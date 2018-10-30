ну как скажете.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:47
Re: Центр Києва зупинився в пробках через протест власників.
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:53
Еще бы ты не врал про неуплату налогов, тогда бы могли поговорить на эту тему.
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