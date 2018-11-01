Когда в 2013 г. начали блокировать правительственные кварталы, я написал "Стране конец". С Донбасса спрашивали недоумевая, что я имел в виду.
До Пасхи 2014 г. никто на Донбассе и предположить не мог, что будет дальше...
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Додано: Пон 05 лис, 2018 16:33
Re: пике
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:38
"Эффективных менеджеров" Нефтегаза опыт прошлого арбитражного разбительства не научил ровным счетом ничему!
Свой проигрыш в суде Газпром отметил тем, что снизил давление в украинской ГТС до уровня, при котором отбор газа для нужд украинских потребитетелей (да-да, того самого "словацкого газа" ) оказался невозможным, и Нефтегазу пришлось покупать реальный реверсный газ у Польши по средним спотовым ценам выше 500 долларов за 1000 кубов!
Это был "легкий" конфликт, когда Нефтегазу еще крупно повезло - было окончание сезона (март) и Украина все еще сохраняла транзитный статус, при котором Газпром не мог перекрыть газ в украинской ГТС до нуля. Итог этой "мелкой" ссоры - ни копейки не взыскано с Газпрома по решению суда и порядка 50 млн долларов переплачено за срочные закупки газа по спотовым тарифам.
А теперь представим себе масштаб конфликта, когда Газпром сможет прокачать весь объем запрошенного потребителями ЕС газа через СП1, СП2 и Белтрансгаз!
Газпром просто выключит нам газ, а взять по реальному техническому реверсу мы не сможем даже 5 млрд кубов в год. Мартовская просьба Порошенко "прикрути" покажется детским лепетом!..
Интерконнекторы, через которые сегодня осуществуется технический реверс в небольших объемах (это нужно для документального прикрытия виртуального реверса в больших объемах), берут тот же газ, который поступает на них из украинской труба в аверсном режиме!
Просто не существует на сегодняшний день газа, которым ЕС готов будет поделиться с нами, если украинская ГТС окажется пустой! Разве что какой-то небольшой объем СПГ из США на польский терминал Свиноуйсьце после его разжижжения и доставки до наших границ.
Ни СП1, ни СП2 не смогут завернуть магистральный газ в Украину - они в связке с внутренними газопроводами ЕС на это 1) не рассчитаны технически, и 2) законтрактованы для других целей.
Худшее, что руководство Нефтегаза может сделать - это заходить в очередной судебный спор с Газпромом, вместо того, чтобы сесть за стол переговоров!
В случае судебного конфликта под угрозу они ставят не только транзитные доходы, но и саму энергетическую безопасность. К 2020-му году потребность в импорте все еще сохранится и составит при самом пессимистичном варианте экономической ситуации - 7 млрд кубов. А в Европе, учитывая техническую и бизнесовую составляющую, мы сможем взять 2-3 млрд в лучшем случае.
Я понимаю, что Витренко без проблем уедет к жене в Люксембург, а Коболев - к маме в США. Уже сделанных заначек хватит очень надолго, но рядовые украинцы рискуют замерзнуть, а украинская промышленность - остановиться!
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:46
Re: стол
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:52
И правда - о чем? Можно спросить у Германии, Финляндии и Швеции, о чем они договорились с Газпромом, и сколько это им стоило (я об СП2).
Вы сами то понимаете, что повторяете глупые и циничные месседжи тех, кто о своем личном интересе прекрасно договаривается и с руководством Газпрома, и с другими лицами РФ.
Открою вам небольшую истину. Единственная возможность договориться - это проводить переговоры. Если есть намерение НЕ договориться, переговоры игнорируются. Что мы, собственно, и наблюдаем.
Додано: Пон 05 лис, 2018 17:55
Уже пятый год как замерзаем.
Лучшего "лечения", чем загнать себя в ж..., но в итоге научиться жить как нормальные люди, не существует.
Не будет импортного газа - придется, наконец, начать развивать собственную добычу и заняться альтернативщиной. А это огромный стимул для экономики.
Ну, или когда хунту сместят рассеянские лоялисты, вопрос решиться сам собой.
Чего же вы тогда беспокоитесь? Вы же как раз этого и ждете?
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:02
Еще один пропагандистский штамп!
Глупые немцы то без вас и не догадались "нормально" жить на свои 7 млрд кубов. Импортируют, глупцы, еще 87 млрд кубов каждый год - товары там всякие производят, сами греются... А все почему - потому что при власти "рассеянские лоялисты", не брезгующие покупать газ у варваров
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:10
Есть большая разница. Германию, Финляндию и Швецию в Кремле не считают "случайно отколовшимися частями РФ".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:28
Как себя поставишь. Если на переговоры идешь не сам, а с "медиатором" (а Украина в 2-сторонних переговорах с РФ не участвует более 4 лет), то каков будет итог?
Кучма что сдал россии? Ничего! Даже по маленькой Тузле дали отпор! А 2-сторонние переговоры с РФ вел на равных. И не только в Ельциным, а и ВВХ!
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:36
Кучма офіційно вів багато-векторну політику і не пускав докорита зажирілих кабанів ні з якого боку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 05 лис, 2018 18:46
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