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Україна почала вводити план "Б"
щодо "Північного потоку - 2"

Україна почала вводити план "Б" щодо "Північного потоку - 2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:59

  Sommer написав:
Ну вот так общаешься-общаешься и оппа - Ющенко, как американский вассал.
И вроде не троллят и непонятно, что это вообще за фигня.


Не троллю - серьезно. Его жена - гражданка США, рожденная в США. После университета сразу попала на работу в Конгресс, затем - Минфин США.

После чего прям с неба на голову ей падает идея поработать в украинском офисе аудиторской компании KPMG, где она чисто случайно знакомится с молодым и перспективным Главой НБУ Ющенко, у которого позже родятся президентские амбиции и появится безграничная поддержка Запада.

Да-да, главное в случайность верь :mrgreen: Ну а если я не убедил тебя, не нужно тогда рассказывать и о табачниках с саламатиными. Либо признаешь агентов с двух сторон, либо ни с одной. Двойные стандарты здесь продвигать не стоит.

  Sommer написав:Ну конечно: во время совместных учений пустили ракету с участка ЧФ РФ. Да и первые заявления были, что Украина не виновата...
А вот потом вдруг оказалось, что виновата?


Та пусть даже россияне сбили - этот 1 эпизод говорит о подотчетном статусе Кучмы? Как тогда быть с примером, который привел я - Тузлой? Почему путин по звонку не решил вопрос? А ценник за газ 30-50 долларов при европейской цене 180-200? Это такая двойная игра была стоимостью много десятков млрд баксов для РФ?
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 00:03

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Польща споживає менше 20 млрд. кубів, це не катастрофа. А для України - це катастрофа...


Только Польша увеличивает потребление газа, а не уменьшает! 2-й десяток лет как! В том числе растет импорт.

http://gmrgas.com.ua/ru/polsha-i-prirodnyi-gaz/

Ой, кажется, вы только что сели в глубокую осеннюю лужу :mrgreen:

О, лінк є. Польща споживає 16-17 млрд. кубів, а Україна 31-32. Населення майже рівне, ну нехай у нас трішки більше.
І зменшення споживання для України - це катастрофа :mrgreen: і я сів в лужу?
  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Втрата 1,5-2 мільярдів протягом 5 років - це зовсім не катастрофа для України. Я думаю Україна навіть особливо не відчує цього.
Але з-за поребніка "в Україні" постійно катастрофи ввижаються.


Ага... тот, кто предлагает вести переговоры, чтобы НЕ потерять 1.5-2 млрд долларов в год - агент запоребрика. А тот, кто легко с ними расстанется - истинный патриот :mrgreen:

І що ви їм запропонуєте, щоб залишити транзит??? Може їм під Києвом базу запропонуєте. Зеленим чоловічкам буде легше Київ взяти.
Цитата з вікіпедії:
19 июля 2011 года на переговорах между Дмитрием Медведевым и Ангелой Меркель обсуждалась возможность строительства третьей ветки «Северного потока». Немецкая сторона на это не согласилась.

В 2011 вроді війни ще не було і Яник був при владі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 02:28

andrijk777

Леся Подерв'янського знаете? Лебедь красивый як лебедь, а обизяна як обизяна (с) :mrgreen:

Украина и Польша - 2 разные экономики как в 1991, так и сегодня. По природным ресурсам, по расположению, по историческому разделению труда.

Не задавайте риторических вопросов, почему у нас больше потребление газа, чем у них!

Это все равно, что интересоваться, почему у жирафа шея длинее, чем у лося, а у лося - рога больше, чем у жирафа. Оба - млекопитающие парнокопытные, но друг от друга сильно отличаются.

А вот динамика потребления - вопрос не риторический, и говорит о многом. Потребление газа растет в США, растет в Германии, растет в Японии, растет в Польше. И не забывайте об их энергоэффективности и программах развития альтернативных истоичников энергии. Эти страны, по-вашему, деградируют?

Нет, они развиваются - они из газа/на газу производят продукт, который и сами потребляют, и миру продают.

PS: о чем говорить с Газпромом - о 3-стороннем газовом консорциуме, и срочно - пока еще есть о чем говорить.

PPS: и если уж упомянули историю, то не забывайте - изначальный толчок СП1 был дан украино-российским газовым конфликтом 2005-2006.
С точки зрения техники наша ГТС без модернизации может прокачать в ЕС 150 млрд кубов в год, с некоторыми доработками не-космической сметы - 200 млрд кубов в год. Это больше, чем нужно Европе с восточной и южной сторон. Плюс труба наземная, а не подводная - эксплуатировать легче и дешевле. Поэтому сегодняшнее неполное ее использование, а послезавтрашнее полное неиспользование - результат отсутствия диалога. И хотелось бы переложить всю ответственность за это на россию, да язык не повернется - они предлагали и долевое участие, и консорциум
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 10:29

Re: диалоги

  zРадио написав:говорить с Газпромом - о 3-стороннем газовом консорциуме, и срочно - пока еще есть о чем говорить.
PPS: Поэтому сегодняшнее неполное ее использование, а послезавтрашнее полное неиспользование - результат отсутствия диалога. И хотелось бы переложить всю ответственность за это на россию, да язык не повернется - они предлагали и долевое участие, и консорциум

Диалогу не откуда взяться! его не было 5 лет!
С кем поименно с укр.стороны вы считаете Газпром сможет вести диалог и они смогут договориться?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:04

Катастрофа, це недолуга корумпована влада і кількість дармоїдів ВР 450 клоунів.
Щоб жити в країні з виходом до 2 морів, горами, яка межує з стількома країнами, має таку територію і так її знищувати, то треба постаратись.
Тож подякуємо нашій владі, теперішній і минулій.
Краще президент актор, або співак, він буде ближче до народу, ніж те що ми маємо.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:21

30 лет тому Украина входила в 5ку экономик Европы. Сейчас наиболее отсталое государство. Мне кажется основная причина в том, что более слабые экономики эксплуатируются сильными. Роль лучшего парня на деревне (СНГ) давала свои плоды.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:55

  andrijk777 написав:Ніякої катастрофи, як тут розпинається zРадио, не буде.
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... &Expand=7&
По-перше в 2017 Україна прокачала 93,5 млрд куб. м. Потужність ПП2 - 55 млрд куб. м. Математику за 1 клас надіюсь усі знають. Крім того, щоб вийти на максимальну потужність ще треба років 5.
По-друге Україна вже майже забезпечена своїм газом
Загальне споживання в 2017 - 31,9 мінус 4,4(на прокачку) = 27,5. Враховуючи постійне дорожання і падіння споживання за 5 років свого газу буде достатньо на 90-100%.

Тут не нужна математика даже за 1-ый класс - Турецкий поток заберет еще 32 млрд. м3, а Сила Сибири - еще 35 млрд.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:45

  Волгарь написав:
  andrijk777 написав:Ніякої катастрофи, як тут розпинається zРадио, не буде.
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... &Expand=7&
По-перше в 2017 Україна прокачала 93,5 млрд куб. м. Потужність ПП2 - 55 млрд куб. м. Математику за 1 клас надіюсь усі знають. Крім того, щоб вийти на максимальну потужність ще треба років 5.
По-друге Україна вже майже забезпечена своїм газом
Загальне споживання в 2017 - 31,9 мінус 4,4(на прокачку) = 27,5. Враховуючи постійне дорожання і падіння споживання за 5 років свого газу буде достатньо на 90-100%.

Тут не нужна математика даже за 1-ый класс - Турецкий поток заберет еще 32 млрд. м3, а Сила Сибири - еще 35 млрд.


Сила Сибири здесь ни к селу, ни к городу - для нее и другой рынок спроса, и другие месторождения. То уже ваше с Китаем - мы с это не лезем.

А Турецкий Поток - да, об этом я выше написал комментатору.

Но даже без ТП мощностями СП1, СП2 и Белтрансгаза Газпром в реальном времени прокачает 80% потребности ЕС. Некоторую сложность будет вызывать недостаточное давление в очень холодные периоды (оставшиеся 20% потребности), но это решат с помощью накопления газа внутри ЕС - ПХГ там тоже имеются, и в существенно большем объеме, чем в составе украинской ГТС.

Так что говорить о том, что Украина безболезненно переживет перекрытие газа в трубе россией можно лишь в надежде на совокупность факторов:
- экстремально теплые зимы;
- рост внутренней добычи до не менее 24 млрд кубов;
- жесткие меры экономии (как "Прикрути", только беспрерывно с ноября по март включительно).

Плюс к этому потеря 2 млрд долларов экспорта в год.

И все это чтобы не садиться за стол переговоров. Хотя здесь вопрос явно не такой сложный, как Крым - шансы договориться есть. Нужно разговаривать!
zРадио
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