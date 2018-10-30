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Центр Києва зупинився в пробках
через протест власників...

Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:00

Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...

Пропонуємо до обговорення:
Масштабні акції на сьогодні, 7 листопада, анонсували автомобілісти. На протести вони збираються в кількох місцях столиці.

Дивися повний текст Центр Києва зупинився в пробках через протест власників \"єврономерів\".
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:00

Молодці!
А то хочуть податки, акцизи, ПФи, а робити нічого не хочуть, навіть доріг в столиці нема, їдеш як по полігону.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:03

Дістали вже. Ну як з'їхалися, то хоч оштрафуйте їх усіх разом.
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:12

Re: Центр Києва зупинився в пробках через протест власників.

надеюсь хоть после выборов этих петушков начнут ощипывать
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:16

а главное дату как выбрали! )))
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:25

  RomanTik написав:а главное дату как выбрали! )))

не хватает флагов, стройных рядов демонстрантов ну и трибуны!
э-э-эх, щас бы эвакуаторы подогнать и всех на металлобазу.. Импотентная власть, что ты скажешь..
sequence
 
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