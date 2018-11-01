Додано: Пон 05 лис, 2018 17:38

"Эффективных менеджеров" Нефтегаза опыт прошлого арбитражного разбительства не научил ровным счетом ничему!Свой проигрыш в суде Газпром отметил тем, что снизил давление в украинской ГТС до уровня, при котором отбор газа для нужд украинских потребитетелей (да-да, того самого "словацкого газа") оказался невозможным, и Нефтегазу пришлось покупать реальный реверсный газ у Польши по средним спотовым ценам выше 500 долларов за 1000 кубов!Это был "легкий" конфликт, когда Нефтегазу еще крупно повезло - было окончание сезона (март) и Украина все еще сохраняла транзитный статус, при котором Газпром не мог перекрыть газ в украинской ГТС до нуля. Итог этой "мелкой" ссоры - ни копейки не взыскано с Газпрома по решению суда и порядка 50 млн долларов переплачено за срочные закупки газа по спотовым тарифам.А теперь представим себе масштаб конфликта, когда Газпром сможет прокачать весь объем запрошенного потребителями ЕС газа через СП1, СП2 и Белтрансгаз!Газпром, а взять по реальному техническому реверсу мы не сможем даже 5 млрд кубов в год. Мартовская просьба Порошенко "прикрути" покажется детским лепетом!..Интерконнекторы, через которые сегодня осуществуется технический реверс в небольших объемах (это нужно для документального прикрытия виртуального реверса в больших объемах), берут, который поступает на них из украинской труба в аверсном режиме!Просто не существует на сегодняшний день газа, которым ЕС готов будет поделиться с нами, если украинская ГТС окажется пустой! Разве что какой-то небольшой объем СПГ из США на польский терминал Свиноуйсьце после его разжижжения и доставки до наших границ.Ни СП1, ни СП2 не смогут завернуть магистральный газ в Украину - они в связке с внутренними газопроводами ЕС на это 1) не рассчитаны технически, и 2) законтрактованы для других целей.Худшее, что руководство Нефтегаза может сделать - это заходить в очередной судебный спор с Газпромом, вместо того, чтобы сесть за стол переговоров!В случае судебного конфликта под угрозу они ставят не только транзитные доходы, но и саму энергетическую безопасность. К 2020-му году потребность в импорте все еще сохранится и составит при самом пессимистичном варианте экономической ситуации - 7 млрд кубов. А в Европе, учитывая техническую и бизнесовую составляющую, мы сможем взять 2-3 млрд в лучшем случае.Я понимаю, что Витренко без проблем уедет к жене в Люксембург, а Коболев - к маме в США. Уже сделанных заначек хватит очень надолго, но рядовые украинцы рискуют замерзнуть, а украинская промышленность - остановиться!