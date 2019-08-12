Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватбанку

Як оформити і що буде, якщо не платити
Приватбанк - найбільший український банк. Зручний інтернет-банкінг і розгорнута інфраструктура зробили його ключовим постачальником фінансових послуг для українців. Сьогодні ними користуються десятки мільйонів клієнтів. Перше, що спадає на думку, коли потрібно переказати гроші на чиюсь картку, оплатити комуналку, оформити депозит або кредит - це звернутися в "Приват". Сьогодні ми поговоримо про кредити, які можна взяти в Приватбанку, і про те, що потрібно про них знати.
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