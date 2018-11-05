Итоги: Прогнозы 05.11.18

Додано: Пон 05 лис, 2018 13:33

Число рабочих мест вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls) в октябре выросло на 250 000.Число рабочих мест вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls) в октябре выросло на 250 000, сообщило Министерство труда США. Безработица осталась 3,7%. Это самый низкий уровень с декабря 1969 года.Средний почасовой заработок увеличился на 3,1% г/г - самый высокий годовой рост с 2009 года. Экономисты ожидали, что число рабочих мест в октябре увеличится на 188 000, а безработица останется на уровне 3,7%. Средний почасовой заработок работников частного сектора в октябре поднялся на 5 центов, до $27,30. Сильный рынок труда лежит в основе повышения зарплат.Производственные заказы в США в сентябре выросли на 0,7% м/м.Производственные заказы в США в сентябре выросли на 0,7% м/м до $515,33 млрд., сообщило Министерство торговли. Экономисты ожидали, что рост заказов в сентябре составит 0,5% м/м. Без учета транспортного сектора производственные заказы в сентябре выросли на 0,4% м/м. Производственные заказы без учета оборонного сектора остались без изменений. Новые заказы на товары длительного пользования в сентябре выросли на 0,7% по сравнению августом.Дефицит внешней торговли США в сентябре вырос на 1,3% м/м.Дефицит внешней торговли США в сентябре вырос на 1,3% м/м до $54,02 млрд. долларов. Экономисты прогнозировали дефицит в размере $53,8 млрд.Импорт и экспорт поднялись в сентябре на 1,5% м/м. Экспорт промышленного сырья в сентябре достиг самого высокого уровня за всю историю ведения наблюдений. Дефицит внешней торговли снизил рост ВВП. Администрация президента США Дональда Трампа ввела пошлины на импорт товаров из Китая на сумму в миллиарды долларов США. С января 2018 года общий дефицит торговли вырос на 10,1% г/г. Индекс доллара вырос примерно на 5,04% с начала года, сделав американские товары более дорогими для других стран.Вялый понедельничный рынок безналичного доллара снова продемонстрировал коррекцию, ускорив откат «американца».Для этого было несколько причин, главная из которых, дефицит покупателей СКВ. Сезон репатриации дивидендов завершился, «варяги» прекратили приобретать доллар.Во-вторых, на фоне очевидного крена рынка «зеленого» безнала в сторону «медведей» регулятор ограничился мизерным участием в торгах, выкупая очень недолго долларовые излишки с платформы Matching. Судя по всему, НБУ перешел к адресным гривневым интервенциям, не появляясь даже анонимно на межбанке.В этом контексте рискнем предположить, что «отпуская» курс доллара вниз, под отметку 28,00 UAH?USD, НБУ пытается «вытряхнуть» долларовые излишки из наиболее упрямых держателей СКВ.В-третьих, несмотря на вышеупомянутый рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, гривневых ресурсов явно недостаточно. При этом рынок перенасыщен долларовой ликвидностью. Последнее, полагаю, могло стать следствием ожидания разворота рынка безналичного «американца» вверх на торгах 07 ноября, когда Минфин намеревается погасить гривневые ОВГЗ на изрядные 5,0 млрд. грн. Поскольку значительная часть этих бумаг пребывает во владении нерезидентами, существуют риски выхода «варягов» с украинского рынка гособлигаций и возвращение этих средств, конвертированных в СКВ на родину.Держатели доллара, по всей видимости, расчитывают заработать на спросе нерезидентов после 07 ноября.Мы не склонны драматизировать ситуацию с одномоментным увеличением гривневой ликвидности на 5,0 млрд. на торгах среды. Хотя, строго говоря, риски выхода «варягов» из гособлигаций Украины, как одного из представителей стран emerging markets, вполне существуют. Нынче такая общемировая тенденция в контексте ожидаемого очередного повышения учетной ставки ФРС и роста доходности штатовских трежерис.С известными последствиями для доллара на мировом рынке forex и безналичной пары доллар-гривня в Украине.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv