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Янукович позбудеться всього,
якщо його визнають винним,...

Янукович позбудеться всього, якщо його визнають винним,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:50

Янукович позбудеться всього, якщо його визнають винним,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко.

Дивися повний текст Янукович позбудеться всього, якщо його визнають винним, - ГПУ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:50

конфіскує все його майно, причому не тільки в Україні, а й за її межами

Ну якщо в Україні це теоретично можливо (хоча там давно все переписано на родичів, мабуть), то як за кордоном можна конфіскувати майно?
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:32

ЕСПЧ его однозначно оправдает
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 22:35

  Cler написав:ЕСПЧ его однозначно оправдает

вата в истерике, плак-плак?? :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 10:21

Да-да. Сразу после того, как осудят Кучму и Литвина за убийство Гонгадзе. Следующим в очереди будет Янукович
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 12:45

Народ хочет знать - кто экспроприировал золотой батон и унитаз ?
Служат ли они делу революции, или услаждают чей-то частный взор ?
warlamp
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