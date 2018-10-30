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Центр Києва зупинився в пробках
через протест власників...

Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:47

Re: Центр Києва зупинився в пробках через протест власників.

  Вкладчик1234 написав:Зачем мне вообще что-то делать при виде переписывания заводов из офшора в офшор (например "ленинской кузни")?

ну как скажете.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:53

  Вкладчик1234 написав:
  Pegasmaster написав:еще раз - не нравятся налоги - сначала меняйте законы, потом завозите тачки.


Зачем мне вообще что-то делать при виде переписывания заводов из офшора в офшор (например "ленинской кузни")? Это вопрос к компетентным органам. Пусть арестовывают, продают с аукциона, и перечисляют налоги и штрафы

Еще бы ты не врал про неуплату налогов, тогда бы могли поговорить на эту тему.
locustsucol
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