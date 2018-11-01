Додано: Пон 05 лис, 2018 22:59

Sommer написав:

Ну вот так общаешься-общаешься и оппа - Ющенко, как американский вассал.

И вроде не троллят и непонятно, что это вообще за фигня.

Ну вот так общаешься-общаешься и оппа - Ющенко, как американский вассал.И вроде не троллят и непонятно, что это вообще за фигня.

Sommer написав: Ну конечно: во время совместных учений пустили ракету с участка ЧФ РФ. Да и первые заявления были, что Украина не виновата...

А вот потом вдруг оказалось, что виновата? Ну конечно: во время совместных учений пустили ракету с участка ЧФ РФ. Да и первые заявления были, что Украина не виновата...А вот потом вдруг оказалось, что виновата?

Не троллю - серьезно. Его жена - гражданка США, рожденная в США. После университета сразу попала на работу в Конгресс, затем - Минфин США.После чего прям с неба на голову ей падает идея поработать в украинском офисе аудиторской компании KPMG, где она чисто случайно знакомится с молодым и перспективным Главой НБУ Ющенко, у которого позже родятся президентские амбиции и появится безграничная поддержка Запада.Да-да, главное в случайность верьНу а если я не убедил тебя, не нужно тогда рассказывать и о табачниках с саламатиными. Либо признаешь агентов с двух сторон, либо ни с одной. Двойные стандарты здесь продвигать не стоит.Та пусть даже россияне сбили - этот 1 эпизод говорит о подотчетном статусе Кучмы? Как тогда быть с примером, который привел я - Тузлой? Почему путин по звонку не решил вопрос? А ценник за газ 30-50 долларов при европейской цене 180-200? Это такая двойная игра была стоимостью много десятков млрд баксов для РФ?