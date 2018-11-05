4 тонни венесуельського золота можуть заблокувати в Британії
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Волгарь написав:Я и привел цифры из этой статьи. Аудита, конечно, никто не проводил, но по современным оценкам, эта сумма вполне сопоставима с военными поставками, полученными Россией от союзников за 1-ю мировую войну. Если же вспомнить, что за оружие платили золотом, а кредиты, упомянутые в статье, давались бумагой, падающей в цене (например, франк с 5 за доллар к конку войны упал едва ли не втрое), то скорее всего, реальное сальдо будет в пользу России.
Есть сведения, что в 1963 году Н.С.Хрущев урегулировал проблему «ленинского» золота, попавшего в конце 1918 года в Банк Франции. Была достигнута договоренность о зачете этого золота в погашение требований крупных французских инвесторов и кредиторов, к числу которых относились банки Credit Lyonnais, Paribas, Societe General, Национальное общество железных дорого Франции и некоторые другие. Соглашение между Советским Союзом и Францией не распространялось на требования мелких французских инвесторов – держателей царских ценных бумаг. Требования последних, по некоторым данным, были урегулированы уже в начале 2000-х гг., после того, как Россия выплатила Франции 400 млн. долл.
Внешний долг Российской империи к июлю 14-го достигал почти 6 млрд. рублей- 4 600 т золота (тогда реального) или 180+ млрд. долларов в современных ценах, а весь госдолг - 13,5 млрд (10 500 т или 420 млрд. долларов). Результатом 1-ой мировой войны, кроме поражения Центральных держав явилось: - Списание Российского госдолга большевиками - Списание госдолга Германии (в результате гиперинфляции) - Крушение Австро-Венгрии Турции и обнуление их долгов. - Крушение золотого обеспечения валют. В результате мелкие вкладчики потеряли (с учетом обесценивания франка) несколько триллионов долларов в современных ценах (отнюдь не виртуальных - все бумаги 100% без лажа разменивались на золото), а мировая финансовая олигархия - возможность почти бесконтрольно печатать деньги.
trololo написав:время офигительных хлопковых историй лучше бы не отдавали это золото до смены власти в венесуелле на более адекватную. эти ж все профукают
Более адекватную для кого? У нас в стране более адекватная власть по сравнению с предыдущей?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua написав:Более адекватную для кого? У нас в стране более адекватная власть по сравнению с предыдущей?
Да, а что, есть сомнения?
Судя по результатам ее деятельности, сомнения есть.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua написав:Судя по результатам ее деятельности, сомнения есть.
А какие результаты деятельности? Подписали грабительский договор с рашкой? Отдали им очередной Крым? Устроили майдан метаниями "идем в ЕС - не идем в ЕС"?
Скопировано с форума (вчера): "Днепродзержинск - Каменское, тариф на отопление 52 грн./м2. В этом году власти агитировали людей переходить на электроотопление и обещали модернезировать электро сети и обеспечить всех документами и поддержкой. Батареи срезало пол города, докменты естественно оформить не успели из за проволочек бюрократов, сети не выдерживают, свет рубит каждый день. Итог, тариф не подъёмный для большинства жителей, тепла нет, свет вырубает. Это пипец, что будет в мороз - 15？Звонят родственники и расказывают как покращилась жизнь. Что же эти бл@ди делают？"
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.