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Луценко подав у відставку

Луценко подав у відставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:38

Re: Луценко подав у відставку

  sena_2008atp написав:Черговий піар хід прокурора самозванця,направлений на майбутні вибори.Хотів підмазатись під Європейського чиновника,які звільняються в таких випадках,а вийшло фальшиво і дешево.Аваков мовчить!
Ну це вже знаєте, не подав у відставку - козел, подав у відставку - фальшивка :) Жодного гарного варіанту йому не залишили :)
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:49

Re: не его

  0mage0 написав:Жодного гарного варіанту йому не залишили

Лучший вариант - уйти из политики.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:05

Re: Луценко подав у відставку

  sal написав:Лучший вариант - уйти из политики.

ну вы скажете! он же больше ничего не умеет.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:26

Re: муралы

  Pegasmaster написав:он же больше ничего не умеет.

в АТБ отличные вакансии!
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:29

  Pegasmaster написав:
  sal написав:Лучший вариант - уйти из политики.

ну вы скажете! он же больше ничего не умеет.

А это он разве "умеет" ? Вас результаты устраивают его "деятельности" ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:32

  Cactus написав:в отставку, легко отделаться хочет... на нары!!!

Так он и в отставку не собирается - это разводняк !
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 18:49

Лучший генпрокукрор Украины. Во времена пика информационной войны и военной агрессии расии. И вам тут всем плевать и на Украину, и на то что делал или не делал Луценко. Сплошной желчный трёп ни о чем.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:15

Юрик засобирался на выборы
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 19:38

  locustsucol написав:Лучший генпрокукрор Украины. Во времена пика информационной войны и военной агрессии расии. И вам тут всем плевать и на Украину, и на то что делал или не делал Луценко. Сплошной желчный трёп ни о чем.

При чем тут "расея" и информационная война и кто "любит Украину" - к деятельности Луценко на должности прокурора ??! Он сел на должность для борьбы с коррупционерами, но за весь период - никого не посадил. Результатов его работы за 4 года - полный ноль. А его деятельность называют "спортивной рыбалкой". Этот вид деятельности давно популярен в Украине. Но никто не считает его работой - а больше воспринимают как криминальное явление. Это не оплачивается налогоплательщиками - спросите налогоплательщиков - они намерены оплачивать "спортивную рыбалку" Луценко ?
И кстати - о "любви к Украине" - конкретизируйте. Кто кого любит или не любит - не вам судить = это дело глубоко личное каждого, пока никак не выражается конкретными делами и поступками. Вот поступки и дела подлежат оценке - особенно дела тех, кому мы платим за конкретную работу. Патриотом - может назваться любой, но не факт - что он и есть патриот. Наоборот - реальные патриоты - об этом не кричат и не требуют себе за эти крики высокооплачиваемые должности. Патриотизм - не работа и не должность. Если человек любит заниматься спортивной рыбалкой в Украине - то это не любовь к Украине. Ну и суть - искренне любить Украину - это не работа и за это ставку на платят. К чему тут об этом всем ? Пока что говорим о его работе на высокооплачиваемой должности . Ее нет.
kalinavalera1
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Cler
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