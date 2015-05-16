Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Shaman написав:... нема бажання спілкуватися - це я вже теж бачив - накинув маячню, й нічого не хочу слухати.
а саме - складова на технологічну еенергію - відкрив два ОСР - 35%. де побачили 60%? це перше. друге - прайскеп - це не ціна продажу. 20 числа, коли ви написали перше повідомлення була ціна й 5,6 й 9, й 10. ціна 15 була лише в години пік ввечері. лише 22-23 щось прайс-кеп високий цілий день.
трете, в кого купує - не на РДН же? в кого, швидко не знайшов... що будуть робити обленерго? просто не будуть сплачувати. ці прайскепи діють лише до 31 березня...
четверте - а де пропозиція? якщо прайскеп 15 грн - то може населення має платити 7-8? й це буде лише половина вартості.
ще раз стиль викладення - розбурхати емоції. послухаємо відповідь на цифри - якщо вона звісно буде
Читатели, думаю, поняли кто вы, оказывается уже не 1% У меня цифры по всем компаниям есть, но таким как вы, лжецам, которые не отвечают за то, что пишут в сообщениях, вводят людей в заблуждение, я ничего давать не собираюсь.
а де аргументи? я навів конкретні приклади, конкретні цифри - але "я ничего давать не собираюсь". власне як й очікувалось, вже по стилю повідомлення зрозуміло, що це не про аргументи...
тому хайпове повідомлення, мета - збудити емоції. достовірних цифр немає - бо інакше не буде хайпу. де вас таких демагогів навчають?..
Andrey2512 написав:Народ, а чё тут за движ с аукционами на электроенергию?
та двіж вже закінчився, а слоупоки прокинулись
бачите, як показово - в інеті волають, так всі такі обізнані. а як в інеті тиша - то всі мовчать. а з еенергією так, дещо сталося - але поки в інеті тиша. була тут спроба іншого накиду, але теж щось захлинулася
Сергій Корецький - Голова правління НАК «Нафтогаз України»
Вперше Нафтогаз імпортує скраплений газ через LNG-термінал у Німеччині. Група Нафтогаз у партнерстві з TotalEnergies організувала постачання американського LNG через термінал Deutsche ReGas на острові Рюген у Балтійському морі.
Після регазифікації в Німеччині Нафтогаз доставить газ через Польщу до України. У лютому цей ресурс уже доступний у нашій системі.
Для нас це не просто новий напрямок. Це результат довіри та злагодженої роботи з партнерами. В умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру кожен додатковий канал постачання газу підвищує нашу енергетичну безпеку.
Одним з результатів війни стала побудова нового ринку пального. З іншою географією і логістикою. З повною переорієнтацією зі Сходу на Захід.
З 2022 року нова система постачань склала декілька іспитів, а останній – мабуть, найважчий – відбувся у січні.
Завдання ж було наступним: без попередження привезти на 25% більше пального. А в окремі регіони – на 40% більше. І ще в кілька разів більше арктичної марки дизпального, бо морози.
Опублікована Державною податковою службою минулого тижня статистика роздрібних продажів нафтопродуктів містила саме такі цифри (на фото).
Порівняно з січнем 2025 року рекордсменом стала Київщина з результатом +37%. На Сумщині, Полтавщині й Черкащині було зафіксовано майже аналогічний результат — зростання на 34-36%. Найменше — на 9% — збільшилися продажі пального на Закарпатті (20,3 млн л). У Дніпропетровській і Львівській областях, які входять у ТОП-3 за проливами, реалізація зросла на 26% і 16% відповідно. Такого не очікував ніхто. Але все-таки привезли! Проблеми були як з дизпальним, так і з бензином. Досить непоганий запас дизелю було зроблено у грудні через підняття акцизів із 1 січня. Але тут головною проблемою став січневий мороз. Адже великі обсяги припадали на марки південних НПЗ Греції, Туреччини, Саудівської Аравії тощо, які до морозів у -20 не дуже пристосовані.
Виходом було збільшення імпорту через західний кордон, а саме з Польщі. Але там чекала інша проблема – замерзання порту у Щецині, який є джерелом постачання зокрема морозостійкого американського дизелю і звідки везуть пальне UPG і ЗПЕК. Мало того, обмерзлі залізничні колії по всій півночі Польщі призвели навіть до сходження кількох ЗПЕК-івських цистерн.
Проте на польському напрямку показали приріст ОККО і «Укрнафта», яким підставив плече ORLEN (останній демонструє неймовірні показники, й зокрема цього січня відвантажив удвічі більше, ніж торік). Схожу з минулим роком динаміку показали UPG й «АТ Енерго Трейд», а ЗПЕК старував з «нуля» тогорічного січня і дав 30 тис. т цього. Сумарно імпорт дизелю за рік зріс на 43%.
Але найважчою ситуація була щодо бензину. Його у грудні не запасали й на такий злет продажів не розраховували, а він склав 30% до січня 2025 року. Як не розраховували на попит з України й традиційні постачальники. Довелось шукати усюди, найекзотичнішу партію знайшла ОККО в… Іспанії.
Також непомітно відбулось і те, що січень з половиною лютого пройшли на пониженій націнці, а маржа стала ще нижчою через перехід самих станцій на генератори, а це ще та копієчка.
Ніхто навіть не помітив, який кульбіт довелося виконувати постачальникам пального. Мабуть, це найкраща ілюстрація роботи вільного і конкурентного ринку.