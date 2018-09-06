Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко.
Дивися повний текст Янукович позбудеться всього, якщо його визнають винним, - ГПУ.
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Додано: Суб 03 лис, 2018 19:50
Янукович позбудеться всього, якщо його визнають винним,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Янукович позбудеться всього, якщо його визнають винним, - ГПУ.
Додано: Суб 03 лис, 2018 19:50
Ну якщо в Україні це теоретично можливо (хоча там давно все переписано на родичів, мабуть), то як за кордоном можна конфіскувати майно?
Додано: Нед 04 лис, 2018 10:21
Да-да. Сразу после того, как осудят Кучму и Литвина за убийство Гонгадзе. Следующим в очереди будет Янукович
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 04 лис, 2018 12:45
Народ хочет знать - кто экспроприировал золотой батон и унитаз ?
Служат ли они делу революции, или услаждают чей-то частный взор ?
Додано: Нед 04 лис, 2018 14:57
ну если Югик сказал - то так оно и будет. Ведь он является специалистом в юриспруденции.
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