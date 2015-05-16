Додано: Сер 21 січ, 2026 10:10

Увеличение прайс-кепов в Украине — это недавнее (январь 2026) повышение регулятором НКРЭКУ предельных цен на электроэнергию, чтобы стимулировать производство и импорт из-за дефицита, особенно в пиковые часы (17:00-23:00), поднимая их до 15 000 грн/МВт·ч (рынок «на сутки вперед») и 16 000 грн/МВт·ч (балансировочный рынок), что коснется промышленных потребителей, но не тарифов населения, и продлится до конца марта 2026 года

При этом тариф для ОСР ("облэнерго") не увеличили. ОСР ведет свою деятельность исключительно за счет тарифа ("денег", которые выделяет НКРЕКП). В этом тарифе заложены такие составляющие как: покупка электроэнергии на "ТВЕ", "власні потреби", з/п, ...Существенно увеличив прайс-кепы, у ОСР, условно, будет 0 на балансе!!! Не будет денег на заработную плату ОСР, которая восстанавливает систему 24/7.Меня поражает этот факт, чем думают люди, которые принимают такие решения?Ненависть переполняет меня.