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Finance.ua: Все, що потрібно
знати про кредит у Приватбанку

Finance.ua: Все, що потрібно знати про кредит у Приватбанку
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 17:28

Добрый вечер. С карты для выплат ПриватБанк снял деньги без согласия и оповещения. И перевел на кредитную карту, снизил лимит кредитной карты. И сказали что так решил банк. Хотя проценты и т.д. оплачиваю без задержек. Как так? В карантин снять ни одну тысячу грн. И о ставить без копейки. Это законно?
kolyanv
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:35

В городе Сумы приватбанк на пр. Лушпы из банкомата выдает фальшивые 500 грн. купюры. Посмотрите в гугл другие отзывы о приватбанке. ------ нескончаемый мат и проклятия на приват-------
psb-
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 07:20

Доброго дня.
Кридитку видають коли є не закриті кридити в других банках?
katerinka_lesik
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 23:16

Если мы оплатим раньше 25 числа (льготного периода ) то когда мы снимем на следующий день эту сумму , льготный период продлиться? Или так и останеться до того времени которое было указано вначале?
lilija_nademchuk
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