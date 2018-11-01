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Україна почала вводити план "Б"
щодо "Північного потоку - 2"

Україна почала вводити план "Б" щодо "Північного потоку - 2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:06

Україна почала вводити план "Б" щодо "Північного потоку - 2"

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз України" приступив до виконання плану "Б", розробленого на випадок запуску "Північного потоку - 2".

Дивися повний текст Україна почала вводити план \"Б\" щодо \"Північного потоку - 2\".
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 12:06

Не это ещё не оно. Но готовиться что введут это правильное решение. Вроде как в таких случаях советуют расслабиться.
vitali_kalinin
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