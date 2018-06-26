RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Луценко подав у відставку

Луценко подав у відставку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:50

Луценко подав у відставку

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив під час свого виступу у Верховній Раді.

Дивися повний текст Луценко подав у відставку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85452
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:51

обещать и жениться две большие ризницы.
nik1
 
Повідомлень: 1128
З нами з: 17.08.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:53

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив під час свого виступу у Верховній Раді.

Дивися повний текст Луценко подав у відставку.

Как может подать в отставку безграмотный майданный выскочка?
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6670
З нами з: 03.11.08
Подякував: 365 раз.
Подякували: 912 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:57

Юра совсем скурвился. Чего не сделаешь для пиара, даже в отставку можно подать. А потом, когда ее не примут, скажет: Ну ладно, поработаю еще на благо страны.
nalim
 
Повідомлень: 6274
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Луценко назвав основні джерела корупції в Україні
R2 » Вів 21 сер, 2018 20:42
8 381
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 сер, 2018 11:12
nik1
Луценко: при спробі дати хабар затриманий екс-перший... 1, 2
R2 » Чет 09 сер, 2018 15:43
11 950
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 сер, 2018 10:58
yulehm
"Київхліб" подав позов проти Roshen через "Київський торт"
R2 » Вів 26 чер, 2018 21:02
1 350
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 чер, 2018 21:02
Cler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13532)
06.11.2018 15:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.