Додано: Вів 06 лис, 2018 12:45

Волгарь написав: andrijk777 написав: Ніякої катастрофи, як тут розпинається zРадио, не буде.

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... &Expand=7&

По-перше в 2017 Україна прокачала 93,5 млрд куб. м. Потужність ПП2 - 55 млрд куб. м. Математику за 1 клас надіюсь усі знають. Крім того, щоб вийти на максимальну потужність ще треба років 5.

По-друге Україна вже майже забезпечена своїм газом

Загальне споживання в 2017 - 31,9 мінус 4,4(на прокачку) = 27,5. Враховуючи постійне дорожання і падіння споживання за 5 років свого газу буде достатньо на 90-100%. Ніякої катастрофи, як тут розпинається, не буде.По-перше в 2017 Україна прокачала 93,5 млрд куб. м. Потужність ПП2 - 55 млрд куб. м. Математику за 1 клас надіюсь усі знають. Крім того, щоб вийти на максимальну потужність ще треба років 5.По-друге Україна вже майже забезпечена своїм газомЗагальне споживання в 2017 - 31,9 мінус 4,4(на прокачку) = 27,5. Враховуючи постійне дорожання і падіння споживання за 5 років свого газу буде достатньо на 90-100%.

Тут не нужна математика даже за 1-ый класс - Турецкий поток заберет еще 32 млрд. м3, а Сила Сибири - еще 35 млрд. Тут не нужна математика даже за 1-ый класс - Турецкий поток заберет еще 32 млрд. м3, а Сила Сибири - еще 35 млрд.

Сила Сибири здесь ни к селу, ни к городу - для нее и другой рынок спроса, и другие месторождения. То уже ваше с Китаем - мы с это не лезем.А Турецкий Поток - да, об этом я выше написал комментатору.Но даже без ТП мощностями СП1, СП2 и Белтрансгаза Газпром в реальном времени прокачает 80% потребности ЕС. Некоторую сложность будет вызывать недостаточное давление в очень холодные периоды (оставшиеся 20% потребности), но это решат с помощью накопления газа внутри ЕС - ПХГ там тоже имеются, и в существенно большем объеме, чем в составе украинской ГТС.Так что говорить о том, что Украина безболезненно переживет перекрытие газа в трубе россией можно лишь в надежде на совокупность факторов:- экстремально теплые зимы;- рост внутренней добычи до не менее 24 млрд кубов;- жесткие меры экономии (как "Прикрути", только беспрерывно с ноября по март включительно).Плюс к этому потеря 2 млрд долларов экспорта в год.И все это чтобы не садиться за стол переговоров. Хотя здесь вопрос явно не такой сложный, как Крым - шансы договориться есть. Нужно разговаривать!