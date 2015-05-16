|
Ринок енергоносіїв в контексті
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 20 січ, 2026 12:44
Додано: Вів 20 січ, 2026 12:54
похоже, что облэнерго "разойдутся" в отпуска за свой счет, так как государство лишило их финансирования, заниматься восстановлением и эксплуатацией сетей будет некому. Вопрос - это от бестолковости и низкой компетенции или целенаправленно запланированное решение на развал системы?
Додано: Вів 20 січ, 2026 18:39
Примат написав:
похоже, что облэнерго "разойдутся" в отпуска за свой счет, так как государство лишило их финансирования, заниматься восстановлением и эксплуатацией сетей будет некому. Вопрос - это от бестолковости и низкой компетенции или целенаправленно запланированное решение на развал системы?
й про що це?
Додано: Сер 21 січ, 2026 10:10
Увеличение прайс-кепов в Украине — это недавнее (январь 2026) повышение регулятором НКРЭКУ предельных цен на электроэнергию, чтобы стимулировать производство и импорт из-за дефицита, особенно в пиковые часы (17:00-23:00), поднимая их до 15 000 грн/МВт·ч (рынок «на сутки вперед») и 16 000 грн/МВт·ч (балансировочный рынок), что коснется промышленных потребителей, но не тарифов населения, и продлится до конца марта 2026 года
При этом тариф для ОСР ("облэнерго") не увеличили. ОСР ведет свою деятельность исключительно за счет тарифа ("денег", которые выделяет НКРЕКП). В этом тарифе заложены такие составляющие как: покупка электроэнергии на "ТВЕ", "власні потреби", з/п, ...
Существенно увеличив прайс-кепы, у ОСР, условно, будет 0 на балансе!!! Не будет денег на заработную плату ОСР, которая восстанавливает систему 24/7.
Меня поражает этот факт, чем думают люди, которые принимают такие решения?
Ненависть переполняет меня.
Додано: Сер 21 січ, 2026 10:31
При этом тариф для ОСР ("облэнерго") не увеличили. ОСР ведет свою деятельность исключительно за счет тарифа ("денег", которые выделяет НКРЕКП). В этом тарифе заложены такие составляющие как: покупка электроэнергии на "ТВЕ", "власні потреби", з/п, ...
Существенно увеличив прайс-кепы, у ОСР, условно, будет 0 на балансе!!! Не будет денег на заработную плату ОСР, которая восстанавливает систему 24/7.
Меня поражает этот факт, чем думают люди, которые принимают такие решения?
Ненависть переполняет меня.
Й?
прайскепи регуюють ціни для генерації. тариф на розподіл - не збільшили, але він й не зменшився. тому "государство лишило их финансирования" - це хибне твердження. зміна прайскепів не впливає на фінансовий стан Укр- та обленерго... тому?..
Додано: Сер 21 січ, 2026 11:22
Дядя, ты де***? (с)ОСР обязан компенсировать технологические потери электроэнергии в своих сетях (нагрев проводов, трансформаторы, собственные нужды подстанций и т.п.).
Эта электроэнергия не бесплатная — её нужно купить.
Как ОСР покупает электроэнергию
ОСР закупает электроэнергию на рынке (РДН, ВДР, по двусторонним договорам и т.д.)
Закупка осуществляется именно для покрытия технологических потерь
Объём потерь нормируется и утверждается НКРЭКУ
За чей счёт
Стоимость этой электроэнергии включается в тариф на распределение
То есть конечный потребитель оплачивает её косвенно, через тариф ОСР
Важно различать
Что Кто покупает
Электроэнергия для потребления Поставщик (электропоставщик)
Электроэнергия для технологических потерь ОСР
Передача (магистральные сети) НЭК «Укрэнерго»
Нормативная база (Украина)
Закон Украины «Про ринок електричної енергії»
Кодекс систем распределения
Тарифы и нормативы НКРЭКУ
Вот вам, дорогие "слушатели", яркая демонстрация некомпетентности в лице Shaman!
А таких много среди тех, кто принимает решения в стране.
Когда закончится этот беспредел?
Ну не выживет страна с такими "руководителями".
Додано: Сер 21 січ, 2026 19:51
Дядя, ты де***? (с)ОСР обязан компенсировать технологические потери электроэнергии в своих сетях (нагрев проводов, трансформаторы, собственные нужды подстанций и т.п.).
Эта электроэнергия не бесплатная — её нужно купить.
Как ОСР покупает электроэнергию
ОСР закупает электроэнергию на рынке (РДН, ВДР, по двусторонним договорам и т.д.)
Закупка осуществляется именно для покрытия технологических потерь
Объём потерь нормируется и утверждается НКРЭКУ
За чей счёт
Стоимость этой электроэнергии включается в тариф на распределение
То есть конечный потребитель оплачивает её косвенно, через тариф ОСР
Важно различать
Что Кто покупает
Электроэнергия для потребления Поставщик (электропоставщик)
Электроэнергия для технологических потерь ОСР
Передача (магистральные сети) НЭК «Укрэнерго»
Нормативная база (Украина)
Закон Украины «Про ринок електричної енергії»
Кодекс систем распределения
Тарифы и нормативы НКРЭКУ
Вот вам, дорогие "слушатели", яркая демонстрация некомпетентности в лице Shaman!
А таких много среди тех, кто принимает решения в стране.
Когда закончится этот беспредел?
Ну не выживет страна с такими "руководителями".
та ти що - ще один виліз нахаба. слухай, а чого російською? вся нормативна база має бути українською? чи українською не розумієш? тоді зрозуміло, чого накидаєш.
якщо ти такий вдаєш такого розумного, то яка частина цієї ееенргії в тарифі на розподіл? добре вона подорожчала - на скільки має збільшиться тариф на розподіл - на 1 коп, на 10 коп? хіба ти знаєш.
тому це яскравий приклад маніпулятора, який через збільшення витрат на розподіл на 1% (умовно) розповідає про "государство лишило их финансирования". пафосу багато, але чим більше до цифр, тим його менше. коли дійдемо до цифр, здується відразу.
Додано: Чет 22 січ, 2026 09:29
Shaman это уже край, смешали всё что можно. Вы же не понимаете даже сути проблемы, не понимаете какие и у КОГО существуют тарифы! Ну и как вишенька на торте и самый главный аргумент - мова. Простите, мне противно общаться с такими людьми.
Отвечу на ваш вопрос, чтобы вывести вас на чистую воду, чтобы показыть, что именно вы манипулятор. Итак:
1. Цена на рынке для ОСР на покупку электроэнергии выросла на 100+ %, с 6 грн до 13 грн.
2. Составляющая в тарифе ОСР (деньги, которые выделяет государство в лице НКРЕКП через тариф) на покупку этой электроэнергии на рынке 60%+ в структуре тарифа ОСР.
Если вы ходили в школу первые 4 года, то, думаю, можете посчитать, существенно это или нет.
Далее нет желания общаться с манипулятором.
Додано: Чет 22 січ, 2026 19:05
найважче у спілкуванні з такими нахабами тримати себе в руках
питання про моу було лише в тому контексті, що всі документи про тарифи та інше - вони викладені українською мовою, й просто цікаво де взяли переклад на російську.
тепер
яркая демонстрация некомпетентности
Вы же не понимаете даже сути проблемы
Если вы ходили в школу первые 4 года
це все маніпуляція
нема бажання спілкуватися - це я вже теж бачив - накинув маячню, й нічого не хочу слухати.
а саме - складова на технологічну еенергію - відкрив два ОСР - 35%. де побачили 60%?
це перше. друге - прайскеп - це не ціна продажу. 20 числа, коли ви написали перше повідомлення була ціна й 5,6 й 9, й 10. ціна 15 була лише в години пік ввечері. лише 22-23 щось прайс-кеп високий цілий день.
трете, в кого купує - не на РДН же? в кого, швидко не знайшов... що будуть робити обленерго? просто не будуть сплачувати. ці прайскепи діють лише до 31 березня...
четверте - а де пропозиція? якщо прайскеп 15 грн - то може населення має платити 7-8? й це буде лише половина вартості.
ще раз стиль викладення - розбурхати емоції. послухаємо відповідь на цифри - якщо вона звісно буде
Додано: П'ят 23 січ, 2026 10:43
найважче у спілкуванні з такими нахабами тримати себе в руках
питання про моу було лише в тому контексті, що всі документи про тарифи та інше - вони викладені українською мовою, й просто цікаво де взяли переклад на російську.
тепер
яркая демонстрация некомпетентности
Вы же не понимаете даже сути проблемы
Если вы ходили в школу первые 4 года
це все маніпуляція
нема бажання спілкуватися - це я вже теж бачив - накинув маячню, й нічого не хочу слухати.
а саме - складова на технологічну еенергію - відкрив два ОСР - 35%. де побачили 60%?
це перше. друге - прайскеп - це не ціна продажу. 20 числа, коли ви написали перше повідомлення була ціна й 5,6 й 9, й 10. ціна 15 була лише в години пік ввечері. лише 22-23 щось прайс-кеп високий цілий день.
трете, в кого купує - не на РДН же? в кого, швидко не знайшов... що будуть робити обленерго? просто не будуть сплачувати. ці прайскепи діють лише до 31 березня...
четверте - а де пропозиція? якщо прайскеп 15 грн - то може населення має платити 7-8? й це буде лише половина вартості.
ще раз стиль викладення - розбурхати емоції. послухаємо відповідь на цифри - якщо вона звісно буде
Читатели, думаю, поняли кто вы, оказывается уже не 1%
У меня цифры по всем компаниям есть, но таким как вы, лжецам, которые не отвечают за то, что пишут в сообщениях, вводят людей в заблуждение, я ничего давать не собираюсь.
