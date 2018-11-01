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Україна почала вводити план "Б"
щодо "Північного потоку - 2"

Україна почала вводити план "Б" щодо "Північного потоку - 2"
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:23

  zРадио написав:
  Sommer написав:Ну вот так общаешься-общаешься и оппа - Ющенко, как американский вассал.
И вроде не троллят и непонятно, что это вообще за фигня.


Не троллю - серьезно. Его жена - гражданка США, рожденная в США. После университета сразу попала на работу в Конгресс, затем - Минфин США.


Какие мощные доказательства! Ну а путлер тогда вассал Германии, однозначно.

  zРадио написав:
  Sommer написав:Ну конечно: во время совместных учений пустили ракету с участка ЧФ РФ. Да и первые заявления были, что Украина не виновата...
А вот потом вдруг оказалось, что виновата?


Та пусть даже россияне сбили - этот 1 эпизод говорит о подотчетном статусе Кучмы? Как тогда быть с примером, который привел я - Тузлой? Почему путин по звонку не решил вопрос? А ценник за газ 30-50 долларов при европейской цене 180-200? Это такая двойная игра была стоимостью много десятков млрд баксов для РФ?


Хм. Было заявлено что некто торговал акциями нефтегазовых компаний, но этот некто не знает, что тогда Украина покупала дешевый туркменский газ (пока Газпрём решил стать монополистом и выкупил у Туркмении весь обьем).

Ну даже допустим что это был газ из РФ. Для того времени эта была нормальная цена (остальные постсоветские республики получали приблизительно по такой же цене). Для того, чтобы ее повысить пришлось устраивать газовые войны, причем не только с Украиной, но и с Беларусью к примеру.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:55

  Sommer написав:Хм. Было заявлено что некто торговал акциями нефтегазовых компаний, но этот некто не знает, что тогда Украина покупала дешевый туркменский газ (пока Газпрём решил стать монополистом и выкупил у Туркмении весь обьем).

Ну даже допустим что это был газ из РФ. Для того времени эта была нормальная цена (остальные постсоветские республики получали приблизительно по такой же цене). Для того, чтобы ее повысить пришлось устраивать газовые войны, причем не только с Украиной, но и с Беларусью к примеру.


Это был частично среднеазиатский, частично российский газ из российской трубы - так тебя устроит?

Проблема туркмен и узбеков в отсутствие любых маршрутов в западном направлении, кроме газпромовских. По крайней мере так было до 2007 года. Не думаю, что что-то изменилось. Максимум - это Азербайджан что-то свое построил в Турцию.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:58

  Sommer написав:Какие мощные доказательства! Ну а путлер тогда вассал Германии, однозначно.


Может хотел сказать наоборот: Шредер - вассал путлера? КГБ управляло Штази, или Штази - КГБ? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:02

Re: Україна почала вводити план

  Vit.Ali написав:Якщо опалювать кизяками, і перейти на кінну тягу, то ненька взагалі протягом цього терміну стане експортером газу. А врахувать ще й демографію, то ми йдемо в вірному напрямку, повної відмови від такого зла як газ та нафта... 100 % екологічна країна типу африканських, прямо мрія грінпісу

Німцям не западло ходити в ліс і збирати хмиз на паливо. Наши барини хочуть дармовий газ і тепло. Не буде цього, ні косата, ні носатий халяву не повернуть. Помріяти можна, на таких мрійниках можна навіть в Президенти пролізти, але не більше. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 20:16

  lapay написав:Німцям не западло ходити в ліс і збирати хмиз на паливо. Наши барини хочуть дармовий газ і тепло. Не буде цього, ні косата, ні носатий халяву не повернуть. Помріяти можна, на таких мрійниках можна навіть в Президенти пролізти, але не більше. :)


Сам давно ходил в лес за хворостом? Много собрал,на зиму хватит?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:32

В рамках реализации "Северного потока - 2" уложено более 200 км газопровода
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ ... 06-183728/
Такими темпами СП-2 безусловно достроят к концу 19-го.
А после этого будет суд по обращению Польши в ЕК с просьбой не подключать его к европейской сети. На это уйдет (по опыту СП-1) до 2-х лет.
К тому времени достроят станцию приема газа и интерконнекторы. И с большой долей вероятности транзит через ГТС с 22-го прекратится или снизится процентов от 20-ти от нынешних значений.
Волгарь
 
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