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Finance.ua: Все, що потрібно
знати про кредит у Приватбанку

Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватбанку
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 17:37

А що може бути при появі в банк якщо довго не платив кредит і там набігала досить велика сума але хочеш вже якось починати платити....?????
miroslavakutisenko
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:19

  miroslavakutisenko написав:А що може бути при появі в банк якщо довго не платив кредит і там набігала досить велика сума але хочеш вже якось починати платити....?????

Нічого такого не буде - скажуть, що у вас заборгованість, скільки, будуть вимагати заплатити. Якщо йдете назустріч, то там вже як домовитеся - можуть запропонувати якусь реструктуризацію, домовитись про план погашення.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 09:56

Re: Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватба

miroslavakutisenko, зателефонуйте на 3700 і дізнайтеся умови реструктуризації заборгованості.
MASolomko
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