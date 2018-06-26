Про це він повідомив під час свого виступу у Верховній Раді.
Дивися повний текст Луценко подав у відставку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:50
Луценко подав у відставку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Луценко подав у відставку.
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:53
Как может подать в отставку безграмотный майданный выскочка?
Black Jack - White Business
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:57
Юра совсем скурвился. Чего не сделаешь для пиара, даже в отставку можно подать. А потом, когда ее не примут, скажет: Ну ладно, поработаю еще на благо страны.
|