Про це він повідомив під час свого виступу у Верховній Раді.
Дивися повний текст Луценко подав у відставку.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 14:50
Луценко подав у відставку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Луценко подав у відставку.
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:57
Юра совсем скурвился. Чего не сделаешь для пиара, даже в отставку можно подать. А потом, когда ее не примут, скажет: Ну ладно, поработаю еще на благо страны.
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:16
Re: Луценко подав у відставку
..“Я сьогодні подаю заяву президенту України про відставку, а вам вирішувати, Мустафа Найєм керуватиме слідством чи правоохоронні органи... я все же считаю что Мустафа справиться лучше))
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:43
Если уйдет - на одну неквалифицированную "кухарку" станет меньше. Останутся Ревы, Гройсманы и др.
Востаннє редагувалось zloy_ukr в Вів 06 лис, 2018 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:44
Никакие Мустафы лучше не справятся.
Справятся люди с профильным образованием и нормальным опытом работы.
Учитывая нашу специфику, брал бы таки компрадоров - круговая порука наше все
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:15
Черговий піар хід прокурора самозванця,направлений на майбутні вибори.Хотів підмазатись під Європейського чиновника,які звільняються в таких випадках,а вийшло фальшиво і дешево.Аваков мовчить!
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:30
Юра ..... от ответственности никуда не уйдёшь. Сядешь по самые помидоры вместе с семьёй.
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:32
Re: лучший жеж прокулол
Под него закон сменили. европа проковтнула.. а он .ука
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