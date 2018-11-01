Україна почала вводити план "Б" щодо "Північного потоку - 2"
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Ніякої катастрофи, як тут розпинається zРадио, не буде. http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... &Expand=7& По-перше в 2017 Україна прокачала 93,5 млрд куб. м. Потужність ПП2 - 55 млрд куб. м. Математику за 1 клас надіюсь усі знають. Крім того, щоб вийти на максимальну потужність ще треба років 5. По-друге Україна вже майже забезпечена своїм газом Загальне споживання в 2017 - 31,9 мінус 4,4(на прокачку) = 27,5. Враховуючи постійне дорожання і падіння споживання за 5 років свого газу буде достатньо на 90-100%.
andrijk777 написав:Ніякої катастрофи, як тут розпинається zРадио, не буде. http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... &Expand=7& По-перше в 2017 Україна прокачала 93,5 млрд куб. м. Потужність ПП2 - 55 млрд куб. м. Математику за 1 клас надіюсь усі знають. Крім того, щоб вийти на максимальну потужність ще треба років 5. По-друге Україна вже майже забезпечена своїм газом Загальне споживання в 2017 - 31,9 мінус 4,4(на прокачку) = 27,5. Враховуючи постійне дорожання і падіння споживання за 5 років свого газу буде достатньо на 90-100%.
Забыли про ТП, а более 40% газа украинской ГТС для Европы сегодня идет на юг. Но то такое - с кем не бывает.
Что касается внутреннего потребления - сейчас его снижение коррелирует с количеством населения и динамикой промышленного производства.
Так что если нам будет хватать 22 млрд кубов - вот что будет катастрофой, а не то, о чем пишет zрадио. Начинайте уже правду говорить, а не расставлять акценты как вам нравитя в разрез с тем, что писал автор оригинального сообщения.
Ну и если потеря 1.5-2 млрд долларов на одном только снижении (не прекращении!) транзита при общем объеме экспорта в 40 млрд долларов "рабочий вопрос", то что для вас катастрофа? Сколько еще миллиардов экспорта мы можем потерять перед тем, как не хватит на критический импорт?..
Джон написав:Да тут суть то - Ми вже ініціювали новий арбітраж, який фактично вже почався,....ВОТ А ТАМ ОПЯТ ПРЕМИЮ В 40-50 лямов срубить..Причем не важно получит или нет Украина эти деньги..Главное премия..
Норма схема.
Первый бонус - 2% от суммы выигранных средств, сразу по факту и до взыскания. Второй бонус - 5% от суммы исковых требований, сразу по факту и до решения суда
zРадио написав:Так что если нам будет хватать 22 млрд кубов - вот что будет катастрофой, а не то, о чем пишет zрадио. Начинайте уже правду говорить, а не расставлять акценты как вам нравитя в разрез с тем, что писал автор оригинального сообщения.
Польща споживає менше 20 млрд. кубів, це не катастрофа. А для України - це катастрофа...
zРадио написав:Ну и если потеря 1.5-2 млрд долларов на одном только снижении (не прекращении!) транзита при общем объеме экспорта в 40 млрд долларов "рабочий вопрос", то что для вас катастрофа? Сколько еще миллиардов экспорта мы можем потерять перед тем, как не хватит на критический импорт?..
Втрата 1,5-2 мільярдів протягом 5 років - це зовсім не катастрофа для України. Я думаю Україна навіть особливо не відчує цього. Але з-за поребніка "в Україні" постійно катастрофи ввижаються.
Ой, кажется, вы только что сели в глубокую осеннюю лужу
andrijk777 написав:Втрата 1,5-2 мільярдів протягом 5 років - це зовсім не катастрофа для України. Я думаю Україна навіть особливо не відчує цього. Але з-за поребніка "в Україні" постійно катастрофи ввижаються.
Ага... тот, кто предлагает вести переговоры, чтобы НЕ потерять 1.5-2 млрд долларов в год - агент запоребрика. А тот, кто легко с ними расстанется - истинный патриот