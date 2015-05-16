RSS
Ринок енергоносіїв в контексті
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:02

  Примат написав:
  Shaman написав:...
нема бажання спілкуватися - це я вже теж бачив - накинув маячню, й нічого не хочу слухати.

а саме - складова на технологічну еенергію - відкрив два ОСР - 35%. де побачили 60%?
це перше. друге - прайскеп - це не ціна продажу. 20 числа, коли ви написали перше повідомлення була ціна й 5,6 й 9, й 10. ціна 15 була лише в години пік ввечері. лише 22-23 щось прайс-кеп високий цілий день.

трете, в кого купує - не на РДН же? в кого, швидко не знайшов... що будуть робити обленерго? просто не будуть сплачувати. ці прайскепи діють лише до 31 березня...

четверте - а де пропозиція? якщо прайскеп 15 грн - то може населення має платити 7-8? й це буде лише половина вартості.

ще раз стиль викладення - розбурхати емоції. послухаємо відповідь на цифри - якщо вона звісно буде 8)

Читатели, думаю, поняли кто вы, оказывается уже не 1% :mrgreen:
У меня цифры по всем компаниям есть, но таким как вы, лжецам, которые не отвечают за то, что пишут в сообщениях, вводят людей в заблуждение, я ничего давать не собираюсь.

а де аргументи? я навів конкретні приклади, конкретні цифри - але "я ничего давать не собираюсь". власне як й очікувалось, вже по стилю повідомлення зрозуміло, що це не про аргументи...

тому хайпове повідомлення, мета - збудити емоції. достовірних цифр немає - бо інакше не буде хайпу. де вас таких демагогів навчають?..
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.facebook.com/share/p/1DmUmvYg74/

щось движеться, не швидке це діло, але вчасно про це ніхто і не думає
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 10:55

  BeneFuckTor написав:https://www.facebook.com/share/p/1DmUmvYg74/

щось движеться, не швидке це діло, але вчасно про це ніхто і не думає

завершується монтаж ще двох когенераційних установок по 1,5 МВт, отриманих у межах співпраці з USAID.

Потужно, что тут скажешь...
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 11:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BeneFuckTor написав:щось движеться, не швидке це діло, але вчасно про це ніхто і не думає


А что движется? Набарыжить генчиков за бугром и привезти сюда?

Народ, а чё тут за движ с аукционами на электроенергию?Зображення
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 12:28

тату кінчайте торгувати бо нема чим здачу давати

  Andrey2512 написав:
  BeneFuckTor написав:щось движеться, не швидке це діло, але вчасно про це ніхто і не думає


А что движется? Набарыжить генчиков за бугром и привезти сюда?

Народ, а чё тут за движ с аукционами на электроенергию?Зображення

тату кінчайте торгувати бо нема чим здачу давати (с)(тм)
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 12:39

  Andrey2512 написав:Народ, а чё тут за движ с аукционами на электроенергию?

та двіж вже закінчився, а слоупоки прокинулись :lol:

бачите, як показово - в інеті волають, так всі такі обізнані. а як в інеті тиша - то всі мовчать. а з еенергією так, дещо сталося - але поки в інеті тиша. була тут спроба іншого накиду, але теж щось захлинулася 8)
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 19:04

Сергій Корецький - Голова правління НАК «Нафтогаз України»

Вперше Нафтогаз імпортує скраплений газ через LNG-термінал у Німеччині.
Група Нафтогаз у партнерстві з TotalEnergies організувала постачання американського LNG через термінал Deutsche ReGas на острові Рюген у Балтійському морі.

Після регазифікації в Німеччині Нафтогаз доставить газ через Польщу до України. У лютому цей ресурс уже доступний у нашій системі.

Для нас це не просто новий напрямок. Це результат довіри та злагодженої роботи з партнерами. В умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру кожен додатковий канал постачання газу підвищує нашу енергетичну безпеку.
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 14:20

Сергій Куюн - директор Консалтингової групи А-95

Одним з результатів війни стала побудова нового ринку пального. З іншою географією і логістикою. З повною переорієнтацією зі Сходу на Захід.

З 2022 року нова система постачань склала декілька іспитів, а останній – мабуть, найважчий – відбувся у січні.

Завдання ж було наступним: без попередження привезти на 25% більше пального. А в окремі регіони – на 40% більше. І ще в кілька разів більше арктичної марки дизпального, бо морози.

Опублікована Державною податковою службою минулого тижня статистика роздрібних продажів нафтопродуктів містила саме такі цифри (на фото).
Зображення

Порівняно з січнем 2025 року рекордсменом стала Київщина з результатом +37%.
На Сумщині, Полтавщині й Черкащині було зафіксовано майже аналогічний результат — зростання на 34-36%.
Найменше — на 9% — збільшилися продажі пального на Закарпатті (20,3 млн л).
У Дніпропетровській і Львівській областях, які входять у ТОП-3 за проливами, реалізація зросла на 26% і 16% відповідно.
Такого не очікував ніхто. Але все-таки привезли! Проблеми були як з дизпальним, так і з бензином.
Досить непоганий запас дизелю було зроблено у грудні через підняття акцизів із 1 січня. Але тут головною проблемою став січневий мороз. Адже великі обсяги припадали на марки південних НПЗ Греції, Туреччини, Саудівської Аравії тощо, які до морозів у -20 не дуже пристосовані.

Виходом було збільшення імпорту через західний кордон, а саме з Польщі. Але там чекала інша проблема – замерзання порту у Щецині, який є джерелом постачання зокрема морозостійкого американського дизелю і звідки везуть пальне UPG і ЗПЕК. Мало того, обмерзлі залізничні колії по всій півночі Польщі призвели навіть до сходження кількох ЗПЕК-івських цистерн.

Проте на польському напрямку показали приріст ОККО і «Укрнафта», яким підставив плече ORLEN (останній демонструє неймовірні показники, й зокрема цього січня відвантажив удвічі більше, ніж торік). Схожу з минулим роком динаміку показали UPG й «АТ Енерго Трейд», а ЗПЕК старував з «нуля» тогорічного січня і дав 30 тис. т цього.
Сумарно імпорт дизелю за рік зріс на 43%.

Але найважчою ситуація була щодо бензину. Його у грудні не запасали й на такий злет продажів не розраховували, а він склав 30% до січня 2025 року. Як не розраховували на попит з України й традиційні постачальники. Довелось шукати усюди, найекзотичнішу партію знайшла ОККО в… Іспанії.

Також непомітно відбулось і те, що січень з половиною лютого пройшли на пониженій націнці, а маржа стала ще нижчою через перехід самих станцій на генератори, а це ще та копієчка.

Ніхто навіть не помітив, який кульбіт довелося виконувати постачальникам пального. Мабуть, це найкраща ілюстрація роботи вільного і конкурентного ринку.

