Луценко подав у відставку

Додано: Вів 06 лис, 2018 19:38

locustsucol написав: Лучший генпрокукрор Украины. Во времена пика информационной войны и военной агрессии расии. И вам тут всем плевать и на Украину, и на то что делал или не делал Луценко. Сплошной желчный трёп ни о чем. Лучший генпрокукрор Украины. Во времена пика информационной войны и военной агрессии расии. И вам тут всем плевать и на Украину, и на то что делал или не делал Луценко. Сплошной желчный трёп ни о чем.

При чем тут "расея" и информационная война и кто "любит Украину" - к деятельности Луценко на должности прокурора ??! Он сел на должность для борьбы с коррупционерами, но за весь период - никого не посадил. Результатов его работы за 4 года - полный ноль. А его деятельность называют "спортивной рыбалкой". Этот вид деятельности давно популярен в Украине. Но никто не считает его работой - а больше воспринимают как криминальное явление. Это не оплачивается налогоплательщиками - спросите налогоплательщиков - они намерены оплачивать "спортивную рыбалку" Луценко ?И кстати - о "любви к Украине" - конкретизируйте. Кто кого любит или не любит - не вам судить = это дело глубоко личное каждого, пока никак не выражается конкретными делами и поступками. Вот поступки и дела подлежат оценке - особенно дела тех, кому мы платим за конкретную работу. Патриотом - может назваться любой, но не факт - что он и есть патриот. Наоборот - реальные патриоты - об этом не кричат и не требуют себе за эти крики высокооплачиваемые должности. Патриотизм - не работа и не должность. Если человек любит заниматься спортивной рыбалкой в Украине - то это не любовь к Украине. Ну и суть - искренне любить Украину - это не работа и за это ставку на платят. К чему тут об этом всем ? Пока что говорим о его работе на высокооплачиваемой должности . Ее нет.