена - рассчитаются "непонтно почему" подорожавшими услугами и товарами.
Но, человек, простой человек, думает о себе и сейчас а не о детях и внуках.

Думаю, у нас тоже можно бесплатно всем поставить СЭС!
Достаточно подписать Договор какой-то, типа "обязуемся до 2030 года взять с боем Пекин и свергнуть коммуняк! В случае неисполнения... ну там, передать в вечное пользование всю Черкасскую область!"
Как Вам такое? :D

НЕТ НИЧЕГО БЕСПЛАТНОГО, поверьте!
Нет там, Наверху, на Западе - лохов...

Бесплатный сыр, он только в мышеловке :(

Буду спорить,
шо вам зробила за ваші
податки держава крім тцк і сп?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4123
З нами з: 23.05.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 13:09

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  Vadim_ написав:шо вам зробила за ваші
податки держава крім тцк і сп?
А що мала зробити?
Дала освіту - це їй коштувало 500 000 грн/особа -середня освіта
Дала можливість спокійно ходити по вулицям міст, забезпечила пожежну охорону.....
Навіть дасть пенсію в сумі -500 000 (5000 грн/місяць *12 місяців *8 років)

Але виникає питання
Кожен з мешканців України отримає +/-1,5 млн грн з Бюджету України на протязі всього життя
При цьому
Чи кожен з мешканців України працюючи офіційно в середньому 20 років сплатить 1,5 млн податків ЗА СЕБЕ
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27599
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 13:27

ЕШБ - економічна школа будівельника

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:шо вам зробила за ваші
податки держава крім тцк і сп?
А що мала зробити?
Дала освіту - це їй коштувало 500 000 грн/особа -середня освіта
Дала можливість спокійно ходити по вулицям міст, забезпечила пожежну охорону.....
Навіть дасть пенсію в сумі -500 000 (5000 грн/місяць *12 місяців *8 років)

Але виникає питання
Кожен з мешканців України отримає +/-1,5 млн грн з Бюджету України на протязі всього життя
При цьому
Чи кожен з мешканців України працюючи офіційно в середньому 20 років сплатить 1,5 млн податків ЗА СЕБЕ

при $150 "на життя" в місяць, при 20% ПДВ за 20 перших років життя "сплачено боргу":
$150 * 12 міс * 42 грн/$ * 20 р. * 0.2 = 302400 грн.

за 20 р. на мінзарі лише ПДФО 18% (не берем до уваги ВС)
8000 грн * 12 міс * 20 р. * 0.18 = 345600 грн.

тобто в 40 років 302400 + 302400 + 345600 = 950400

Держава пенсію не дає, пенсію для цього є відрахування у ПФ.
За 20 р. на мінзарі у ПФ відраховується
8000 грн * 12 міс * 20 р. * 0.18 = 422400 грн.

Разом
950400 + 422400 = 1372800


а якщо взяти до уваги акицизи та ВС, то до 40 років пересічений на мінзарі з державою в розрахунку по "боргам".

При розрахунку не мінзара, а середньої з.п., то за 10 років
26913 грн * 12 міс. * 10 * 0.18 + 0.22 = 1291824

і це без ПДВ за 20 років "щасливого дитинства" і 10 наступних років

тобто до 30 років "повний розрахунок по боргам державі"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 21 гру, 2025 13:43, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41850
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 13:33

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  flyman написав:при $150 "на життя" в місяць, при 20% ПДВ за 20 перших років життя "сплачено боргу":
$150 * 12 міс * 42 грн/$ * 20 р. * 0.2 = 302400 грн.
1 Це трошки не коректно , але нехай ти правий
2 Ти живеш 60 років і 302400*3=907200... що в 1,5 раза менше ніж примітивно розраховані мною 1500000..
3 Все що ти купуєш НЕОФІЦІЙНО , тобто продавець за твою покупку не звітує в податкову - жодними податками не обкладено , ба більше , якщо таких покупців неофіційного +/-30% - то це дозволяє продавцю документально обнулити свій прибуток.


Так що в тебе ще не все втрачено - шукай цифри далі
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27599
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 13:47

ЕШБ - фуфло

  budivelnik написав:
  flyman написав:при $150 "на життя" в місяць, при 20% ПДВ за 20 перших років життя "сплачено боргу":
$150 * 12 міс * 42 грн/$ * 20 р. * 0.2 = 302400 грн.
1 Це трошки не коректно , але нехай ти правий
2 Ти живеш 60 років і 302400*3=907200... що в 1,5 раза менше ніж примітивно розраховані мною 1500000..
3 Все що ти купуєш НЕОФІЦІЙНО , тобто продавець за твою покупку не звітує в податкову - жодними податками не обкладено , ба більше , якщо таких покупців неофіційного +/-30% - то це дозволяє продавцю документально обнулити свій прибуток.


Так що в тебе ще не все втрачено - шукай цифри далі

ну це тільки ПДВ, більш розширений спрощений розрахунок ще враховує ПДФО з мінзара та ЄСВ з нього. в 40 років "борг державі сплачено".
Для серзара в 30.

І це ще без "надр, води, повітря, радіочастот, копалин" та інших "народних богатств" що "належать народу"

Не набридло розказувати байки про "неоплачений священний борг"?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41850
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 271272273274
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок праці 1 ... 46, 47, 48
tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11
478 123871
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 гру, 2025 15:09
Ірина_
Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 50, 51, 52
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
515 114527
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 жов, 2025 14:29
Ірина_
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 11578
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10365)
21.12.2025 13:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.