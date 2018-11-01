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Україна почала вводити план "Б"
щодо "Північного потоку - 2"

Україна почала вводити план "Б" щодо "Північного потоку - 2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:26

Ніякої катастрофи, як тут розпинається zРадио, не буде.
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... &Expand=7&
По-перше в 2017 Україна прокачала 93,5 млрд куб. м. Потужність ПП2 - 55 млрд куб. м. Математику за 1 клас надіюсь усі знають. Крім того, щоб вийти на максимальну потужність ще треба років 5.
По-друге Україна вже майже забезпечена своїм газом
Загальне споживання в 2017 - 31,9 мінус 4,4(на прокачку) = 27,5. Враховуючи постійне дорожання і падіння споживання за 5 років свого газу буде достатньо на 90-100%.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:47

  andrijk777 написав:Ніякої катастрофи, як тут розпинається zРадио, не буде.
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... &Expand=7&
По-перше в 2017 Україна прокачала 93,5 млрд куб. м. Потужність ПП2 - 55 млрд куб. м. Математику за 1 клас надіюсь усі знають. Крім того, щоб вийти на максимальну потужність ще треба років 5.
По-друге Україна вже майже забезпечена своїм газом
Загальне споживання в 2017 - 31,9 мінус 4,4(на прокачку) = 27,5. Враховуючи постійне дорожання і падіння споживання за 5 років свого газу буде достатньо на 90-100%.


Забыли про ТП, а более 40% газа украинской ГТС для Европы сегодня идет на юг. Но то такое - с кем не бывает.

Что касается внутреннего потребления - сейчас его снижение коррелирует с количеством населения и динамикой промышленного производства.

Так что если нам будет хватать 22 млрд кубов - вот что будет катастрофой, а не то, о чем пишет zрадио. Начинайте уже правду говорить, а не расставлять акценты как вам нравитя в разрез с тем, что писал автор оригинального сообщения.

Ну и если потеря 1.5-2 млрд долларов на одном только снижении (не прекращении!) транзита при общем объеме экспорта в 40 млрд долларов "рабочий вопрос", то что для вас катастрофа? Сколько еще миллиардов экспорта мы можем потерять перед тем, как не хватит на критический импорт?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:56

Re: Україна почала вводити план

Да тут суть то - Ми вже ініціювали новий арбітраж, який фактично вже почався,....ВОТ А ТАМ ОПЯТ ПРЕМИЮ В 40-50 лямов срубить..Причем не важно получит или нет Украина эти деньги..Главное премия..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:08

  Джон написав:Да тут суть то - Ми вже ініціювали новий арбітраж, який фактично вже почався,....ВОТ А ТАМ ОПЯТ ПРЕМИЮ В 40-50 лямов срубить..Причем не важно получит или нет Украина эти деньги..Главное премия..



Норма схема.

Первый бонус - 2% от суммы выигранных средств, сразу по факту и до взыскания.
Второй бонус - 5% от суммы исковых требований, сразу по факту и до решения суда :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:14

  zРадио написав:Так что если нам будет хватать 22 млрд кубов - вот что будет катастрофой, а не то, о чем пишет zрадио. Начинайте уже правду говорить, а не расставлять акценты как вам нравитя в разрез с тем, что писал автор оригинального сообщения.

Польща споживає менше 20 млрд. кубів, це не катастрофа. А для України - це катастрофа...
  zРадио написав:Ну и если потеря 1.5-2 млрд долларов на одном только снижении (не прекращении!) транзита при общем объеме экспорта в 40 млрд долларов "рабочий вопрос", то что для вас катастрофа? Сколько еще миллиардов экспорта мы можем потерять перед тем, как не хватит на критический импорт?..

Втрата 1,5-2 мільярдів протягом 5 років - це зовсім не катастрофа для України. Я думаю Україна навіть особливо не відчує цього.
Але з-за поребніка "в Україні" постійно катастрофи ввижаються.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:28

  andrijk777 написав:Польща споживає менше 20 млрд. кубів, це не катастрофа. А для України - це катастрофа...


Только Польша увеличивает потребление газа, а не уменьшает! 2-й десяток лет как! В том числе растет импорт.

http://gmrgas.com.ua/ru/polsha-i-prirodnyi-gaz/

Ой, кажется, вы только что сели в глубокую осеннюю лужу :mrgreen:

  andrijk777 написав:Втрата 1,5-2 мільярдів протягом 5 років - це зовсім не катастрофа для України. Я думаю Україна навіть особливо не відчує цього.
Але з-за поребніка "в Україні" постійно катастрофи ввижаються.


Ага... тот, кто предлагает вести переговоры, чтобы НЕ потерять 1.5-2 млрд долларов в год - агент запоребрика. А тот, кто легко с ними расстанется - истинный патриот :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:32

Закончится всё планом "Ж"
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 20:41

  zРадио написав:
  Sommer написав:
Есть большая разница. Германию, Финляндию и Швецию в Кремле не считают "случайно отколовшимися частями РФ".


Как себя поставишь. Если на переговоры идешь не сам, а с "медиатором" (а Украина в 2-сторонних переговорах с РФ не участвует более 4 лет), то каков будет итог?


Ну вот в Харьковских сговорах участвовали 2-е стороны. И что, сильно помогло?

  zРадио написав:Кучма что сдал россии? Ничего! Даже по маленькой Тузле дали отпор! А 2-сторонние переговоры с РФ вел на равных. И не только в Ельциным, а и ВВХ!


Ага. А сбитый "Ту-154" он принял на баланс Украины просто так, из доброты душевной.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:28

  Sommer написав:
Ну вот в Харьковских сговорах участвовали 2-е стороны. И что, сильно помогло?


Субъектность во внешней политике мы утратили еще по итогам первого майдана. Поэтому янукович был уже российским вассалом (пришедшим на смену американскому вассалу ющенко).

  Sommer написав:Ага. А сбитый "Ту-154" он принял на баланс Украины просто так, из доброты душевной.


Помню, уже спорили по сабжу - нет консенсуса по виновнику ни внутри Украины, и внутри РФ, ни на междгосударственном уровне. Поэтому нельзя говорить о том, что Кучма взял чужую ответственность
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:50

  zРадио написав:
  Sommer написав:
Ну вот в Харьковских сговорах участвовали 2-е стороны. И что, сильно помогло?


Субъектность во внешней политике мы утратили еще по итогам первого майдана. Поэтому янукович был уже российским вассалом (пришедшим на смену американскому вассалу ющенко).


Ну вот так общаешься-общаешься и оппа - Ющенко, как американский вассал.
И вроде не троллят и непонятно, что это вообще за фигня.

  zРадио написав:
  Sommer написав:Ага. А сбитый "Ту-154" он принял на баланс Украины просто так, из доброты душевной.


Помню, уже спорили по сабжу - нет консенсуса по виновнику ни внутри Украины, и внутри РФ, ни на междгосударственном уровне. Поэтому нельзя говорить о том, что Кучма взял чужую ответственность


Ну конечно: во время совместных учений пустили ракету с участка ЧФ РФ. Да и первые заявления были, что Украина не виновата...
А вот потом вдруг оказалось, что виновата?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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