Додано: Вів 06 лис, 2018 02:28

Леся Подерв'янського знаете? Лебедь красивый як лебедь, а обизяна як обизяна (с)Украина и Польша - 2 разные экономики как в 1991, так и сегодня. По природным ресурсам, по расположению, по историческому разделению труда.Не задавайте риторических вопросов, почему у нас больше потребление газа, чем у них!Это все равно, что интересоваться, почему у жирафа шея длинее, чем у лося, а у лося - рога больше, чем у жирафа. Оба - млекопитающие парнокопытные, но друг от друга сильно отличаются.А вот динамика потребления - вопрос не риторический, и говорит о многом. Потребление газа растет в США, растет в Германии, растет в Японии, растет в Польше. И не забывайте об их энергоэффективности и программах развития альтернативных истоичников энергии. Эти страны, по-вашему, деградируют?Нет, они развиваются - они из газа/на газу производят продукт, который и сами потребляют, и миру продают.PS: о чем говорить с Газпромом - о 3-стороннем газовом консорциуме, и срочно - пока еще есть о чем говорить.PPS: и если уж упомянули историю, то не забывайте - изначальный толчок СП1 был дан украино-российским газовым конфликтом 2005-2006.С точки зрения техники наша ГТС без модернизации может прокачать в ЕС 150 млрд кубов в год, с некоторыми доработками не-космической сметы - 200 млрд кубов в год. Это больше, чем нужно Европе с восточной и южной сторон. Плюс труба наземная, а не подводная - эксплуатировать легче и дешевле. Поэтому сегодняшнее неполное ее использование, а послезавтрашнее полное неиспользование - результат отсутствия диалога. И хотелось бы переложить всю ответственность за это на россию, да язык не повернется - они предлагали и долевое участие, и консорциум