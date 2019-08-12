Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватбанку

Як оформити і що буде, якщо не платити Приватбанк - найбільший український банк. Зручний інтернет-банкінг і розгорнута інфраструктура зробили його ключовим постачальником фінансових послуг для українців. Сьогодні ними користуються десятки мільйонів клієнтів. Перше, що спадає на думку, коли потрібно переказати гроші на чиюсь картку, оплатити комуналку, оформити депозит або кредит - це звернутися в "Приват". Сьогодні ми поговоримо про кредити, які можна взяти в Приватбанку, і про те, що потрібно про них знати.
pokutny1980, например, у вас льготный период заканчивается 25 ноября.
До этого числа включительно Вам необходимо внести на карту минимум 5% от образовавшейся задолженности на начало ноября. Это обязательное условие, чтобы сохранить процентную ставку на уровне 3,5–3,6% без получения штрафов. В конце ноября банк начислит проценты на максимальную сумму задолженности по каждому дню начиная с 1 октября.
Проценты начисляют по формуле: S * D * 3,5–3,6% * 12 ÷ 365, где S — максимальная сумма задолженности на день; D — количество таких дней с такой суммой задолженности; 3,5–3,6% — месячная процентная ставка по карте; 12 — количество месяцев в году; 365 — количество дней в году.
pokutny1980, у Привата есть два вида кредита: — Мгновенная рассрочка на 10 месяцев с возможностью досрочного погашения (2,9% в месяц от изначально взятой суммы). Максимальная сумма выдачи зависит от лимитов на рассрочку. Списание идёт с карты Уни. — Быстрый кредит под 4,59% в месяц (хз от какой суммы). Для погашения необходимы телодвижения или подключить регплатёж.
MASolomko Вообщем... лучше не связываться ?))) Ну а если я хочу взять 5000 гривен на три месяца, как мне это сделать и вообще такое возможно... на три месяца ? Там наверно только 12 или 24 месяца можно брать ?
pokutny1980, если Вы клиент ПриватБанка и лимит на рассрочку позволяет, то оформляйте Мгновенную рассрочку на Карту для выплат (очередные платежи все равно будут с Универсальной). Её досрочно погасите к началу 4 месяца и получите желаемое — оплата кредита только за реальные месяцы использования.
Если брать к примеру monobank, то там досрочное погашение не выгодное и снимет комиссии при таком погашении за все месяцы, на которые брали кредит.