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Луценко подав у відставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 лис, 2018 16:49
0mage0 написав:
Жодного гарного варіанту йому не залишили
Лучший вариант - уйти из политики.
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sal
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:05
sal написав:
Лучший вариант - уйти из политики.
ну вы скажете! он же больше ничего не умеет.
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Pegasmaster
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:26
Pegasmaster написав:
он же больше ничего не умеет.
в АТБ отличные вакансии!
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sal
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:29
Pegasmaster написав: sal написав:
Лучший вариант - уйти из политики.
ну вы скажете! он же больше ничего не умеет.
А это он разве "умеет" ? Вас результаты устраивают его "деятельности" ?
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kalinavalera1
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Додано: Вів 06 лис, 2018 17:32
Cactus написав:
в отставку, легко отделаться хочет... на нары!!!
Так он и в отставку не собирается - это разводняк !
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kalinavalera1
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