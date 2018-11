Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Вів 06 лис, 2018 13:43 Итоги: Мировой фондовый рынок 06.11.18 США



Фондовые индексы США завершили торги в понедельник со смешанной динамикой.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 190 пункта до 25 461, прибавив 0,8%.



Индекс S&P500 вырос примерно на 15 пунктов до 2 738 пункта, что на 0,6% выше.

В то же время индекс Nasdaq Composite упал на 29 пунктов, или 0,4%, до 7 328 пункта.



В пятницу индекс Dow потерял 110 пунктов, или 0,4%, до 25 270 пункта, индекс S&P 500 упал на 17,31 пункта, или 0,6%, до 2,723,06, а индекс Nasdaq Composite снизился на 0,4%, до 7 328 пункта.



На прошлой неделе оба индекса - Dow и S&P500 - выросли на 2,4%, а Nasdaq - на 2,7% - это первый недельный рост с начала сентября.



Среднесрочные выборы в конгресс, которые, как ожидается, дадут демократам контроль над Палатой общин, а республиканцам помогут удержать большинство в Сенате, состоятся во вторник.



В четверг ФРС завершит двухдневную встречу по вопросам политики, которая, как ожидается, не приведет к изменению ставок, но может предложить свежие идеи инвесторам относительно темпов повышения ставок и последствий торговых столкновений между США и Китаем на внутреннюю экономику.



Акции Apple Inc. снизились на 3,1% в понедельник после падения на 6,6% в пятницу.



Акции Under Armor Inc. прибавили 2%, после того как аналитики Stifel Nicolaus повысили свою целевую цену по акциям до $30 с $27.



Акции Sysco Corp. упали на 9,3% в понедельник, после того как компания опубликовала более худший, чем ожидалось, отчет за первый финансовый квартал 2019 года.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,76%, до 25 461,70 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,56%, до 2 738,31 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,38%, до 7 328,85 пункта.



Европа



Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно на новостях о Brexit, сохранении конфликтности между правительством Италии и Европейской комиссий, а также данных Sentix о доверии инвесторов к экономике еврозоны.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 просел на 0,20%, после роста в пятницу на 0,41%.



Евросоюз и Великобритания продолжают вести переговоры на техническом уровне по выходу королевства из состава сообщества. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.



«Мы продолжаем переговоры на техническом уровне, чтоб достичь соглашения. Работа продолжается, соглашения пока нет», - сказал он.

По словам Схинаса, в настоящее время нет решения относительно созыва экстренного саммита по Brexit, так как необходимый прогресс на переговорах не достигнут.



Давление цены акций банковской сферы Континента оказывает беспокойство инвесторов по поводу того, что конфликт между правительством Италии и Европейской комиссий пока не разрешается. Вице-премьер Италии Майо заявил, что идея увеличения дефицита бюджета могла бы стать примером для других стран Европы, поскольку так же себя ведет руководство США.



Испортили настроение инвесторов вышедшие в понедельник данные Sentix о доверии инвесторов к экономике еврозоны.



Так, соответствующий индекс в ноябре опустился до 8,8 пункта с 11,4 пункта в октябре, что стало минимумом с октября 2016 года. Ожидалось снижение только до 10,1 пункта. Кроме того, индекс текущих экономических условий уменьшился до 29,3 пункта в ноябре с 33 пунктов в октябре, что стало минимумом с апреля 2017 года. Индекс экономических ожиданий в зоне евро в ноябре снизился до минус 9,8 пункта с октябрьских минус 8,3 пункта.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 просел на 0,20%, после роста в пятницу на 0,41%.



Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,14% и составил 7 103,84 пункта.



Немецкий DAX просел на 0,21% до 11 494,96 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,01% — на отметке 5 101,39 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в плюсе, отреагировав на динамику американских рынков, а также на внутренние корпоративные и макроэкономические новости.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,23%, до 2659,36 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,36%, до 1346,19 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,72%, до 26120,96 пункта, корейский KOSPI - на 0,61%, до 2089,62 пункта.



Японский Nikkei 225 поднялся на 1,14%, до 21147,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,98%, до 5875,2 пункта.



Участники торгов обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы по итогам понедельника преимущественно выросли на фоне статданных по рынку услуг в стране и в ожидании результатов промежуточных выборов в США. Промежуточные выборы в американский конгресс пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.



Большинство аналитиков не ждут каких-либо шоков для рынков от промежуточных выборов в США, однако отмечают, что инвесторы проявляют осторожность перед знакомством их результатами.



В Австралии инвесторы отыгрывали новости от национального банка страны. Так, Резервный банк Австралии во вторник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5% годовых, на котором она находится с середины 2016 года.



Дополнительную поддержку рынкам оказала отчетность японского автоконцерна Toyota Motor Corp. за первое полугодие (завершилось 30 сентября) 2018-2019 финансового года. Чистая прибыль компании за указанный период составила ¥1,24 триллиона ($11 миллиардов), что на 15,9% выше показателя за аналогичный период годом ранее. Акции компании подорожали по итогам торгов более чем на 2%.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 05 ноября повысился на 4,17 пункта или на 0,73% до уровня 579,16 пунктов.



Объем торгов за день составил 174,15 млн. грн., акциями наторговали 0,52 млн. грн.



Как сообщалось, в пятницу 02 ноября ПФТС-индекс повысился на 3,71 пункта или на 0,66% до уровня 574,99 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 264,10 пунктов или на 83,83% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 05 ноября, сессия в ПФТС.



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в «минусе», отчасти в рамках коррекционной динамики после взрывного роста в пятницу.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,41%, до 2665,43 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,01%, до 1351 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index сократился на 2,08%, до 25934,39 пункта, корейский KOSPI - на 0,91%, до 2076,92 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 1,55%, до 21898,99 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,53%, до 5818,1 пункта.



Коррекция индексов наблюдается в Азии в рамках коррекции после заметного роста, до 4%, в пятницу. Такой оптимизм трейдеров был вызван новостями о том, что президент США Дональд Трамп намерен достичь торговых договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Инвесторы также отреагировали на слова Си Цзиньпина о том, что Китай намерен продолжить курс на наращивание импорта, упрощение таможенных процедур и снижению внешнеторговых пошлин.



При этом среди глобальных рисков для фондовых рынков сейчас остаются заседание Федрезерва, а также парламентские выборы в США.



Двухдневная встреча топ-менеджмента Федрезерва пройдет 7-8 ноября. Большинство аналитиков ожидает сохранения ключевой ставки в США на текущем уровне в 2-2,25%, а уже в декабре ожидается ее повышение до 2,25-2,5%. В свою очередь, промежуточные выборы в американский конгресс пройдут завтра. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов).



Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысился на 0,73% - до 579,16 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 174,15 млн. грн., в том числе акциями - 0,52 млн. грн.



В «индексной корзине» подорожали бумаги Донбассэнерго (+6,78%), Турбоатома (+2,22%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,65%).

Подешевели акции Крюковского вагоностроительного завода (-18,03%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» в понедельник повысился на 0,55% - до 1753,17 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine по итогам дня вырос на 1,55% - до 459,78 пункта при объеме торгов 4,08 млн. злотых (более 30 млн. грн.).



Среди индексных акций изменились в цене только бумаги «Кернела» (+2,88%) и «Астарты» (+1,33%).



К полудню вторника, 06 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно негативную динамику во вторник, поскольку инвесторы предпочитают соблюдать осторожность в ожидании промежуточных выборов в США.

По состоянию на 6.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,05% - до 2637,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,61%, до 1329,24 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,21%, до 25875,09 пункта, корейский KOSPI - на 0,01%, до 2076,57 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,94%, до 5872,5 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,92%, до 22100,88 пункта.



Мировые инвесторы во вторник следят за ситуацией в США, где 6 ноября пройдут промежуточные выборы в американский конгресс. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.



Многие инвесторы полагают, что независимо от результатов выборов президент США Дональд Трамп продолжит начатую ранее торговую политику, а это означает возможность новых импортных пошлин в отношении товаров из Китая.

В то же время биржи Японии и Австралии удерживают положительную динамику. Однако старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато отметил, что инвесторы сохраняют осторожность, и поэтому динамика индекса Nikkei будет ограничена узким диапазоном. Уровень в 22000-22500 пунктов сейчас рассматривается многими инвесторами как комфортный.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в плюсе, отреагировав на динамику американских рынков, а также на внутренние корпоративные и макроэкономические новости.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,23%, до 2659,36 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,36%, до 1346,19 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,72%, до 26120,96 пункта, корейский KOSPI - на 0,61%, до 2089,62 пункта.



Японский Nikkei 225 поднялся на 1,14%, до 21147,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,98%, до 5875,2 пункта.



Участники торгов обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы по итогам понедельника преимущественно выросли на фоне статданных по рынку услуг в стране и в ожидании результатов промежуточных выборов в США. Промежуточные выборы в американский конгресс пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.



Большинство аналитиков не ждут каких-либо шоков для рынков от промежуточных выборов в США, однако отмечают, что инвесторы проявляют осторожность перед знакомством их результатами.



В Австралии инвесторы отыгрывали новости от национального банка страны. Так, Резервный банк Австралии во вторник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5% годовых, на котором она находится с середины 2016 года.



Дополнительную поддержку рынкам оказала отчетность японского автоконцерна Toyota Motor Corp. за первое полугодие (завершилось 30 сентября) 2018-2019 финансового года. Чистая прибыль компании за указанный период составила ¥1,24 триллиона ($11 миллиардов), что на 15,9% выше показателя за аналогичный период годом ранее. Акции компании подорожали по итогам торгов более чем на 2%.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



Акции компании подорожали по итогам торгов более чем на 2%.Как сообщалось, в пятницу 02 ноября ПФТС-индекс повысился на 3,71 пункта или на 0,66% до уровня 574,99 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 264,10 пунктов или на 83,83% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 05 ноября, сессия в ПФТС.

