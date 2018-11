Додано: Вів 06 лис, 2018 14:09

zРадио написав: и если уж упомянули историю, то не забывайте - изначальный толчок СП1 был дан украино-российским газовым конфликтом 2005-2006. и если уж упомянули историю, то не забывайте - изначальный толчок СП1 был дан украино-российским газовым конфликтом 2005-2006.

27661 написав: sal

Диалогу не откуда взяться! его не было 5 лет!

С кем поименно с укр.стороны вы считаете Газпром сможет вести диалог и они смогут договориться?

Начало диалога было, когда поехали договариваться с украинский переводчиком.

Это , почему-то, обидело газпрововцев. Начало диалога было, когда поехали договариваться с украинский переводчиком.Это , почему-то, обидело газпрововцев.

пипец... пропаганда мозги выела... северный поток блин...1997—2006году начались подготовительные работы по строительству морского участка: проведены научные исследования, на основе которых определён примерный маршрут газопровода.9 декабря 2005 года в Вологодской области (г. Бабаево) началось строительство газопровода «Грязовец — Выборг», обеспечивающего транспортировку газа для потребителей Северо-Западного региона России и в экспортный газопровод «Северный поток».The original pipeline project started in 1997 when Gazprom and the Finnish company Neste (in 1998 merged with Imatran Voima to form Fortum, and 2004 separated again to Fortum and Neste Oil) formed the joint company North Transgas Oy for construction and operation of a gas pipeline from Russia to Northern Germany across the Baltic Sea.[6] North Transgas cooperated with the German gas company Ruhrgas (became later part of E.ON). A route survey in the Exclusive Economic Zones of Finland, Sweden, Denmark and Germany, and a feasibility study of the pipeline was conducted in 1998. Several routes were considered including routes with onshore segments through Finland and Sweden.[7]On, Gazprom, Fortum, Ruhrgas and Wintershall adopted a statement regarding a joint feasibility study for construction of the pipeline.[8] On, the Management Committee of Gazprom approved a schedule of project implementation., Fortum withdrew from the project and sold its stake in North Transgas to Gazprom. As a result, Gazprom became the only shareholder of North Transgas Oy.блин... При Кучме планировали, подписывали, бабло изыскали, при этом был "контракт по пятьдесят"...При чем здесь "конфликт с Украиной"?!! И в чем там был конфликт?!Россия отказалась выполнять свои контракт и захотела новых переговоров, выкрутила руки "перекрыв газ Украине" - снизила давление, все, вот и весь "конфликт"...Росиянская подстилка...