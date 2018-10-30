Масштабні акції на сьогодні, 7 листопада, анонсували автомобілісти. На протести вони збираються в кількох місцях столиці.
Дивися повний текст Центр Києва зупинився в пробках через протест власників \"єврономерів\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:00
Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Центр Києва зупинився в пробках через протест власників \"єврономерів\".
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:00
Молодці!
А то хочуть податки, акцизи, ПФи, а робити нічого не хочуть, навіть доріг в столиці нема, їдеш як по полігону.
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:12
Re: Центр Києва зупинився в пробках через протест власників.
надеюсь хоть после выборов этих петушков начнут ощипывать
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 07 лис, 2018 11:25
|