Не троллю - серьезно. Его жена - гражданка США, рожденная в США. После университета сразу попала на работу в Конгресс, затем - Минфин США.
После чего прям с неба на голову ей падает идея поработать в украинском офисе аудиторской компании KPMG, где она чисто случайно знакомится с молодым и перспективным Главой НБУ Ющенко, у которого позже родятся президентские амбиции и появится безграничная поддержка Запада.
Да-да, главное в случайность верь Ну а если я не убедил тебя, не нужно тогда рассказывать и о табачниках с саламатиными. Либо признаешь агентов с двух сторон, либо ни с одной. Двойные стандарты здесь продвигать не стоит.
Та пусть даже россияне сбили - этот 1 эпизод говорит о подотчетном статусе Кучмы? Как тогда быть с примером, который привел я - Тузлой? Почему путин по звонку не решил вопрос? А ценник за газ 30-50 долларов при европейской цене 180-200? Это такая двойная игра была стоимостью много десятков млрд баксов для РФ?