Центр Києва зупинився в пробках через протест власників...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:47
Вкладчик1234 написав:
Зачем мне вообще что-то делать при виде переписывания заводов из офшора в офшор (например "ленинской кузни")?
ну как скажете.
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Pegasmaster
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:53
Вкладчик1234 написав: Pegasmaster написав:
еще раз - не нравятся налоги - сначала меняйте законы, потом завозите тачки.
Зачем мне вообще что-то делать при виде переписывания заводов из офшора в офшор (например "ленинской кузни")? Это вопрос к компетентным органам. Пусть арестовывают, продают с аукциона, и перечисляют налоги и штрафы
Еще бы ты не врал про неуплату налогов, тогда бы могли поговорить на эту тему.
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locustsucol
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