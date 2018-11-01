Україна почала вводити план "Б" щодо "Північного потоку - 2"
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Sommer написав: Ну вот так общаешься-общаешься и оппа - Ющенко, как американский вассал. И вроде не троллят и непонятно, что это вообще за фигня.
Не троллю - серьезно. Его жена - гражданка США, рожденная в США. После университета сразу попала на работу в Конгресс, затем - Минфин США.
После чего прям с неба на голову ей падает идея поработать в украинском офисе аудиторской компании KPMG, где она чисто случайно знакомится с молодым и перспективным Главой НБУ Ющенко, у которого позже родятся президентские амбиции и появится безграничная поддержка Запада.
Да-да, главное в случайность верь Ну а если я не убедил тебя, не нужно тогда рассказывать и о табачниках с саламатиными. Либо признаешь агентов с двух сторон, либо ни с одной. Двойные стандарты здесь продвигать не стоит.
Sommer написав:Ну конечно: во время совместных учений пустили ракету с участка ЧФ РФ. Да и первые заявления были, что Украина не виновата... А вот потом вдруг оказалось, что виновата?
Та пусть даже россияне сбили - этот 1 эпизод говорит о подотчетном статусе Кучмы? Как тогда быть с примером, который привел я - Тузлой? Почему путин по звонку не решил вопрос? А ценник за газ 30-50 долларов при европейской цене 180-200? Это такая двойная игра была стоимостью много десятков млрд баксов для РФ?
Ой, кажется, вы только что сели в глубокую осеннюю лужу
О, лінк є. Польща споживає 16-17 млрд. кубів, а Україна 31-32. Населення майже рівне, ну нехай у нас трішки більше. І зменшення споживання для України - це катастрофа і я сів в лужу?
zРадио написав:
andrijk777 написав:Втрата 1,5-2 мільярдів протягом 5 років - це зовсім не катастрофа для України. Я думаю Україна навіть особливо не відчує цього. Але з-за поребніка "в Україні" постійно катастрофи ввижаються.
Ага... тот, кто предлагает вести переговоры, чтобы НЕ потерять 1.5-2 млрд долларов в год - агент запоребрика. А тот, кто легко с ними расстанется - истинный патриот
І що ви їм запропонуєте, щоб залишити транзит??? Може їм під Києвом базу запропонуєте. Зеленим чоловічкам буде легше Київ взяти. Цитата з вікіпедії:
19 июля 2011 года на переговорах между Дмитрием Медведевым и Ангелой Меркель обсуждалась возможность строительства третьей ветки «Северного потока». Немецкая сторона на это не согласилась.
В 2011 вроді війни ще не було і Яник був при владі.
Леся Подерв'янського знаете? Лебедь красивый як лебедь, а обизяна як обизяна (с)
Украина и Польша - 2 разные экономики как в 1991, так и сегодня. По природным ресурсам, по расположению, по историческому разделению труда.
Не задавайте риторических вопросов, почему у нас больше потребление газа, чем у них!
Это все равно, что интересоваться, почему у жирафа шея длинее, чем у лося, а у лося - рога больше, чем у жирафа. Оба - млекопитающие парнокопытные, но друг от друга сильно отличаются.
А вот динамика потребления - вопрос не риторический, и говорит о многом. Потребление газа растет в США, растет в Германии, растет в Японии, растет в Польше. И не забывайте об их энергоэффективности и программах развития альтернативных истоичников энергии. Эти страны, по-вашему, деградируют?
Нет, они развиваются - они из газа/на газу производят продукт, который и сами потребляют, и миру продают.
PS: о чем говорить с Газпромом - о 3-стороннем газовом консорциуме, и срочно - пока еще есть о чем говорить.
PPS: и если уж упомянули историю, то не забывайте - изначальный толчок СП1 был дан украино-российским газовым конфликтом 2005-2006. С точки зрения техники наша ГТС без модернизации может прокачать в ЕС 150 млрд кубов в год, с некоторыми доработками не-космической сметы - 200 млрд кубов в год. Это больше, чем нужно Европе с восточной и южной сторон. Плюс труба наземная, а не подводная - эксплуатировать легче и дешевле. Поэтому сегодняшнее неполное ее использование, а послезавтрашнее полное неиспользование - результат отсутствия диалога. И хотелось бы переложить всю ответственность за это на россию, да язык не повернется - они предлагали и долевое участие, и консорциум
zРадио написав:говорить с Газпромом - о 3-стороннем газовом консорциуме, и срочно - пока еще есть о чем говорить. PPS: Поэтому сегодняшнее неполное ее использование, а послезавтрашнее полное неиспользование - результат отсутствия диалога. И хотелось бы переложить всю ответственность за это на россию, да язык не повернется - они предлагали и долевое участие, и консорциум
Диалогу не откуда взяться! его не было 5 лет! С кем поименно с укр.стороны вы считаете Газпром сможет вести диалог и они смогут договориться?
Катастрофа, це недолуга корумпована влада і кількість дармоїдів ВР 450 клоунів. Щоб жити в країні з виходом до 2 морів, горами, яка межує з стількома країнами, має таку територію і так її знищувати, то треба постаратись. Тож подякуємо нашій владі, теперішній і минулій. Краще президент актор, або співак, він буде ближче до народу, ніж те що ми маємо.