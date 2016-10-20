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Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватбанку
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:40
Пропонуємо до обговорення:
Як оформити і що буде, якщо не платити
Приватбанк - найбільший український банк. Зручний інтернет-банкінг і розгорнута інфраструктура зробили його ключовим постачальником фінансових послуг для українців. Сьогодні ними користуються десятки мільйонів клієнтів. Перше, що спадає на думку, коли потрібно переказати гроші на чиюсь картку, оплатити комуналку, оформити депозит або кредит - це звернутися в "Приват". Сьогодні ми поговоримо про кредити, які можна взяти в Приватбанку, і про те, що потрібно про них знати.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 19:08
Дуже цікаво
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