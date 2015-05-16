Одним з результатів війни стала побудова нового ринку пального. З іншою географією і логістикою. З повною переорієнтацією зі Сходу на Захід.З 2022 року нова система постачань склала декілька іспитів, а останній – мабуть, найважчий – відбувся у січні.Завдання ж було наступним: без попередження привезти на 25% більше пального. А в окремі регіони – на 40% більше. І ще в кілька разів більше арктичної марки дизпального, бо морози.Опублікована Державною податковою службою минулого тижня статистика роздрібних продажів нафтопродуктів містила саме такі цифри (на фото).Порівняно з січнем 2025 року рекордсменом стала Київщина з результатом +37%.На Сумщині, Полтавщині й Черкащині було зафіксовано майже аналогічний результат — зростання на 34-36%.Найменше — на 9% — збільшилися продажі пального на Закарпатті (20,3 млн л).У Дніпропетровській і Львівській областях, які входять у ТОП-3 за проливами, реалізація зросла на 26% і 16% відповідно.Такого не очікував ніхто. Але все-таки привезли! Проблеми були як з дизпальним, так і з бензином.Досить непоганий запас дизелю було зроблено у грудні через підняття акцизів із 1 січня. Але тут головною проблемою став січневий мороз. Адже великі обсяги припадали на марки південних НПЗ Греції, Туреччини, Саудівської Аравії тощо, які до морозів у -20 не дуже пристосовані.Виходом було збільшення імпорту через західний кордон, а саме з Польщі. Але там чекала інша проблема – замерзання порту у Щецині, який є джерелом постачання зокрема морозостійкого американського дизелю і звідки везуть пальне UPG і ЗПЕК. Мало того, обмерзлі залізничні колії по всій півночі Польщі призвели навіть до сходження кількох ЗПЕК-івських цистерн.Проте на польському напрямку показали приріст ОККО і «Укрнафта», яким підставив плече ORLEN (останній демонструє неймовірні показники, й зокрема цього січня відвантажив удвічі більше, ніж торік). Схожу з минулим роком динаміку показали UPG й «АТ Енерго Трейд», а ЗПЕК старував з «нуля» тогорічного січня і дав 30 тис. т цього.Сумарно імпорт дизелю за рік зріс на 43%.Але найважчою ситуація була щодо бензину. Його у грудні не запасали й на такий злет продажів не розраховували, а він склав 30% до січня 2025 року. Як не розраховували на попит з України й традиційні постачальники. Довелось шукати усюди, найекзотичнішу партію знайшла ОККО в… Іспанії.Також непомітно відбулось і те, що січень з половиною лютого пройшли на пониженій націнці, а маржа стала ще нижчою через перехід самих станцій на генератори, а це ще та копієчка.Ніхто навіть не помітив, який кульбіт довелося виконувати постачальникам пального. Мабуть, це найкраща ілюстрація роботи вільного і конкурентного ринку.