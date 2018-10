Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 30.10.18 Итоги: Прогнозы 30.10.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 30 жов, 2018 13:26 Итоги: Прогнозы 30.10.18



Личные расходы американцев в сентябре показали рост на 0,4% м/м, личные доходы американцев выросли на 0,2% м/м. Экономисты прогнозировали рост расходов на 0,4% и роста доходов на 0,3%.

Потребительские расходы составляют 70% ВВП США, рост расходов в сентябре был вызваны покупками товаров длительного пользования, включая автомобили. Рост расходов вызван налоговой реформой в США.



Индекс цен расходов на личное потребление (PCE), ФРС берет его как индикатор инфляции, в сентябре вырос на 0,1% м/м и +2,0% г/г. Базовый индекс PCE, в сентябре вырос на 0,2%м/м 2,3%г/г.



Данные Министерства торговли, вероятно, убедят ФРС в том, что ценовое давление находится под контролем, несмотря на исторически низкие уровни безработицы. Если же темпы годовой инфляции начнут превышать целевой уровень центрального банка, то ему, вероятно, придется пересмотреть свои планы относительно постепенного повышения процентных ставок. Доля сбережений в сентябре снизилась до 6,2% с 6,4% в августе.



США: Минфин готовится побить рекорд по размещениям нот и облигаций.



Министр финансов США Стивен Мнучин готовится побить рекорд министерства по размещениям нот и облигаций, зафиксированный при Тимоти Гайтнере, с учетом необходимости финансировать растущий дефицит бюджета.



Многие стратеги банков-первичных дилеров на рынке госдолга прогнозируют, что в квартальном плане рефинансирования 31 октября Минфин объявит о рекордном объеме размещения 3-, 10- и 30-летних бумаг на следующей неделе. Многие также ожидают, что Минфин будет отдавать предпочтение бумагам с погашением через пять или менее лет.



Текущий рекорд так называемых аукционов рефинансирования составляет $81 миллиард, и он был зафиксирован при Гайтнере около девяти лет назад, когда Америка выходила из «великой рецессии». На этот раз рост бюджетного дефицита вызван, скорее, сокращением налогов, увеличением расходов и старением населения, а не непосредственными экономическими причинами, при том, что безработица упала почти до полувекового минимума.



«Дефицит никуда не денется, и Минфин будет вынужден продолжать наращивать размещения, - сказал стратег BMO Capital Markets Джон Хилл. - Они будут делать упор в основном на короткие бумаги с учетом заявленной цели сохранить в портфеле средневзвешенный срок погашения».

Общий объем трех-, 10- и 30-летних бондов, размещенных после объявленного в августе плана заимствований, составил $78 миллиардов. Каждый месяц на протяжении того квартала Минфин также увеличивал объем двух-, трех- и пятилетних бумаг на $1 миллиард. Кроме того, ведомство увеличило размещение семи-, 10- и 30-летних бумаг на $1 миллиард.



Стратеги Deutsche Bank AG, Bank of America Corp., Citigroup Inc., TD Securities, Credit Suisse Securities и других первичных дилеров ожидают увеличения предложения бумаг по аналогичной схеме.



Пара евро-доллар: снижение ниже $1,1335 «медвежье», резкая распродажа ниже $1,1301, - ING.



В ING комментируют техническую перспективу пары евро-доллар и сохраняют “медвежий” настрой на многодневной основе: «Краткосрочная картина остаётся слабой, с дневным графиком показывающим снижение с максимума конца сентября около $1,1800. Эта линия тренда предлагает сопротивление около $1,1485.



Краткосрочный нисходящий риск остается действующим ниже этой линии тренда. Цены сейчас консолидируются ниже бывшей горизонтальной поддержки около $1,1415.

Снижение ниже минимума прошлой пятницы на $1,1335 было бы «медвежьим», предполагая возобновление долгосрочного нисходящего тренда ниже минимума августа $1,1301.

Пожалуйста, будьте внимательны, так как резкая распродажа должна ожидаться в случае снижение ниже уровня $1,1301. Мы имеем краткосрочные “медвежьи” цели на $1,1290, $1,1270, $1,1250, $1,1160 и $1,1095.»



Торги безналичным долларом 30 октября в Украине снова проходили в нисходящем тренде, разочаровав спекулянтов, ожидавших отскока цен «американца» на выросшей стараниями Казначейства гривневой ликвидности. Однако, судя по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, на этом участке была пролонгирована «гривневая диета», на которую, к слову, указали выросшие в течение нескольких часов ставки по гривневым межбанковским кредитам Overnight Depo с уровня 16,25/18,25% к отметке 16,50/18,25% годовых.



Таким образом, потенциальные покупатели СКВ на межбанке затаились, а выросший приток экспортной выручки из-за рубежа помогал безналичному «американцу» формировать новое локальное дно.



Наличный рынок по-прежнему сдержанно отнесся к пролонгации «медвежьего» тренда в «зеленом» секторе межбанка, продемонстрировав некоторую коррекцию долларовых цен.



Тем не менее, ожидания «заливки» Казначейством 2,0-3,0 млрд. гривневой ликвидности никуда не делись. К тому же «медвежий» тренд безналичной пары доллар-гривня медленно, но верно формирует у цен «американца» привлекательность для возобновления его покупок. Думаю, операция Казначейства, добавив на рынок гривневой ликвидности, не приведет к заметному отскоку курса безналичного доллара. Дело ограничится незначительным ростом СКВ или даже относительной стабильностью, сменившей нисходящий тренд безналичного доллара, затянувшийся на три последних сессии межбанка.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: Личные расходы в сентябре показали рост на 0,4% м/м.Личные расходы американцев в сентябре показали рост на 0,4% м/м, личные доходы американцев выросли на 0,2% м/м. Экономисты прогнозировали рост расходов на 0,4% и роста доходов на 0,3%.Потребительские расходы составляют 70% ВВП США, рост расходов в сентябре был вызваны покупками товаров длительного пользования, включая автомобили. Рост расходов вызван налоговой реформой в США.Индекс цен расходов на личное потребление (PCE), ФРС берет его как индикатор инфляции, в сентябре вырос на 0,1% м/м и +2,0% г/г. Базовый индекс PCE, в сентябре вырос на 0,2%м/м 2,3%г/г.Данные Министерства торговли, вероятно, убедят ФРС в том, что ценовое давление находится под контролем, несмотря на исторически низкие уровни безработицы. Если же темпы годовой инфляции начнут превышать целевой уровень центрального банка, то ему, вероятно, придется пересмотреть свои планы относительно постепенного повышения процентных ставок. Доля сбережений в сентябре снизилась до 6,2% с 6,4% в августе.США: Минфин готовится побить рекорд по размещениям нот и облигаций.Министр финансов США Стивен Мнучин готовится побить рекорд министерства по размещениям нот и облигаций, зафиксированный при Тимоти Гайтнере, с учетом необходимости финансировать растущий дефицит бюджета.Многие стратеги банков-первичных дилеров на рынке госдолга прогнозируют, что в квартальном плане рефинансирования 31 октября Минфин объявит о рекордном объеме размещения 3-, 10- и 30-летних бумаг на следующей неделе. Многие также ожидают, что Минфин будет отдавать предпочтение бумагам с погашением через пять или менее лет.Текущий рекорд так называемых аукционов рефинансирования составляет $81 миллиард, и он был зафиксирован при Гайтнере около девяти лет назад, когда Америка выходила из «великой рецессии». На этот раз рост бюджетного дефицита вызван, скорее, сокращением налогов, увеличением расходов и старением населения, а не непосредственными экономическими причинами, при том, что безработица упала почти до полувекового минимума.«Дефицит никуда не денется, и Минфин будет вынужден продолжать наращивать размещения, - сказал стратег BMO Capital Markets Джон Хилл. - Они будут делать упор в основном на короткие бумаги с учетом заявленной цели сохранить в портфеле средневзвешенный срок погашения».Общий объем трех-, 10- и 30-летних бондов, размещенных после объявленного в августе плана заимствований, составил $78 миллиардов. Каждый месяц на протяжении того квартала Минфин также увеличивал объем двух-, трех- и пятилетних бумаг на $1 миллиард. Кроме того, ведомство увеличило размещение семи-, 10- и 30-летних бумаг на $1 миллиард.Стратеги Deutsche Bank AG, Bank of America Corp., Citigroup Inc., TD Securities, Credit Suisse Securities и других первичных дилеров ожидают увеличения предложения бумаг по аналогичной схеме.Пара евро-доллар: снижение ниже $1,1335 «медвежье», резкая распродажа ниже $1,1301, - ING.В ING комментируют техническую перспективу пары евро-доллар и сохраняют “медвежий” настрой на многодневной основе: «Краткосрочная картина остаётся слабой, с дневным графиком показывающим снижение с максимума конца сентября около $1,1800. Эта линия тренда предлагает сопротивление около $1,1485.Краткосрочный нисходящий риск остается действующим ниже этой линии тренда. Цены сейчас консолидируются ниже бывшей горизонтальной поддержки около $1,1415.Снижение ниже минимума прошлой пятницы на $1,1335 было бы «медвежьим», предполагая возобновление долгосрочного нисходящего тренда ниже минимума августа $1,1301.Пожалуйста, будьте внимательны, так как резкая распродажа должна ожидаться в случае снижение ниже уровня $1,1301. Мы имеем краткосрочные “медвежьи” цели на $1,1290, $1,1270, $1,1250, $1,1160 и $1,1095.»Торги безналичным долларом 30 октября в Украине снова проходили в нисходящем тренде, разочаровав спекулянтов, ожидавших отскока цен «американца» на выросшей стараниями Казначейства гривневой ликвидности. Однако, судя по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, на этом участке была пролонгирована «гривневая диета», на которую, к слову, указали выросшие в течение нескольких часов ставки по гривневым межбанковским кредитам Overnight Depo с уровня 16,25/18,25% к отметке 16,50/18,25% годовых.Таким образом, потенциальные покупатели СКВ на межбанке затаились, а выросший приток экспортной выручки из-за рубежа помогал безналичному «американцу» формировать новое локальное дно.Наличный рынок по-прежнему сдержанно отнесся к пролонгации «медвежьего» тренда в «зеленом» секторе межбанка, продемонстрировав некоторую коррекцию долларовых цен.Тем не менее, ожидания «заливки» Казначейством 2,0-3,0 млрд. гривневой ликвидности никуда не делись. К тому же «медвежий» тренд безналичной пары доллар-гривня медленно, но верно формирует у цен «американца» привлекательность для возобновления его покупок. Думаю, операция Казначейства, добавив на рынок гривневой ликвидности, не приведет к заметному отскоку курса безналичного доллара. Дело ограничится незначительным ростом СКВ или даже относительной стабильностью, сменившей нисходящий тренд безналичного доллара, затянувшийся на три последних сессии межбанка.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68159 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4331 раз. Подякували: 7860 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 29.10.18

дядя Caша » Пон 29 жов, 2018 13:08 0 198

дядя Caша Пон 29 жов, 2018 13:08 Итоги: Прогнозы 26.10.18

дядя Caша » П'ят 26 жов, 2018 12:40 0 267

дядя Caша П'ят 26 жов, 2018 12:40 Итоги: Прогнозы 25.10.18

дядя Caша » Чет 25 жов, 2018 12:05 0 108

дядя Caша Чет 25 жов, 2018 12:05