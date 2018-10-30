Итоги: Прогнозы 30.10.18

Додано: Вів 30 жов, 2018 13:26

США: Личные расходы в сентябре показали рост на 0,4% м/м.Личные расходы американцев в сентябре показали рост на 0,4% м/м, личные доходы американцев выросли на 0,2% м/м. Экономисты прогнозировали рост расходов на 0,4% и роста доходов на 0,3%.Потребительские расходы составляют 70% ВВП США, рост расходов в сентябре был вызваны покупками товаров длительного пользования, включая автомобили. Рост расходов вызван налоговой реформой в США.Индекс цен расходов на личное потребление (PCE), ФРС берет его как индикатор инфляции, в сентябре вырос на 0,1% м/м и +2,0% г/г. Базовый индекс PCE, в сентябре вырос на 0,2%м/м 2,3%г/г.Данные Министерства торговли, вероятно, убедят ФРС в том, что ценовое давление находится под контролем, несмотря на исторически низкие уровни безработицы. Если же темпы годовой инфляции начнут превышать целевой уровень центрального банка, то ему, вероятно, придется пересмотреть свои планы относительно постепенного повышения процентных ставок. Доля сбережений в сентябре снизилась до 6,2% с 6,4% в августе.США: Минфин готовится побить рекорд по размещениям нот и облигаций.Министр финансов США Стивен Мнучин готовится побить рекорд министерства по размещениям нот и облигаций, зафиксированный при Тимоти Гайтнере, с учетом необходимости финансировать растущий дефицит бюджета.Многие стратеги банков-первичных дилеров на рынке госдолга прогнозируют, что в квартальном плане рефинансирования 31 октября Минфин объявит о рекордном объеме размещения 3-, 10- и 30-летних бумаг на следующей неделе. Многие также ожидают, что Минфин будет отдавать предпочтение бумагам с погашением через пять или менее лет.Текущий рекорд так называемых аукционов рефинансирования составляет $81 миллиард, и он был зафиксирован при Гайтнере около девяти лет назад, когда Америка выходила из «великой рецессии». На этот раз рост бюджетного дефицита вызван, скорее, сокращением налогов, увеличением расходов и старением населения, а не непосредственными экономическими причинами, при том, что безработица упала почти до полувекового минимума.«Дефицит никуда не денется, и Минфин будет вынужден продолжать наращивать размещения, - сказал стратег BMO Capital Markets Джон Хилл. - Они будут делать упор в основном на короткие бумаги с учетом заявленной цели сохранить в портфеле средневзвешенный срок погашения».Общий объем трех-, 10- и 30-летних бондов, размещенных после объявленного в августе плана заимствований, составил $78 миллиардов. Каждый месяц на протяжении того квартала Минфин также увеличивал объем двух-, трех- и пятилетних бумаг на $1 миллиард. Кроме того, ведомство увеличило размещение семи-, 10- и 30-летних бумаг на $1 миллиард.Стратеги Deutsche Bank AG, Bank of America Corp., Citigroup Inc., TD Securities, Credit Suisse Securities и других первичных дилеров ожидают увеличения предложения бумаг по аналогичной схеме.Пара евро-доллар: снижение ниже $1,1335 «медвежье», резкая распродажа ниже $1,1301, - ING.В ING комментируют техническую перспективу пары евро-доллар и сохраняют “медвежий” настрой на многодневной основе: «Краткосрочная картина остаётся слабой, с дневным графиком показывающим снижение с максимума конца сентября около $1,1800. Эта линия тренда предлагает сопротивление около $1,1485.Краткосрочный нисходящий риск остается действующим ниже этой линии тренда. Цены сейчас консолидируются ниже бывшей горизонтальной поддержки около $1,1415.Снижение ниже минимума прошлой пятницы на $1,1335 было бы «медвежьим», предполагая возобновление долгосрочного нисходящего тренда ниже минимума августа $1,1301.Пожалуйста, будьте внимательны, так как резкая распродажа должна ожидаться в случае снижение ниже уровня $1,1301. Мы имеем краткосрочные “медвежьи” цели на $1,1290, $1,1270, $1,1250, $1,1160 и $1,1095.»Торги безналичным долларом 30 октября в Украине снова проходили в нисходящем тренде, разочаровав спекулянтов, ожидавших отскока цен «американца» на выросшей стараниями Казначейства гривневой ликвидности. Однако, судя по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, на этом участке была пролонгирована «гривневая диета», на которую, к слову, указали выросшие в течение нескольких часов ставки по гривневым межбанковским кредитам Overnight Depo с уровня 16,25/18,25% к отметке 16,50/18,25% годовых.Таким образом, потенциальные покупатели СКВ на межбанке затаились, а выросший приток экспортной выручки из-за рубежа помогал безналичному «американцу» формировать новое локальное дно.Наличный рынок по-прежнему сдержанно отнесся к пролонгации «медвежьего» тренда в «зеленом» секторе межбанка, продемонстрировав некоторую коррекцию долларовых цен.Тем не менее, ожидания «заливки» Казначейством 2,0-3,0 млрд. гривневой ликвидности никуда не делись. К тому же «медвежий» тренд безналичной пары доллар-гривня медленно, но верно формирует у цен «американца» привлекательность для возобновления его покупок. Думаю, операция Казначейства, добавив на рынок гривневой ликвидности, не приведет к заметному отскоку курса безналичного доллара. Дело ограничится незначительным ростом СКВ или даже относительной стабильностью, сменившей нисходящий тренд безналичного доллара, затянувшийся на три последних сессии межбанка.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv