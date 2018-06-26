Луценко подав у відставку

С другого ресурса, просто с языка сняли :
Одним словом, заявление Луценко об отставке – это типичный ход медийного генпрокурора-политика, который заигрывает с активистами и обществом и подбрасывает им ложные надежды. Делая громкое заявление, Луценко прекрасно понимал, что депутатстких голосов за его увольнение не будет. Поэтому он и продемонстрировал смелость громко заявить об отставке, поскольку знал, что в ближайшее время она ему не грозит. Подать заявление об отставке и уйти с должности – это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Да и не его это дело, кто его ставил тому и решать что Луценко делать. Да и голосование депутатов подтверждает, что "барыг" такой прокурор очень устраивает, можно спать спокойно