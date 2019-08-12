Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватбанку

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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Суб 16 лис, 2019 17:37
А що може бути при появі в банк якщо довго не платив кредит і там набігала досить велика сума але хочеш вже якось починати платити....?????
Додано: Суб 16 лис, 2019 19:19
Нічого такого не буде - скажуть, що у вас заборгованість, скільки, будуть вимагати заплатити. Якщо йдете назустріч, то там вже як домовитеся - можуть запропонувати якусь реструктуризацію, домовитись про план погашення.
Додано: Нед 17 лис, 2019 09:56
Re: Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватба
miroslavakutisenko, зателефонуйте на 3700 і дізнайтеся умови реструктуризації заборгованості.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 19:43
Добрый день! Можно ли увеличить допустимый лимит на рассрочку?
К примеру, хотела взять в рассрочку ноутбук в Розетке, стоимость которого 20 000. При оформлении был отказ: "Превышен лимит на рассрочку до 16 500грн"
Додано: Суб 23 лис, 2019 08:17
Re: Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватба
vikbalanina, доброго дня)
Раньше можно было отправить SMS с командой для повышения лимита на рассрочку. Сейчас это упразднили и теперь лимит устанавливается в зависимости от установленного кредитного лимита на платёжной карте "Универсальная".
Подайте заявку на увеличение кредитного лимита. Не могу подсказать при какой сумме лимита банк сможет выдать 20к рассрочки, но попробуйте узнать в чате или запросите сумму 30–40к грн.
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