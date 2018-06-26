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Луценко подав у відставку

Луценко подав у відставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:50

Луценко подав у відставку

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив під час свого виступу у Верховній Раді.

Дивися повний текст Луценко подав у відставку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:51

обещать и жениться две большие ризницы.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:57

Юра совсем скурвился. Чего не сделаешь для пиара, даже в отставку можно подать. А потом, когда ее не примут, скажет: Ну ладно, поработаю еще на благо страны.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:16

Re: Луценко подав у відставку

..“Я сьогодні подаю заяву президенту України про відставку, а вам вирішувати, Мустафа Найєм керуватиме слідством чи правоохоронні органи... я все же считаю что Мустафа справиться лучше))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:43

Если уйдет - на одну неквалифицированную "кухарку" станет меньше. Останутся Ревы, Гройсманы и др. :mrgreen:
Востаннє редагувалось zloy_ukr в Вів 06 лис, 2018 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:44

  Джон написав:..“Я сьогодні подаю заяву президенту України про відставку, а вам вирішувати, Мустафа Найєм керуватиме слідством чи правоохоронні органи... я все же считаю что Мустафа справиться лучше))

Никакие Мустафы лучше не справятся.
Справятся люди с профильным образованием и нормальным опытом работы.
Учитывая нашу специфику, брал бы таки компрадоров - круговая порука наше все
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:52

в отставку, легко отделаться хочет... на нары!!!
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:15

Черговий піар хід прокурора самозванця,направлений на майбутні вибори.Хотів підмазатись під Європейського чиновника,які звільняються в таких випадках,а вийшло фальшиво і дешево.Аваков мовчить!
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:30

Юра ..... от ответственности никуда не уйдёшь. Сядешь по самые помидоры вместе с семьёй.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:32

Re: лучший жеж прокулол

Под него закон сменили. европа проковтнула.. а он .ука
sal
 
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