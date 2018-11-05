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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Пон 05 лис, 2018 13:25 Итоги: Энергетика 05.11.18



По состоянию на 8.15 Киева стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,45%, до $72,5 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,57%, до $62,78 за баррель.



05 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. О более точных деталях по условиям станет известно позднее в понедельник.



В прошлую пятницу, 02 ноября, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты сделают исключение из санкций для восьми стран, которые импортируют нефть из Ирана. Он отметил, что планируется сделать временные исключения для восьми юрисдикций, но только на том основании, что они демонстрируют существенное сокращение импорта сырой нефти из Ирана.



Позднее в тот же день спецпредставитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук отметил, что исключения из антииранских санкций США, которые будут предоставлены восьми странам, будут действительны 180 дней, продлевать их не планируется.



Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.



Фьючерсы не нефть в пятницу снизились.

Фьючерсы на нефть в пятницу снизились, также они снизились и за неделю, что стало четвертой неделей снижения цены подряд. Факторами давления на цену стали планы США освободить некоторые страны от выполнения санкций против Ирана и рост мировой добычи нефти.



Декабрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 55 центов, или на 0,9%, до $63,14 за баррель. Уровень закрытия по ближайшему контракту был наиболее низким с апреля. В октябре цена снизилась на 10,8%. За неделю цена WTI снизилась на 6,6%.



Январский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 6 центов, или на 0,1%, до $72,83 за баррель. Это наиболее низкий уровень закрытия с 21 августа. За неделю фьючерс снизился на 6,2%. В четверг он снизился ниже 200-дневной средней, это произошло впервые с сентября 2017 г.



На пресс-конференции в пятницу госсекретарь США Помпео заявил, что правительство ожидает «выпустить некоторые временные разрешения для восьми юрисдикций», но добавил, что «переговоры все еще продолжаются».



По сообщению Bloomberg, ссылающегося на лицо в администрации, говорилось, что в страны, которые могут исключить из следования санкциям, входят Япония, Индия и Южная Корея.



Санкции США против иранского энергетического сектора вступят в силу 4 ноября.

Саудовская Аравия ранее обещала обеспечить адекватный объем предложения нефти.



Опросы Bloomberg и Reuters на этой неделе показал, что страны ОПЕК повысили уровень добычи в октябре до наиболее высокого уровня с конца 2016 г., до выше 33 млн. баррелей в день.



Данные на этой неделе от Администрации энергетической информации (EIA) показали, что объём добычи нефти в США в августе достиг 11,3 млн. баррелей в день — это первое превышение уровня 11 млн. баррелей в день, и делает США ведущей добывающей страной в мире.



По данным Baker Hughes, вышедшим в пятницу, число активных буровых на нефть на неделе в США снизилось на 1 до 874, после роста в течение трех недель подряд.



Плохая погода для «Газпрома»: газ проигрывает в ФРГ ветру и солнцу.



Доля возобновляемых источников в электроэнергетике Германии достигла 38 процентов. Особые погодные условия 2018 года ускорили вытеснение ископаемых энергоносителей.

Погода в Германии не радует «Газпром»: нынешний год оказался для крупнейшего поставщика природного газа в ФРГ слишком солнечным, ветреным и теплым. Это еще больше ускорило процесс вытеснения ископаемых энергоносителей возобновляемыми источниками из электроэнергетики - и снизило потребность в "голубом топливе" для обогрева помещений.



По итогам первых трех кварталов 2018 года доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве электричества достигла в Германии 38%. Об этом совместно сообщили 2 ноября Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW) и Центр изучения солнечной энергии и водорода земли Баден-Вюртемберг (ZSW).



По их предварительным подсчетам, с января по сентябрь в Германии с помощью ветра, солнца, биомассы и других ВИЭ было выработано почти 170 миллиардов киловатт-часов (кВт-ч) электроэнергии. За такой же период 2017 года данный показатель составил 155,5 млрд., так что производство выросло за год более чем на 9%. Одновременно выработка электроэнергии из каменного и бурого угля снизилась на 7% и составила 172 млрд. кВт-ч.



Таким образом, благодаря быстрому наращиванию производства ВИЭ уже близки к тому, чтобы, как и предсказывали эксперты, еще в этом году обогнать уголь как главный источник электрической энергии в Германии. Отметим, что больше всего каменного угля немецкие электростанции импортируют из России.



Последовательное сокращение использования угля в немецкой электроэнергетике вплоть до полного отказа от него в долгосрочной перспективе - объявленная политическая цель правительства Германии, которое в рамках борьбы против изменения глобального климата хотело бы к 2030 году довести долю «зеленого электричества» до 65%.



Такая политическая установка теоретически предполагала бы усиление позиций газа в электроэнергетике, поскольку среди ископаемых энергоносителей он является наиболее экологичным (при его сжигании в атмосферу выделяется меньше СО2). К тому же газовые электростанции чисто технологически куда более гибко, чем угольные, могут реагировать на краткосрочные колебания спроса.

Поэтому представители немецкой газовой отрасли (и партнеры «Газпрома») уже не первый год пытаются позиционировать природный газ как естественного союзника возобновляемой энергетики, способного при неблагоприятной для ВИЭ погоде в любой момент подстраховать ветропарки и солнечные электростанции.

Однако на практике доля газа в немецкой электроэнергетике остается весьма скромной (примерно 13%). Более того, выработка электричества из «голубого топлива» за первые 9 месяцев нынешнего года сократилась на 8% до 59 млрд. кВт-ч. Так что газу не удается отвоевывать доли рынка у угля, и при этом он продолжает уступать позиции возобновляемым источникам.



Можно было предположить, что успехи ВИЭ в Германии в значительной мере связаны в 2018 году с аномально жарким и солнечным летом. И действительно, выработка электроэнергии с помощью солнечных батарей выросла за первые три квартала наиболее значительно - почти на 16% до 41 млрд кВт-ч. Однако произошло это не только и даже не столько в летние месяцы: чрезмерно высокие температуры вовсе не способствуют производительности фотовольтаических станций.



По данным BDEW и ZSW, самыми успешными с точки зрения возобновляемой энергетики месяцами оказались в этом году январь, апрель и май, когда при умеренных температурах стабильно дул ветер и целыми днями стояла безоблачная погода. В эти три месяца доля ВИЭ в немецкой электроэнергетике достигала 43 процентов.

При этом ключевую роль играла ветроэнергетика: установленные на суше ветрогенераторы произвели за три квартала почти 63 млрд. кВт-ч, что означает рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%.



В результате ветряки на полях и холмах Германии впервые произвели больше электричества, чем газовые электростанции. А если прибавить еще и морские ветропарки, выработавшие около 13 млрд. кВт-ч, то сомнений не останется: для немецкой электроэнергетики ветер уже значительно важнее, чем газ.



Сокращение использования газа для производства электричества ведет к тому, что в Германии для «Газпрома» все более важное значение приобретает рынок тепла. В результате бизнес российской компании в ФРГ становится все более сезонным, зимним, и одновременно еще более зависимым от погодных условий. Точнее говоря - от холодной погоды. А вероятность морозных зим в условиях глобального потепления снижается.



Во всяком случае, в нынешнем году период с января по октябрь был самым теплым с момента начала регулярных общегерманских наблюдений в 1881 году, сообщила 2 ноября Немецкая метеорологическая служба (DWD), причем особенно теплыми оказались как раз январь и октябрь - два месяца, относящиеся к отопительному сезону.



Чем же тогда объяснить рост экспорта российского газа в Германию на 11,2% за первые десять месяцев этого года, о чем «Газпром» объявил 1 ноября в преддверии встречи президента России Владимира Путина с представителями деловых кругов ФРГ? Одно из возможных объяснений: шло усиленное закачивание газа в многочисленные немецкие подземные хранилища.

Впрочем, 2 ноября «Интерфакс» со ссылкой на статистику «Газпрома» сообщил, что в октябре экспорт компании в дальнее зарубежье из-за теплой погоды во всей Европе снизился на 6% после восьми месяцев непрерывного роста.

Но дело ведь вовсе не в подобных колебаниях от месяца к месяцу. Ценность свежих данных BDEW и ZSW, о которых шла речь в этой статье, состоит в том, что они наглядно иллюстрируют и подтверждают средне- и долгосрочные тренды в немецкой электроэнергетике.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes ,

https://www.svoboda.org/a/29244966.html Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются примерно на 0,5% после того, как вступили в силу санкции США против Ирана, инвесторы ожидают окончательных условий по поводу исключений на покупку иранской нефти другими странами.Фьючерсы не нефть в пятницу снизились.Фьючерсы на нефть в пятницу снизились, также они снизились и за неделю, что стало четвертой неделей снижения цены подряд. Факторами давления на цену стали планы США освободить некоторые страны от выполнения санкций против Ирана и рост мировой добычи нефти.Плохая погода для «Газпрома»: газ проигрывает в ФРГ ветру и солнцу.Доля возобновляемых источников в электроэнергетике Германии достигла 38 процентов. Особые погодные условия 2018 года ускорили вытеснение ископаемых энергоносителей.Погода в Германии не радует «Газпром»: нынешний год оказался для крупнейшего поставщика природного газа в ФРГ слишком солнечным, ветреным и теплым. Это еще больше ускорило процесс вытеснения ископаемых энергоносителей возобновляемыми источниками из электроэнергетики - и снизило потребность в "голубом топливе" для обогрева помещений.По итогам первых трех кварталов 2018 года доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве электричества достигла в Германии 38%. Об этом совместно сообщили 2 ноября Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW) и Центр изучения солнечной энергии и водорода земли Баден-Вюртемберг (ZSW).По их предварительным подсчетам, с января по сентябрь в Германии с помощью ветра, солнца, биомассы и других ВИЭ было выработано почти 170 миллиардов киловатт-часов (кВт-ч) электроэнергии. За такой же период 2017 года данный показатель составил 155,5 млрд., так что производство выросло за год более чем на 9%. Одновременно выработка электроэнергии из каменного и бурого угля снизилась на 7% и составила 172 млрд. кВт-ч.Таким образом, благодаря быстрому наращиванию производства ВИЭ уже близки к тому, чтобы, как и предсказывали эксперты, еще в этом году обогнать уголь как главный источник электрической энергии в Германии. Отметим, что больше всего каменного угля немецкие электростанции импортируют из России.Последовательное сокращение использования угля в немецкой электроэнергетике вплоть до полного отказа от него в долгосрочной перспективе - объявленная политическая цель правительства Германии, которое в рамках борьбы против изменения глобального климата хотело бы к 2030 году довести долю «зеленого электричества» до 65%.Такая политическая установка теоретически предполагала бы усиление позиций газа в электроэнергетике, поскольку среди ископаемых энергоносителей он является наиболее экологичным (при его сжигании в атмосферу выделяется меньше СО2). К тому же газовые электростанции чисто технологически куда более гибко, чем угольные, могут реагировать на краткосрочные колебания спроса.Поэтому представители немецкой газовой отрасли (и партнеры «Газпрома») уже не первый год пытаются позиционировать природный газ как естественного союзника возобновляемой энергетики, способного при неблагоприятной для ВИЭ погоде в любой момент подстраховать ветропарки и солнечные электростанции.Однако на практике доля газа в немецкой электроэнергетике остается весьма скромной (примерно 13%). Более того, выработка электричества из «голубого топлива» за первые 9 месяцев нынешнего года сократилась на 8% до 59 млрд. кВт-ч. Так что газу не удается отвоевывать доли рынка у угля, и при этом он продолжает уступать позиции возобновляемым источникам.Можно было предположить, что успехи ВИЭ в Германии в значительной мере связаны в 2018 году с аномально жарким и солнечным летом. И действительно, выработка электроэнергии с помощью солнечных батарей выросла за первые три квартала наиболее значительно - почти на 16% до 41 млрд кВт-ч. Однако произошло это не только и даже не столько в летние месяцы: чрезмерно высокие температуры вовсе не способствуют производительности фотовольтаических станций.По данным BDEW и ZSW, самыми успешными с точки зрения возобновляемой энергетики месяцами оказались в этом году январь, апрель и май, когда при умеренных температурах стабильно дул ветер и целыми днями стояла безоблачная погода. В эти три месяца доля ВИЭ в немецкой электроэнергетике достигала 43 процентов.При этом ключевую роль играла ветроэнергетика: установленные на суше ветрогенераторы произвели за три квартала почти 63 млрд. кВт-ч, что означает рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%.В результате ветряки на полях и холмах Германии впервые произвели больше электричества, чем газовые электростанции. А если прибавить еще и морские ветропарки, выработавшие около 13 млрд. кВт-ч, то сомнений не останется: для немецкой электроэнергетики ветер уже значительно важнее, чем газ.Сокращение использования газа для производства электричества ведет к тому, что в Германии для «Газпрома» все более важное значение приобретает рынок тепла. В результате бизнес российской компании в ФРГ становится все более сезонным, зимним, и одновременно еще более зависимым от погодных условий. Точнее говоря - от холодной погоды. А вероятность морозных зим в условиях глобального потепления снижается.Во всяком случае, в нынешнем году период с января по октябрь был самым теплым с момента начала регулярных общегерманских наблюдений в 1881 году, сообщила 2 ноября Немецкая метеорологическая служба (DWD), причем особенно теплыми оказались как раз январь и октябрь - два месяца, относящиеся к отопительному сезону.Чем же тогда объяснить рост экспорта российского газа в Германию на 11,2% за первые десять месяцев этого года, о чем «Газпром» объявил 1 ноября в преддверии встречи президента России Владимира Путина с представителями деловых кругов ФРГ? Одно из возможных объяснений: шло усиленное закачивание газа в многочисленные немецкие подземные хранилища.Впрочем, 2 ноября «Интерфакс» со ссылкой на статистику «Газпрома» сообщил, что в октябре экспорт компании в дальнее зарубежье из-за теплой погоды во всей Европе снизился на 6% после восьми месяцев непрерывного роста.Но дело ведь вовсе не в подобных колебаниях от месяца к месяцу. Ценность свежих данных BDEW и ZSW, о которых шла речь в этой статье, состоит в том, что они наглядно иллюстрируют и подтверждают средне- и долгосрочные тренды в немецкой электроэнергетике.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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