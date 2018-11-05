4 тонни венесуельського золота можуть заблокувати в Британії

Волгарь написав:

Я и привел цифры из этой статьи. Аудита, конечно, никто не проводил, но по современным оценкам, эта сумма вполне сопоставима с военными поставками, полученными Россией от союзников за 1-ю мировую войну. Если же вспомнить, что за оружие платили золотом, а кредиты, упомянутые в статье, давались бумагой, падающей в цене (например, франк с 5 за доллар к конку войны упал едва ли не втрое), то скорее всего, реальное сальдо будет в пользу России.