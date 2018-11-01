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Україна почала вводити план "Б"
щодо "Північного потоку - 2"

Україна почала вводити план "Б" щодо "Північного потоку - 2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:59

  Sommer написав:
Ну вот так общаешься-общаешься и оппа - Ющенко, как американский вассал.
И вроде не троллят и непонятно, что это вообще за фигня.


Не троллю - серьезно. Его жена - гражданка США, рожденная в США. После университета сразу попала на работу в Конгресс, затем - Минфин США.

После чего прям с неба на голову ей падает идея поработать в украинском офисе аудиторской компании KPMG, где она чисто случайно знакомится с молодым и перспективным Главой НБУ Ющенко, у которого позже родятся президентские амбиции и появится безграничная поддержка Запада.

Да-да, главное в случайность верь :mrgreen: Ну а если я не убедил тебя, не нужно тогда рассказывать и о табачниках с саламатиными. Либо признаешь агентов с двух сторон, либо ни с одной. Двойные стандарты здесь продвигать не стоит.

  Sommer написав:Ну конечно: во время совместных учений пустили ракету с участка ЧФ РФ. Да и первые заявления были, что Украина не виновата...
А вот потом вдруг оказалось, что виновата?


Та пусть даже россияне сбили - этот 1 эпизод говорит о подотчетном статусе Кучмы? Как тогда быть с примером, который привел я - Тузлой? Почему путин по звонку не решил вопрос? А ценник за газ 30-50 долларов при европейской цене 180-200? Это такая двойная игра была стоимостью много десятков млрд баксов для РФ?
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 00:03

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Польща споживає менше 20 млрд. кубів, це не катастрофа. А для України - це катастрофа...


Только Польша увеличивает потребление газа, а не уменьшает! 2-й десяток лет как! В том числе растет импорт.

http://gmrgas.com.ua/ru/polsha-i-prirodnyi-gaz/

Ой, кажется, вы только что сели в глубокую осеннюю лужу :mrgreen:

О, лінк є. Польща споживає 16-17 млрд. кубів, а Україна 31-32. Населення майже рівне, ну нехай у нас трішки більше.
І зменшення споживання для України - це катастрофа :mrgreen: і я сів в лужу?
  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Втрата 1,5-2 мільярдів протягом 5 років - це зовсім не катастрофа для України. Я думаю Україна навіть особливо не відчує цього.
Але з-за поребніка "в Україні" постійно катастрофи ввижаються.


Ага... тот, кто предлагает вести переговоры, чтобы НЕ потерять 1.5-2 млрд долларов в год - агент запоребрика. А тот, кто легко с ними расстанется - истинный патриот :mrgreen:

І що ви їм запропонуєте, щоб залишити транзит??? Може їм під Києвом базу запропонуєте. Зеленим чоловічкам буде легше Київ взяти.
Цитата з вікіпедії:
19 июля 2011 года на переговорах между Дмитрием Медведевым и Ангелой Меркель обсуждалась возможность строительства третьей ветки «Северного потока». Немецкая сторона на это не согласилась.

В 2011 вроді війни ще не було і Яник був при владі.
andrijk777
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