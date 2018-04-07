Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватбанку

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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Суб 16 лис, 2019 17:37
А що може бути при появі в банк якщо довго не платив кредит і там набігала досить велика сума але хочеш вже якось починати платити....?????
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:19
Нічого такого не буде - скажуть, що у вас заборгованість, скільки, будуть вимагати заплатити. Якщо йдете назустріч, то там вже як домовитеся - можуть запропонувати якусь реструктуризацію, домовитись про план погашення.
Додано: Нед 17 лис, 2019 09:56
Re: Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватба
miroslavakutisenko, зателефонуйте на 3700 і дізнайтеся умови реструктуризації заборгованості.
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