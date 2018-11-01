"Нафтогаз України" приступив до виконання плану "Б", розробленого на випадок запуску "Північного потоку - 2".
Дивися повний текст Україна почала вводити план \"Б\" щодо \"Північного потоку - 2\".
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:06
Україна почала вводити план "Б" щодо "Північного потоку - 2"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна почала вводити план \"Б\" щодо \"Північного потоку - 2\".
Додано: Пон 05 лис, 2018 12:06
Не это ещё не оно. Но готовиться что введут это правильное решение. Вроде как в таких случаях советуют расслабиться.
Додано: Пон 05 лис, 2018 14:08
План "Возмездие", уже и назвали. Небось и платежки заготовили на миллионные премии
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:24
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:40
Re: А и Б сидели на трубе
план “А” – сохранить транзит. - План А хорош - а главное - это делать ничего не надо.
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:45
Re: полный план
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