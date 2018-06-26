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Луценко подав у відставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:49
0mage0 написав:
Жодного гарного варіанту йому не залишили
Лучший вариант - уйти из политики.
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sal
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